Rewrite this title: جوجل ستطلق نظام التشغيل Chrome الأسبوع المقبل؟

ستساعدك المقالة التالية: جوجل ستطلق نظام التشغيل Chrome الأسبوع المقبل؟

ليس هناك شك في أن الكثيرين يتوقعون إصدار نظام التشغيل Chrome من Google. في الواقع، لقد رأينا العديد من لقطات الشاشة “المزعومة” وما يتعلق بنظام التشغيل Chrome من قبل. لكن لم يثبت أن أيًا من هذه الأمور رسمية. وقيل لنا أن نظام التشغيل Google Chrome لن يصبح متاحًا حتى خريف العام المقبل. ولكن بعد ذلك، تك كرانش يبدو مقتنعًا تمامًا بأن الإصدار الأول من نظام التشغيل Chrome سيكون متاحًا في الأسبوع المقبل. وسواء كانت Google ستطلق بالفعل الإصدار المبكر من نظام التشغيل Chrome أم لا في الأسبوع المقبل، فهذه ليست المشكلة الرئيسية هنا. جيد إذا فعلوا، جيد أيضًا إذا لم يفعلوا. وفقًا لـ TC، إذا تم إصدار نظام التشغيل Chrome الأسبوع المقبل، فليس من المؤكد بعد ما إذا كان يمكن استخدامه وتثبيته على أجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الكمبيوتر العادية.

من المؤكد أن هناك العديد من الأشياء التي يجب مراعاتها، حتى قبل أن تكون متحمسًا لاستخدامها على أجهزتك الحالية. من بين هذه الأشياء بالطبع توفر دعم السائق.

مؤشر آخر على أن هذه الإشاعة قد تكون صحيحة هو حقيقة أن جوجل قد تستعجلها، خاصة الآن Windows 7 بدأ في خلق بعض المشاعر الجيدة في السوق.

نحن نراهن بالطبع على أن هذا الإصدار المبكر من Google Chrome OS سيعمل بسلاسة قدر الإمكان على أجهزة الكمبيوتر المحمولة. نعلم جميعًا أن Google تقوم بتجهيز نظام التشغيل لاستخدام محدد لأجهزة الكمبيوتر المحمولة. إذا كان الأمر كذلك، فأنا الآن متحمس للإصدار الأسبوع المقبل. نأمل أن يتمكن جهاز Eee PC 1000HE من تشغيله.