Rewrite this title: جوجل: توقف موقع الويب لا يؤثر على تصنيفات البحث

ستساعدك المقالة التالية: جوجل: توقف موقع الويب لا يؤثر على تصنيفات البحث

يقول جون مولر من Google إن موقع الويب الذي يتعطل مؤقتًا لن يكون له على الأرجح تأثير سلبي على تصنيفات البحث.

جاء ذلك ردًا على موضوع على Reddit بعنوان: “هل يمكنني استعادة تصنيفات Google المفقودة بعد ما يقرب من 5 أيام من التوقف؟”

وباختصار، فإن الجواب هو نعم! لكن دعنا نتناول تفاصيل الخلفية أولاً.

لاحظ مالك الموقع على Reddit أن حركة البحث العضوية الخاصة به كانت تنمو بشكل مطرد قبل أن تؤدي مشكلة فنية إلى توقف الموقع عن الاتصال بالإنترنت. بعد استعادته وتشغيله، يتم فقد 10000 زيارة عضوية يوميًا.

لقد أعادوا إرسال خريطة الموقع الخاصة بهم والتي ستقوم باختبار اتصال Google بالزحف إلى الصفحات مرة أخرى. بعد ذلك، ماذا بعد؟

إليك ما ينصح به مولر.

جون مولر من Google يتحدث عن استعادة التصنيف بعد فترة التوقف

ردًا على ما إذا كان من الممكن استعادة التصنيف بعد فترة التوقف، قال مولر نعم. يجب أن يستغرق الأمر بضعة أسابيع:

“بالتأكيد، من المفترض أن يعود ذلك خلال أسبوع أو أسبوعين. إذا استغرق الأمر وقتا أطول فلن يكون الانخفاض من فترة التوقف.

لقد أوضح هذا الأمر بالتفصيل في تعليق متابعة مطول والذي كان من الممكن أن يكون منشورًا خاصًا بالمدونة. هذه هي الوجبات السريعة.

ليست مشكلة الجودة

لا تعتبر Google أن الأمر يمثل مشكلة جودة إذا تعطل الموقع مؤقتًا:

“فقط للتوضيح أكثر قليلاً، هذه في الأساس مجرد مشكلة فنية – إنها ليست شيئًا قد تراه خوارزمياتنا على أنه مشكلة جودة.

لا يعد تعطل الموقع مؤقتًا علامة على أن موقع الويب سيئ ولا يستحق الظهور بشكل واضح.

لا يوجد انخفاض في الترتيب في الأيام القليلة الأولى

لن يعاني موقع الويب من أي انخفاض في التصنيف على الإطلاق إلا بعد تعطله لبضعة أيام.

“إذا كان عنوان URL يعرض HTTP 5xx أو كان الموقع غير قابل للوصول (أعتقد أن عدم إمكانية الوصول يقع ضمن هذا أيضًا، ولست متأكدًا بنسبة 100%)، فسنعيد المحاولة خلال اليوم التالي أو نحو ذلك. لن يحدث شيء (لا يوجد انخفاض في الفهرسة أو التصنيف) إلا بعد مرور بضعة أيام.

HTTP 4xx = إلغاء الفهرسة

إذا قام موقع ويب بإرجاع HTTP 4xx، فسيبدأ Google في إلغاء فهرسة صفحاته. من الناحية الفنية، لا يعد هذا انخفاضًا في التصنيف، ولكن إذا تمت إزالة فهرسة الصفحة، فلن تتمكن من الحصول على أي حركة مرور للبحث.

“إذا كان عنوان URL يعرض HTTP 4xx (مثل 404، 410، وما إلى ذلك)، فسنبدأ بإسقاط عناوين URL هذه من فهرسنا. ليس هناك انخفاض في الترتيب، ولكن عندما لا تتم فهرسة صفحاتك، سينخفض ​​إجمالي عدد الزيارات.

يقدر مولر أن الأمر سيستغرق حوالي أسبوع من التوقف حتى يحدث انخفاض ملحوظ في الصفحات المفهرسة.

“نظرًا لأن هذا يتم على أساس كل عنوان URL، وبما أننا نميل إلى إعادة الزحف إلى عناوين URL المهمة (بشكل مبسط للغاية) في كثير من الأحيان، فمن المؤكد أنك ستشاهد انخفاضًا واضحًا في حركة مرور البحث عندما نبدأ في إسقاط عناوين URL.

نقوم بإعادة الزحف إلى معظم عناوين URL في مكان ما في نطاق من الساعات إلى الأشهر، لذلك ستلاحظ بشكل عام انخفاضًا ملحوظًا في الفهرسة خلال الأسبوع الأول أو نحو ذلك (أيامك الخمسة موجودة هناك)، مع تناقص هذا الانخفاض خلال الأشهر التالية (مثل نقوم بإعادة الزحف وإسقاط الصفحات المتبقية).”

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تتم إعادة فهرسة الصفحات بنفس التصنيفات

بعد عودة موقع الويب إلى الإنترنت، شريطة أن يحدث ذلك خلال أيام من تعطل الموقع، ستتعافى صفحاته المهمة بشكل أسرع.

يقول مولر أنه عندما تعود الصفحات إلى فهرس Google، فإنها ستعود قريبًا إلى نفس مراكز التصنيف التي كانت عليها من قبل.

“عندما تعود الأشياء (على افتراض أن ذلك في غضون أيام إلى أسابيع، وليس أشهر بعد سقوطها)، فإن ما يحدث عادةً هو أننا نعيد محاولة الصفحات المهمة في كثير من الأحيان، وستعود هذه الصفحات بشكل أسرع قليلاً.

عندما يعودون إلى المؤشر، عادةً ما يعودون تمامًا كما كانوا في الماضي، ولكن قد يستغرق الأمر بعض الوقت حتى يتم إعادة ربط جميع الإشارات به، ويعتمد ذلك على مقدار المؤشر. تم إسقاط الموقع، ويجب أيضًا عودة الارتباط الداخلي وما إلى ذلك أولاً.

قد تقوم Google بحماية المواقع التي تتعطل

واستنادًا إلى تجربة مولر في رؤية مواقع الويب تتعافى بعد تعطلها، فهو يعتقد أن Google قد يكون لديها ضمانات لحماية المواقع من التوقف.

“في الحالات التي نظرت فيها، العودة بعد فترة التوقف عن العمل تميل إلى أن تكون أسرع من الانقطاع عن الدراسة بسبب فترة التوقف عن العمل.

أعتقد (كسول جدًا في التحقق/السؤال) أن لدينا بعض وسائل الحماية ضد الانقطاع عن الفهرس (معدل الزحف البطيء منخفض جدًا)، وعندما تعود الأمور، نشعر بالإثارة ونحاول استعادتها في أسرع وقت ممكن ( زيادة معدل الزحف فوق المعدل الطبيعي).”

إذا لم تتعافى التصنيفات، فقد تكون هناك مشكلة أخرى

إذا لم تسترد التصنيفات بعد خمسة أيام من عودة الموقع إلى الإنترنت مرة أخرى، يقول مولر إن ذلك على الأرجح علامة على مشكلة أخرى. مثل تحديث الخوارزمية.

“إذا كنت ترى انخفاضًا في الترتيب بعد عودة الفهرسة، فسأفترض أن ذلك ليس بسبب مشكلة الفهرسة، بل بسبب التوقيت غير المناسب للتغييرات في الجودة التي يتم التعرف عليها عبر موقعك.

نحن نجري تحديثات للخوارزميات بانتظام، وتعيد أنظمتنا تقييم المواقع بمرور الوقت، وعلى الرغم من أن وقت التوقف عن العمل لن يؤدي إلى إعادة التقييم، إلا أنه يمكن أن يحدث في وقت قريب على أي حال.

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لا تتجاهل المشكلة

وأخيرًا، يقول مولر إنه من المهم عدم افتراض أن تصنيفات البحث ستعود تلقائيًا بعد التوقف المؤقت لموقع الويب. ولا تزال هذه مسألة تحتاج إلى النظر فيها.

“لا تفترض أن انخفاض التصنيف بعد انخفاض مؤقت في الفهرسة سيصلح نفسه – فهذا شيء تحتاج إلى معالجته، وليس شيئًا يجب الانتظار”.

مصدر: رديت