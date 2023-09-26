Rewrite this title: جوجل على سعر المنتج كعامل الترتيب

ستساعدك المقالة التالية: جوجل على سعر المنتج كعامل الترتيب

يناقش جون مولر من Google سعر المنتج كعامل تصنيف ويشرح ما إذا كان يمكن أن يؤثر على مواقع متاجر التجارة الإلكترونية في نتائج البحث.

تم طرح هذا الموضوع أثناء جلسة Hangout لساعات عمل Google SEO المسجلة في 8 أكتوبر.

إنه موضوع مؤثر بالنظر إلى ارتفاع تكلفة البضائع هذه الأيام.

تجد العديد من الشركات نفسها في موقف تضطر فيه إلى رفع الأسعار بسبب زيادة تكاليف التشغيل، وندرة الأجزاء والمواد، وأسباب أخرى خارجة عن إرادتها.

لنفترض أن شركتين تبيعان نفس المنتج عبر الإنترنت، ولكن يتعين على أحدهما زيادة السعر بشكل كبير بسبب الظروف المخففة.

وفجأة أصبح المنتج الذي كانوا يبيعونه بـ 100 دولار يباع بـ 500 دولار. ومع ذلك، لا تزال الشركة الأخرى تبيعه مقابل 100 دولار.

بافتراض أن كل شيء آخر متساوٍ من حيث تحسين محركات البحث، هل يمكن أن يكون للفجوة السعرية تأثير على التصنيف؟

من السهل الاعتقاد بأن Google قد ترغب في توجيه الباحثين نحو السعر الأقل.

ووفقا لمولر، فإن هذا الافتراض سيكون خاطئا.

وهنا ما لديه ليقوله.

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جون مولر من Google يتحدث عن السعر كعامل تصنيف

ليس سراً أن جوجل يمكنها التعرف على أسعار المنتجات على صفحات المبيعات.

هناك بيانات منظمة تم إنشاؤها لهذا الغرض، وسترى غالبًا الأسعار مدرجة مباشرةً في نتائج البحث.

على الرغم من أن Google يمكنها فهم تكلفة المنتج، إلا أنها لا تستخدم هذه المعلومات لتصنيف صفحة المنتج.

يقول مولر:

“من وجهة نظر بحث الويب تمامًا، لا، ليس الأمر أننا سنحاول التعرف على السعر على الصفحة واستخدام ذلك كعامل تصنيف.

لذلك ليس من الصحيح أن نقول إننا سنأخذ الخيار الأرخص ونضعه في مرتبة أعلى. لا أعتقد أن هذا سيكون منطقيًا حقًا.”

ويضيف أن صفحات المنتجات تظهر أيضًا في نتائج التسوق، والتي يتم تصنيفها بشكل مختلف عن مجموعة نتائج البحث العادية في Google.

وفيما يتعلق بنتائج بحث التسوق، يقول مولر إنه لا يعرف كيفية ترتيبها.

من الممكن أن يكون السعر عاملاً في عمليات البحث عن التسوق، لكن ليس لديه أي فكرة.

ومع ذلك، يمكن للمستخدمين بالتأكيد فرز نتائج بحث التسوق حسب السعر. لذلك، يعد هذا أمرًا يجب مراعاته دائمًا عندما يتعلق الأمر بتكلفة العناصر.

“ومع ذلك، ينتهي الأمر أيضًا بالكثير من هذه المنتجات في نتائج بحث المنتج، وقد يكون ذلك بسبب قيامك بتقديم موجز، أو ربما لأننا نتعرف على معلومات المنتج الموجودة في هذه الصفحات، ولا أعرف كيف تظهر نتائج البحث عن المنتج ‘إعادة أمرت.

ربما يأخذون السعر في الاعتبار، أو أشياء مثل التوفر، وجميع العوامل الأخرى التي تأتي كسمات في البحث عن المنتج.

الوجبات الرئيسية هي أن السعر ليس عاملاً للبحث على الويب.

ولا يستبعد مولر احتمال أن يكون ذلك عاملا للبحث في التسوق، لكنه لا يستطيع تأكيد أي شيء.

“لذلك، من وجهة نظر بحث الويب، نحن لا نأخذ السعر في الاعتبار. من وجهة نظر البحث عن المنتج، فمن الممكن.

أعتقد أن الجزء الصعب، باعتباري أحد مُحسني محركات البحث، هو أن هذه الجوانب المختلفة للبحث غالبًا ما يتم دمجها في صفحة نتائج بحث واحدة. حيث سترى نتائج الويب العادية، وربما ترى بعض نتائج مراجعة المنتج على الجانب، أو ربما ترى مزيجًا من ذلك.

استمع إلى إجابته كاملة في الفيديو أدناه: