Rewrite this title: جوجل تُصدر تحديثًا لخوارزمية تصنيف الإعلان في AdWords

ستساعدك المقالة التالية: جوجل تُصدر تحديثًا لخوارزمية تصنيف الإعلان في AdWords

أصدرت Google بهدوء تحديثًا لخوارزمية تصنيف إعلانات AdWords الخاصة بها بالأمس، وكان التغيير الأكثر بروزًا هو تضمين إضافات الإعلانات كعامل في قرارات تحديد موضع الإعلانات.

جوجل أعلن هذا التحديث بالأمس في منشور بالمدونة يوضح تفاصيل التغيير الذي تم إجراؤه لمراعاة بعض الميزات الجديدة التي تم طرحها هذا العام، مثل ملحقات الإعلان.

بفضل هذا التحديث، يمكن لإضافات الإعلانات الآن أن تؤثر على موضع الإعلانات في نتائج بحث Google. توضح Google ذلك من خلال تقديم مثال على أنه في حالة ظهور إعلانين متطابقين بنفس عرض السعر ونقاط الجودة، فإن الإعلان الذي يحتوي على معلومات الإعلان الإضافية التي من المرجح أن تؤدي أداءً أفضل سيظهر في موضع الإعلان الأعلى.

ستؤدي نقاط الجودة الأعلى، أو عرض السعر الأعلى، أو مزيج من الاثنين إلى زيادة احتمال ظهور الإضافات. بالإضافة إلى ذلك، سيؤثر ترتيب الإعلان أيضًا على ما إذا كانت الإضافات ستظهر للإعلانات أم لا.

يقول كريس روات، مهندس برمجيات الموظفين في Google، إن الإعلانات ذات الإضافات التي تتوقع Google أن تحقق أداءً جيدًا قد تشهد تكلفة نقرة أقل ونسبة نقر إلى ظهور أعلى:

“قد تلاحظ انخفاضًا أو ارتفاعًا في متوسط ​​تكلفة النقرة في حسابك. قد ترى تكلفة نقرة أقل إذا كانت إضافاتك وتنسيقاتك ذات صلة كبيرة، ونتوقع تأثيرًا إيجابيًا كبيرًا على الأداء مقارنةً بالمنافسين الآخرين في المزاد. وفي حالات أخرى، قد ترى تكلفة نقرة أعلى بسبب التحسن في موضع الإعلان أو زيادة المنافسة من الإعلانات الأخرى ذات التأثير المتوقع الكبير من الأشكال.”

الآن بعد أن تأثر ترتيب الإعلان بإضافات الإعلانات، تحث Google المزيد من المعلنين على استخدامها. إذا كنت أحد عملاء AdWords ولم تقم بإضافة ملحقات بالفعل، فمن المقترح أن تفكر في دمجها في حملتك التالية.

ما رأيك في هذا التحديث الجديد لخوارزمية AdWords؟ اسمحوا لي أن أعرف في قسم التعليقات.