Rewrite this title: جوجل توقف تطبيقات الأعمال المجانية، وتعد بتحسين الجودة

ستساعدك المقالة التالية: جوجل توقف تطبيقات الأعمال المجانية، وتعد بتحسين الجودة

لا مزيد من التطبيقات المجانية من جوجل! أعلنت الشركة للتو عن بعض التغييرات المهمة في Google Apps for Business مما يعني أنه لم يعد بإمكان المستخدمين الاشتراك في الخدمة مجانًا.

في بلوق نشرت في وقت متأخر من أمس، قال كلاي بافور إن الشركات “تجاوزت” الإصدار المجاني من Google Apps، وتطلب الانتقال إلى الإصدار المميز. ونتيجة لذلك، قال بافور إن جوجل اتخذت قرارًا بالتركيز على تحسين جودة تجربة المستخدم للعملاء الذين يدفعون، مع دعم أكمل. ومع ذلك، لن يتم إجبار الأشخاص الذين اشتركوا بالفعل في الإصدار المجاني من Google Apps for Business على الترقية.

يشرح بافور:

“عندما أطلقنا إصدار الأعمال المميز، احتفظنا بإصدارنا الأساسي المجاني أيضًا. قام كل من الشركات والأفراد بالتسجيل في هذا الإصدار، ولكن الوقت أظهر أنه من الناحية العملية، فإن التجربة ليست مناسبة تمامًا لأي من المجموعتين. تتفوق الشركات بسرعة على الإصدار الأساسي وتريد أشياء مثل دعم العملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع وصناديق البريد الوارد الأكبر حجمًا. وبالمثل، غالبًا ما يضطر المستهلكون إلى الانتظار للحصول على الميزات الجديدة بينما نجعلها جاهزة للعمل. “

ويتم الآن تشجيع أولئك الذين لا يرغبون في الترقية (معظمهم من المستهلكين) على الاشتراك في Gmail وخدمة Google Drive الخاصة به، بدلاً من Google Apps. وأي شخص يرغب في استخدام مجموعة الخدمات الموسعة سيضطر إلى الاشتراك في الإصدار المتميز من Google Apps، والذي يكلف 50 دولارًا لكل مستخدم سنويًا.

وبدلاً من ذلك، يتم تشجيع المستهلكين على الاستفادة من Google Drive

من خلال إنهاء الإصدار المجاني، تقول جوجل إنها ستكون قادرة على التركيز بشكل أفضل على توفير خدمات الأعمال، مثل الدعم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وضمان وقت التشغيل بنسبة 99.9٪ وصندوق بريد بسعة 25 جيجابايت.

ال تقارير وول ستريت جورنال أن الغالبية العظمى من مستخدمي Google Apps، الذين يقدر عددهم بـ 40 مليونًا حول العالم، يستخدمون حاليًا الإصدار المجاني. ومع ذلك، تمكنت جوجل من جمع حوالي مليار دولار خلال العام الماضي وحده من مستخدميها المميزين.

ربما لا ينبغي لنا أن نتفاجأ بهذه الخطوة، نظرًا للطريقة التي قامت بها جوجل بتوسيع عروضها التي تركز على المستهلك في السنوات الأخيرة من خلال تقديم Google Drive. ربما يمكننا أن نتوقع المزيد من التغييرات على Gmail نفسه في الأشهر القليلة المقبلة، بعد قرار Google بذلك الحصول على عميل البريد الإلكتروني Sparrow في وقت سابق من هذا العام.