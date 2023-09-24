Rewrite this title: جوجل على منع إعلانات البانر من الفهرسة كمحتوى رئيسي

ستساعدك المقالة التالية: جوجل على منع إعلانات البانر من الفهرسة كمحتوى رئيسي

أجاب جون مولر من Google على سؤال في Reddit حول ما إذا كان Google يقوم بفهرسة المحتوى الموضوع قبل المحتوى الرئيسي كجزء من المنشور.

تناولت إجابة جون جزءًا من السؤال لكنها تركت السؤال العام دون إجابة.

ومع ذلك، هناك حل لسؤال الشخص.

هل يقوم GoogleBot “بجمع” المحتوى قبل النشر؟

لدى الشخص الذي يطرح السؤال في Reddit موضوع يستخدم نوعًا معينًا من التعليمات البرمجية يسمى الخطاف لإدراج محتوى مثل الإعلانات في قسم معين من منشور WordPress.

يعد الخطاف طريقة ملائمة للقالب أو المكون الإضافي لإجراء تغييرات على بنية صفحة الويب دون الحاجة إلى التلاعب بكود WordPress الأساسي نفسه.

في هذه الحالة، يكون لدى الشخص الذي يطرح السؤال موضوع يستخدم خطافًا لإضافة كتلة من المحتوى (مثل إعلان) قبل المنشور الرئيسي لصفحة الويب.

كان قلقهم هو ما إذا كانت Google ستنظر إلى كتلة المحتوى هذه كجزء من منشور صفحة الويب، أي المحتوى الرئيسي.

هذا ال سؤال تم طرح ذلك:

“نحن نستخدم سمة تسمى Salient، والتي تحتوي على ميزة مضمنة تزودنا ببعض الروابط لوضع المحتوى عليها. نريد الآن وضع شعار HTML كبير على رابط “قبل نشر المحتوى” للإعلان عن منتجاتنا ولكن ما يهمنا هو:

– هل يتعامل Google bot مع محتوى الشعار هذا كجزء من المنشور؟

– هل يرى أن هذا محتوى مكرر لأنه يظهر في جميع المشاركات؟

– هل يؤثر على أداء SEO؟

– هل هناك أي شيء يمكنني فعله لإخفائه عن برنامج Google bot أو إعلامه بأنه مجرد شعار ترويجي، وليس محتوى المنشور؟

جوجل جون مولر أجاب:

“لا يمكنك عدم فهرسة جزء من صفحة كهذه.”

لا يمكن عدم فهرسة الصفحة ولكن…

على حق مولر، لا يمكن للمرء فهرسة قسم من الصفحة. لكن…

هناك خيارات أخرى متاحة للاستخدام للمساعدة في تعزيز تحسين محركات البحث لصفحة الويب.

طريقة القيام بذلك هي التأكد من أن Google يعرف أي جزء من الصفحة يحتوي على المحتوى الرئيسي.

يمكن لعناصر HTML الدلالية أن تساعد في تحسين محركات البحث

يتكون HTML الدلالي، لهذا الغرض، من عناصر HTML التي تخبر المتصفح والأجهزة المساعدة وGoogle عن الأجزاء المختلفة لصفحة الويب.

إن Google بالفعل جيد جدًا في فهم الأقسام المختلفة لصفحة الويب.

يرى Google بشكل عام صفحة الويب من حيث:

لأغراض فهرسة المحتوى، يمكن تجاهل كل شيء غير موجود في منطقة المحتوى الرئيسي.

تحتوي الترويسة والتنقل والتذييلات عمومًا على نفس المحتوى على مستوى الموقع، وهي ليست محتوى رئيسيًا، ويتم التعامل معها بشكل مختلف بواسطة Google (المزيد حول هذا لاحقًا).

قد تحتوي الأشرطة الجانبية على محتوى فريد على مستوى الموقع ولكنها ليست المحتوى الرئيسي.

اجعل المحتوى الرئيسي مرئيًا بشكل أكبر

أكثر ما يهتم به Google هو المحتوى الرئيسي.

يعد جعل موقع المحتوى الرئيسي واضحًا لـ Google ممارسة جيدة لتحسين محركات البحث.

يتمثل جوهر تحسين محركات البحث (SEO) في جعل رسالة صفحة الويب واضحة قدر الإمكان لإزالة احتمال حدوث خطأ من جانب Google.

عنصر HTML <الرئيسي>

يوجد عنصر HTML يسمى يمكن استخدامه لترميز منشور WordPress الذي يخبر Google أن قسم المحتوى المضمن داخل عنصر هو المحتوى الرئيسي.

يمكن أن يبدو المخطط التفصيلي لصفحة الويب كما يلي:

صفحة ويب رائعة

مرحبًا Google، قم بفهرسة المحتوى الخاص بي!

<الرئيسية>

محتوى للفهرسة.

المزيد من المحتوى للفهرسة!

هذا القسم الموجود بين قوسين بين العنصر هو المكان الذي ستعرف فيه Google المحتوى الرئيسي الخاص بك.

لن يتم اعتبار كل شيء خارج عنصر HTML الدلالي هذا جزءًا من المحتوى الرئيسي.

ماذا لو كان الإعلان ضمن المحتوى الرئيسي؟

إذا كان القالب أو البرنامج الإضافي يدرج الإعلان ضمن المحتوى الرئيسي، كما هو الحال قبل بدء المحتوى ولكن داخل العنصر ، فهناك شيء يمكن القيام به لذلك أيضًا.

عنصر HTML

يمكنك استخدام عنصر HTML آخر يسمى