Rewrite this title: جوجل ستتوقف عن فرض رقابة على نتائج البحث في الصين

ستساعدك المقالة التالية: جوجل ستتوقف عن فرض رقابة على نتائج البحث في الصين

أصدرت جوجل الخطاب الرسمي فيما يتعلق بعملياتها التجارية في الصين، وتحديداً بوابة البحث الصينية – Google.cn.

أبلغت شركة Google السلطات الصينية بأنها ستتوقف عن مراقبة نتائج البحث على موقع Google الصيني. واعتمادًا على ما ستؤول إليه الأمور، قد تضطر Google لاحقًا إلى إغلاق موقع Google.cn.

في منشور طويل على موقع مدونتها الرسمي، قدمت جوجل ثلاثة اكتشافات/حوادث حديثة دفعتها إلى اتخاذ قرار بوقف الرقابة على نتائج البحث من موقعها الصيني.

الأول هو الحقيقة، فقد تبين أن الهجمات الأخيرة على البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات الخاصة بالشركة نشأت من الصين وأن تلك الهجمات لم تكن مخصصة لشركة Google وحدها. كما تم استهداف بعض الشركات التجارية الأخرى.

وما يجعل الأمور أسوأ هو أنه بناءً على تحقيقات جوجل، تبين أيضًا أن الهدف الرئيسي للمهاجمين كان الوصول إلى حسابات Gmail الخاصة بنشطاء حقوق الإنسان الصينيين. على الرغم من أن المهاجمين لم ينجحوا في تحقيق هدفهم، وذلك بفضل المستوى العالي من أمان البنية التحتية لمنتجات Google، فقد تعرض حسابان في Gmail للخطر على الرغم من أن النشاط كان يقتصر فقط على الأمور غير الأساسية وليس محتوى رسائل البريد الإلكتروني.

والأسوأ من ذلك كله هو حقيقة أن Google اكتشفت أيضًا أنه حتى حسابات أنشطة حقوق الإنسان في الولايات المتحدة والصين وأوروبا تم الوصول إليها من قبل أطراف ثالثة من خلال البرامج الضارة والتصيد الاحتيالي وغيرها من الأنشطة الضارة.

وفي ظل هذه الظروف، ليس لدى جوجل أي خيار سوى التوقف عن فرض الرقابة على نتائج البحث على موقعها الصيني. ولكن هذا بالطبع إذا وافقت جوجل والسلطات الصينية. إذا لم يكن الأمر كذلك، فهذا هو الوقت الذي ستضطر فيه Google إلى إغلاق موقعها الصيني.