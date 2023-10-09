Rewrite this title: جوجل توظف أكثر من 6000 موظف في عام 2011، بينما تتجه ياهو إلى المزيد من التقليص

ستساعدك المقالة التالية: جوجل توظف أكثر من 6000 موظف في عام 2011، بينما تتجه ياهو إلى المزيد من التقليص

بعد خروجها من نهاية الركود، لا تزال العديد من الشركات في مرحلة تعويض خسائرها، والعثور على موطئ قدم لها، والتمسك بأصولها المتبقية. ومع ذلك، استمرت بعض الشركات في الازدهار والنمو على الرغم من المناخ الاقتصادي، وتستخدم التحسينات في السوق للدفع نحو ارتفاعات أكبر. إحدى هذه الشركات هي شركة جوجل، التي من المقرر أن تبدأ حملة توظيف في عام 2011.

وفقا ل مقابلة فيديو، أخبر ممثلو Google MarketWatch أنهم سيحققون “عامًا قياسيًا” في عام 2011. ويشير هذا إلى أنهم سيتجاوزون أرقامهم لعام 2007، وهو العام الذي وظفت فيه الشركة ما يقرب من 6000 موظف. من غير المؤكد بالضبط عدد الموظفين الذين سيتم تعيينهم، لكن شركة جوجل ملتزمة بما تسميه “الحرب من أجل المواهب”.

لدى جوجل الكثير من المشاريع في الأعمال التي تتطلب هؤلاء الموظفين، حيث يلعب نظام التشغيل Chrome OS هذا العام دورًا مهمًا في مستقبل جوجل التكنولوجي. علاوة على ذلك، فرغم أنها لا تزال في مرحلة “الإشاعات” فقط، فقد تشهد شبكة جوجل الاجتماعية Google+1 إطلاقها في عام 2011.

لا ينبغي أن يُنظر إلى هذا على أنه “مؤشر على الصحة الجيدة بشكل عام” سواء بالنسبة لمجال تكنولوجيا محركات البحث أو السوق بشكل عام. فقد أعلنت شركة ياهو عن تسريح 135 موظفاً، بعد شهرين فقط من تسريح ما يقرب من 700 موظف. وتشكل عمليات تسريح العمال جزءاً من إجراءات “متوقعة”، ولكنها محبطة للمساهمين، والمستخدمين، وموظفي ياهو بلا شك.

ستؤدي تعيينات جوجل إلى وصول عدد موظفي محرك البحث العملاق إلى حوالي 30 ألف موظف بحلول نهاية عام 2011، وهو رقم متواضع بالمقارنة مع عمالقة التكنولوجيا مثل مايكروسوفت (حوالي 90 ألف موظف)، ولكنه مهم بالنسبة لنطاق مجال جوجل. وفي الوقت نفسه، فإن التخفيضات الجديدة التي قامت بها شركة ياهو ستضعهم عند حوالي 13000 موظف، مع إمكانية تسريح المزيد من العمال في وقت لاحق من العام.