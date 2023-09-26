Rewrite this title: جوجل حول قيمة تحسين محركات البحث (SEO) لتعليقات المستخدم على مواقع الويب

ستساعدك المقالة التالية: جوجل حول قيمة تحسين محركات البحث (SEO) لتعليقات المستخدم على مواقع الويب

هل يجب أن تسمح للمستخدمين بترك تعليقات على موقع الويب الخاص بك؟ هم استطاع مساعدة في تحسين محركات البحث، طالما أنك قادر على الإشراف عليها، كما تقول جوجل.

تمت معالجة هذا الموضوع بواسطة محامي بحث Google، جون مولر، خلال جلسة Hangout الخاصة بساعات عمل مكتب Google Search Central SEO والتي تم تسجيلها في 18 فبراير.

ينضم أحد متخصصي تحسين محركات البحث (SEO) الذي يُدعى Vahid Parsa إلى البث المباشر ليطرح على مولر عددًا من الأسئلة، يتضمن أحدها تعليقات المستخدم وما إذا كانوا يعتبرون أ عامل الترتيب.

ليس من الدقة القول بأن تعليقات موقع الويب هي عامل تصنيف، لأن موقعك لن يحصل على تصنيف أفضل بمجرد السماح للمستخدمين بترك التعليقات.

اعتمادًا على ما يكتبه المستخدمون في قسم التعليقات، لديهم القدرة على المساعدة في تصنيفات البحث.

وإليك كيف يشرح مولر قيمة تحسين محركات البحث (SEO) لتعليقات المستخدم.

كيف يمكن لتعليقات المستخدم أن تساعد في تحسين محركات البحث

يمكن لتعليقات المستخدم إضافة قيمة تحسين محركات البحث (SEO) إلى صفحات الويب في شكل تعليقات إضافية سياق.

إذا ظل المستخدمون على الموضوع، وتركوا تعليقات تتعلق بما تتناوله الصفحة، فيمكن أن تساعد هذه المعلومات في تصنيفات البحث.

يمكن أن تساعد التعليقات ذات الصلة بموضوع صفحة الويب Google على فهم المحتوى بشكل أفضل ومعرفة أنواع الاستعلامات التي يجب تصنيفها لها.

يقول مولر:

“ما أعتقد أنه مفيد حقًا في هذه التعليقات هو أنه في كثير من الأحيان يكتب الأشخاص عن الصفحة بكلماتهم الخاصة، وهذا يمنحنا المزيد من المعلومات حول كيفية إظهار هذه الصفحة في نتائج البحث. لذا، من وجهة النظر هذه، أعتقد أن التعليقات أمر جيد على الصفحة.

والعكس صحيح أيضاً.

عندما يترك المستخدمون تعليقات غير ذات صلة، فقد يؤدي ذلك إلى انخفاض جودة الصفحة بأكملها.

قد ترسل التعليقات الخارجة عن الموضوع إشارات متضاربة إلى Google فيما يتعلق بموضوع الصفحة والاستعلامات التي يجب أن تظهر لها.

تتحمل مواقع الويب مسؤولية تعليقات المستخدمين، على الرغم من أنها قد تكون مكتوبة بواسطة أشخاص لا يرتبطون بشكل مباشر بالموقع.

إذا كان موجودًا على موقع الويب الخاص بك، فأنت مسؤول عنه.

على سبيل المثال، يمكن أن تجعلك التعليقات التي تحتوي على روابط غير مرغوب فيها عرضة لعقوبة أو خفض رتبتك في نتائج البحث.

ومع ذلك، فمن الأفضل السماح بالتعليقات فقط عندما تكون قادرًا على الإشراف عليها.

وكما يقول مولر، فإن التحدي الأكبر الذي يواجه تعليقات المستخدمين هو ضمان بقائهم في الموضوع:

“من الواضح أن العثور على طريقة للحفاظ عليها بطريقة معقولة يكون أمرًا صعبًا في بعض الأحيان لأن الأشخاص يرسلون أيضًا رسائل غير مرغوب فيها إلى تلك التعليقات وتحدث جميع أنواع الأشياء المجنونة هناك. ولكن بشكل عام، أعتقد أنه إذا كان بإمكانك العثور على طريقة للاحتفاظ بالتعليقات على صفحة ويب، فستمنحك المزيد من السياق وتساعد الأشخاص الذين يبحثون بطرق مختلفة في العثور أيضًا على المحتوى الخاص بك.

استمع إلى رد مولر في الفيديو أدناه:

قد تؤثر إزالة التعليقات على تصنيفات البحث

إذا كان موقع الويب الخاص بك يسمح حاليًا بالتعليقات، فضع في اعتبارك أن إزالتها قد تؤثر على تصنيفات البحث الخاصة بك.

اعتمادًا على حالتك، قد يكون التأثير جيدًا أو سيئًا.

قد يؤدي تنظيف قسم التعليقات المليء بالمحتوى غير ذي الصلة و/أو غير المرغوب فيه إلى تحسينات في التصنيف.

من ناحية أخرى، قد تؤدي إزالة التعليقات التي تضيف سياقًا قيمًا إلى الصفحات إلى انخفاض التصنيف.

تناول مولر تأثير تحسين محركات البحث (SEO) الناتج عن إزالة تعليقات موقع الويب في جلسة Hangout سابقة، قائلًا:

“من وجهة نظرنا، نحن نرى التعليقات كجزء من المحتوى… وفي نهاية المطاف، إذا كان الأشخاص يعثرون على صفحاتك استنادًا إلى التعليقات الموجودة هناك، فإذا قمت بحذف هذه التعليقات، فمن الواضح أننا لن نتمكن من العثور على صفحاتك بناءً على على ذلك.”

هناك الكثير من الجوانب التي يجب مراعاتها عندما يتعلق الأمر بتعليقات المستخدمين، لأنها يمكن أن تساعد وتضر تحسين محركات البحث.