Rewrite this title: جوجل على إلغاء فهرسة الموقع الجزئي والكلي

ستساعدك المقالة التالية: جوجل على إلغاء فهرسة الموقع الجزئي والكلي

أجاب مولر من Google على سؤال من شخص تمت إزالة فهرسة موقعه وفقد تصنيفاته. قدم جون مولر قائمة بالمشكلات الفنية التي قد تؤدي إلى إزالة Google لموقع ويب من نتائج البحث.

الشيء الجيد في هذا السؤال والجواب هو أن مولر يناقش نوعين من إلغاء الفهرسة، إلغاء الفهرسة البطيء وإلغاء الفهرسة الأسرع.

إن جلسات Hangout في ساعات العمل الخاصة بتحسين محركات البحث ليست المكان المناسب لطلب التشخيص لموقع ويب معين. لذلك فمن المعقول أن مولر لم يعط الشخص الذي يطرح السؤال إجابة مباشرة خاصة بموقعه على الإنترنت.

ترقية Yoast SEO من التصنيف المجاني إلى التصنيف المميز والمفقود

وهذا هو السؤال الذي تم طرحه:

“أنا أملك موقعًا وكان ترتيبه جيدًا قبل 23 مارس. لقد قمت بالترقية من Yoast SEO… مجانًا إلى Premium. بعد ذلك، تمت إزالة فهرسة الموقع من Google وفقدنا جميع كلماتنا الرئيسية.

أشار الشخص الذي طرح السؤال إلى أنه خلال الأيام القليلة الماضية عادت الكلمات الرئيسية إلى نتائج البحث لبضع ساعات ثم تختفي.

قالوا إنهم فحصوا ملف Robots.txt، وفحصوا خرائط الموقع وتأكدوا من عدم وجود عقوبات يدوية.

أحد الأشياء التي لم يذكرها هو التحقق مما إذا كانت صفحات الويب تحتوي على علامة وصفية لـ Robots Noindex.

يؤكد مولر أن البرنامج المساعد Yoast ليس السبب وراء إلغاء فهرسة الموقع

يبدأ مولر من Google إجابته من خلال التكهن بأن عملية إلغاء الفهرسة غير مرتبطة بتحديث البرنامج الإضافي Yoast من الإصدار المجاني إلى الإصدار المميز.

أعتقد أنه من المعقول البدء باستخدام البرنامج الإضافي Yoast وإلقاء نظرة على الإعدادات. لقد حدث لي ذلك حيث قمت بتثبيت البرنامج الإضافي Yoast SEO واكتشفت لاحقًا أن الصفحات حصلت بطريقة ما على وصف التعريف “”.

ليس لدي أي فكرة عن سبب حدوث ذلك، لقد لاحظت للتو أنه حدث.

في تجربتي، من الممارسات الجيدة عدم استبعاد أي شيء كسبب دون التحقق منه أولاً.

لذلك لا بد لي من عدم الموافقة على رفض ترقية المكون الإضافي Yoast SEO كسبب دون التحقق منه قبل استبعاده.

أجاب مولر:

“لا أعرف… يبدو الأمر صعبًا نوعًا ما… أود أن أقول مرتجلًا أنه ربما لا يتعلق الأمر بتحديث المكون الإضافي الخاص بك.”

جون مولر من جوجل يجيب على سؤال حول إلغاء الفهرسة

يناقش جون مولر الطرق المختلفة التي تقوم بها Google بإزالة مواقع الويب من فهرسها

لماذا يقوم Google بإلغاء فهرسة مواقع الويب؟

يقدم مولر بعد ذلك رؤى حول عملية إلغاء الفهرسة بما في ذلك سيناريو إلغاء الفهرسة الطويل حيث يتم إلغاء فهرسة أجزاء من الموقع ببطء لأن Google لا تعتبرها ذات صلة.

يناقش مولر عملية إلغاء الفهرسة الجزئية البطيئة

يناقش مولر بعد ذلك عملية إلغاء الفهرسة البطيئة لأجزاء من الموقع وليس الموقع بأكمله. ما يصفه بعد ذلك هو إلغاء فهرسة جزئي.

مولر:

“لكن من الممكن أن تكون مشكلة فنية في مكان ما.

لأنه عادةً… عندما نقوم بتقليل فهرسة موقع ما، عندما نقول إننا لا نحتاج إلى فهرسة العديد من عناوين URL من موقع ويب، فإننا نميل إلى الاحتفاظ بـ… عناوين URL الأكثر صلة بهذا الموقع والتي تميل إلى أن تكون شيئًا ما يحدث ذلك… لا أعرف… هذه الفترة الطويلة من الوقت حيث تغير الفهرسة ببطء.”

ما لم يكن الشخص الذي طرح السؤال هو إلغاء الفهرسة البطيء أو الجزئي. مشكلته هي إلغاء فهرسة الموقع بالكامل.

يناقش جون مولر إلغاء فهرسة الموقع بالكامل

وصف مولر التالي السبب المحتمل وراء تعرض الموقع لعملية إلغاء فهرسة كاملة.

مولر:

“لذا، إذا كنت ترى شيئًا مثل اختفاء الموقع بأكمله من الفهرسة، يبدو الأمر تقريبًا وكأنه شيء قد يكون مرتبطًا بمشكلة فنية… شيء من هذا القبيل.”

يواصل مولر بعد ذلك التوصية بالذهاب إلى منتديات مساعدة مشرفي المواقع لطلب المساعدة في تشخيص المشكلة المحددة، وهو أمر غير مناسب لجلسة Hangout خلال ساعات عمل Google SEO ولكن من المناسب طرحه في منتديات Google.

يقترح مولر أن الأمر قد يكون مشكلة فنية، أو مشكلة في جودة الموقع، أو مشكلة في البريد العشوائي، أو ربما حدث اختراق.

العديد من أنواع وأسباب إلغاء فهرسة الأحداث

إذا تم إلغاء فهرسة موقع ما، فمن الجيد التحقق ليس فقط من ملف Robots.txt ولكن أيضًا التحقق من الكود المصدري للصفحات الفردية نفسها للتأكد من عدم وجود ملف وصف تعريف noindex مخادع يمنع Google من فهرسة الويب صفحة.

هناك العديد من الأسباب التي قد تؤدي إلى إلغاء فهرسة موقع ما بما يتجاوز ملف robots.txt غير المقصود والعلامة التعريفية لبرامج الروبوت، كما أشار مولر. يجب التحقيق في الأسباب، مثل حدث القرصنة أو أي مشكلة فنية أخرى قد تؤدي إلى حظر Google، ولا يتم استبعاد أي شيء حتى يتم التحقق منه.

وبصرف النظر عن ذلك، فإن المعلومات المتعلقة بإلغاء الفهرسة الجزئية البطيئة وإلغاء الفهرسة الإجمالية للموقع كانت معلومات جيدة تتعلق بكيفية إلغاء فهرسة Google لمواقع الويب.

الاقتباس

شاهد جون مولر وهو يجيب على سبب إلغاء فهرسة مواقع الويب.

يجيب على سؤال حول علامة السبع دقائق.