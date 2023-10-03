Rewrite this title: جوجل ستنقل المزيد من المواقع إلى Mobile-First Index قريبًا جدًا

ستساعدك المقالة التالية: جوجل ستنقل المزيد من المواقع إلى Mobile-First Index قريبًا جدًا

أكد غاري إليس من Google أنه سيتم ترحيل عدد كبير من المواقع إلى فهرس الجوال أولاً خلال الشهر ونصف الشهر المقبلين.

أعلن Illyes عن خطط Google القادمة لمؤشر الهاتف المحمول أولاً أثناء تواجده على خشبة المسرح في Pubcon في أوستن، تكساس.

إعلان – في الشهر ونصف الشهر المقبلين أو نحو ذلك، ستقوم Google بنقل الكثير من المواقع إلى الهاتف المحمول أولاً.@methode #بوبكون

– ماري هاينز (@ Marie_Haynes) 21 فبراير 2018

آخر كلمة رسمية سمعناها من Google بخصوص فهرسة الهاتف المحمول أولاً كانت في الصيف الماضي، عندما ذكر جون مولر من Google أنه تم طرحها على المواقع الفردية الجاهزة لها.

منذ ذلك الحين، قمنا بنشر مقالة مساعدة تتضمن نصيحة Google حول الاستعداد لفهرس الهاتف المحمول أولاً.

خططت الشركة في البداية لترحيل كافة المواقع إلى مؤشر الهاتف المحمول أولاً بحلول أوائل عام 2018، ولكن لا يبدو أن هذا الهدف سيتم تحقيقه. علاوة على ذلك، قالت جوجل إنها لن تخبرنا عند اكتمال الترحيل إلى فهرس الهاتف المحمول أولاً.

ومع ذلك، بعد الكلمة الرئيسية التي ألقاها Illyes في Pubcon، علمنا أن الفهرس الجديد قد لا يتم طرحه بالكامل على جميع المواقع.

من المحتمل جدًا ألا يكون لدى Google أبدًا فهرس أولي كامل للجوال. لماذا؟ لأن بعض المواقع سطح المكتب فقط.@methode #بوبكون

– ماري هاينز (@ Marie_Haynes) 21 فبراير 2018

في الوقت الحالي، تمت إضافة عدد قليل فقط من المواقع إلى فهرس الهاتف المحمول أولاً، ومن غير المتوقع أن يكون لذلك تأثير على حركة المرور.

بدأت Google في إضافة المواقع إلى الفهرس الأول للجوال، ولكن في الوقت الحالي، لم تتم إضافة الكثير من المواقع.

لا ينبغي لهذه المواقع أن تلاحظ أي تغييرات في حركة المرور.@methode #بوبكون

– ماري هاينز (@ Marie_Haynes) 21 فبراير 2018

يمكن لمالكي المواقع الأذكياء التحقق لمعرفة ما إذا كان موقعهم قد تمت إضافته إلى فهرس الهاتف المحمول أولاً عن طريق التحقق من سجلات الخادم ومعرفة ما يزحف إلى الموقع في أغلب الأحيان. إذا كان Googlebot mobile هو الذي يقوم بمعظم عمليات الزحف، فمن المحتمل أنك في فهرس الجوال أولاً.

كيفية معرفة ما إذا كنت تستخدم الفهرس الأول للجوال – تحقق من سجلات الخادم لديك لمعرفة ما إذا كان Googlebot للجوال يزحف إليك أكثر من غيره.@methode #بوبكون

– ماري هاينز (@ Marie_Haynes) 21 فبراير 2018

بدون التحقق يدويًا من سجلات الخادم، لا توجد طريقة أخرى لتحديد ما إذا كان موقعك قد تم ترحيله إلى الفهرس الجديد، حيث لا يقوم Google بإخطار مشرفي المواقع بشكل فردي. إذا كنت “مستعدًا” لفهرسة الهاتف المحمول أولاً، فمن المحتمل أن يتم اختيار موقعك في الأسابيع المقبلة.