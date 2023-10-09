Rewrite this title: جوجل ستطبق قواعد مكافحة الإخفاء بشكل أكثر صرامة في عام 2011

ستساعدك المقالة التالية: جوجل ستطبق قواعد مكافحة الإخفاء بشكل أكثر صرامة في عام 2011

تعمل Google باستمرار على تحسين وتجديد محرك البحث الخاص بها، مع إجراء تغيير واحد أو أكثر على خوارزمية البحث الخاصة بها كل يوم. هدف الشركة بسيط إلى حد ما: تزويد المستخدمين بنتائج البحث الأكثر ملاءمة والأعلى جودة ممكنة. ومن أجل تحقيق ذلك بشكل أفضل، ستولي جوجل اهتمامًا أكبر للمواقع التي تحاول استغلال النظام، بدءًا من عام 2011.

كما ورد في أرض محرك البحث، قدم مات كاتس من Google أ Twitter منشور يشير إلى أن عملاق محرك البحث سيعمل على أساليب مكافحة إخفاء الهوية.

بالنسبة لأولئك الذين ليسوا على دراية بإخفاء الهوية، فهي ممارسة إعادة توجيه روبوتات محرك البحث إلى صفحة أو مجموعة محتوى مختلفة عما سيراه المستخدمون فعليًا عند زيارة نفس عنوان URL. على الرغم من أنه يتم ذلك لأسباب عديدة، بما في ذلك خداع محركات البحث بشكل علني فيما يتعلق بنوع المحتوى، فإن السبب الأكثر شيوعًا لإخفاء الهوية هو وجود صفحة واحدة للتحسين وصفحة واحدة لأغراض استجابة المستخدم. يحاول مشرفو المواقع الإخفاء عبر عمليات إعادة التوجيه والمحتوى غير المرئي وغير ذلك لسنوات، وهو أحد العناصر الأكثر صراحةً في القائمة السوداء لـ Google، مما يؤدي بسرعة إلى إزالته من فهرس Google.

على ما يبدو، لا يزال بعض المستخدمين يفلتون من العقاب، لكن هذا لن يستمر لفترة طويلة. ذكرت تغريدة كاتس أن جوجل ستركز بشكل أكبر على إخفاء الهوية خلال الربع الأول، ويجب على المستخدمين أن يدركوا أن “محتوى الصفحة ليس فقط مهمًا؛ بل هو مهم أيضًا”. تجنب الرؤوس/عمليات إعادة التوجيه المختلفة إلى Googlebot بدلاً من المستخدمين.”

لذلك، سواء كنت ترسل روبوتات Google إلى صفحة مختلفة لإجراء تعديلات بسيطة على محرك البحث أو لأسباب أكثر مشبوهة، فإن وقتك ينفد بسرعة. أولئك الذين لم يحلوا العباءات على مواقعهم بحلول الوقت الذي يتم فيه تقديم أساليب الكشف الجديدة هذه من Google، من المحتمل أن يتم إدراجهم في القائمة السوداء بالكامل من SERPs.