Rewrite this title: جوجل على BERT والكلمات الرئيسية ذات المطابقة التامة

ستساعدك المقالة التالية: جوجل على BERT والكلمات الرئيسية ذات المطابقة التامة

أجاب جون مولر من Google عما إذا كان BERT يجعل الكلمات الرئيسية ذات المطابقة التامة أقل أهمية. وأوضح مولر الغرض من BERT وكيف يمكن أن يؤثر ذلك على استخدام الكلمات الرئيسية على المدى الطويل.

سؤال حول تأثير BERT على الكلمات الرئيسية

تم طرح السؤال في سياق جلسة Hangout لساعات العمل في Google. سأل الشخص ما إذا كان BERT يجعل الكلمات الرئيسية ذات المطابقة التامة في المحتوى أقل أهمية.

وهنا السؤال:

“مع ظهور BERT، هل ستنخفض أهمية الكلمة الرئيسية الدقيقة والكلمة الرئيسية ذات المطابقة التامة؟”

لاحظ جون مولر من Google لأول مرة أن BERT تم استخدامه منذ فترة، وأنه ليس شيئًا “يخرج” كما لو أنه لا يزال قيد الاستخدام.

مولر:

“أعتقد أن بيرت كان يعمل بطرق مختلفة لبعض الوقت.”

قدم جون بعد ذلك معلومات أساسية عن بيرت:

“لذا فإن BERT هو في الأساس عبارة عن إعداد للتعلم الآلي، وأعتقد أنه من أجل فهم المحتوى بشكل أفضل قليلاً.

وبالتالي، فإن الاستعلامات التي يكتبها الأشخاص، وفهمها بشكل أفضل وفهم محتوى صفحاتك بشكل أفضل قليلاً.

ومع كل هذه… أساليب التعلم الآلي، نحاول معرفة ما تدور حوله هذه الصفحات فعليًا، وما يبحث عنه الاستعلام فعليًا ونحاول مطابقة ذلك بشكل أفضل قليلاً.

يؤكد مولر اتجاه التأثير على استخدام الكلمات الرئيسية

يؤكد جون بعد ذلك على ما رآه الكثيرون في مجتمع تحسين محركات البحث (SEO) على مر السنين فيما يتعلق بالكلمات الرئيسية ذات المطابقة التامة في المحتوى.

مثال على ذلك هو حالة الأخطاء الإملائية. في الماضي، كان من المفيد تصحيح الصفحة التي تحتوي على أخطاء إملائية شائعة في الكلمات الرئيسية. وقد أتاح هذا للمواقع التابعة ذات الجودة المنخفضة أن تحتل مرتبة أعلى من المواقع الموثوقة، وهي المواقع التي لن تضيف أبدًا خطأً إملائيًا إلى صفحاتها عن عمد.

لم يعد هذا هو الحال. تستطيع Google تصنيف المواقع الموثوقة للكلمات الرئيسية التي بها أخطاء إملائية في استعلامات البحث.

تؤكد إجابة مولر أن Google تتجه نحو تقليل الاعتماد على الكلمات الرئيسية التي تستخدم المطابقة التامة وتبرز كمثال الأخطاء الإملائية في المطابقة التامة وأشكال الكلمات الرئيسية المفردة/الجمعة.

وإليك تفسير مولر:

“من وجهة نظري، كل هذه التغييرات التي حدثت على مر السنين، تؤدي إلى عدم الحاجة إلى وجود الكلمات الرئيسية الدقيقة على صفحاتك بعد الآن.

وهذا شيء أعتقد أن مُحسّنات محرّكات البحث قد رآه نوعًا ما دون وعي على مر السنين أيضًا، حيث يدركون أنك لست بحاجة إلى وجود إصدارات مفردة وجمع على صفحتك. لا تحتاج إلى وجود جميع الأخطاء الإملائية الشائعة في صفحتك.

كل هذه الأشياء أقل أهمية على صفحاتك طالما أنك تتطابق حقًا مع ما يبحث عنه المستخدم بالفعل.

جوجل لا تبتعد بوعي عن الكلمات الرئيسية ذات المطابقة التامة

أوضح مولر أن الاتجاه الأقل أهمية للكلمات الرئيسية ذات المطابقة التامة ليس هو غرض BERT والخوارزميات الأخرى.

وذكر أن الأغراض والأهداف الفعلية لهذه الخوارزميات كانت تتعلق بإظهار إجابات مفيدة لاستعلامات البحث.

مولر:

“ومع أخذ ذلك في الاعتبار، يمكنك القول إن الأمر يسير في اتجاه تقليل أهمية التطابقات التامة لكلماتك الرئيسية في المحتوى الخاص بك.

لكن ليس هذا هو هدف هذه الخوارزميات. ولكن هدفنا هو فهم الكم الهائل من المحتوى الموجود بشكل أفضل قليلاً حتى نتمكن من عرض الإصدارات المناسبة للمستخدمين عندما يطلبون ذلك.

تحسين محركات البحث والكلمات الرئيسية لـ BERT

أوضح جون مولر أن Google تتحرك (عن غير قصد وليس عن قصد) في اتجاه جعل الكلمات الرئيسية ذات المطابقة التامة أقل أهمية.

لكنه لم يقل صراحةً أن الكلمات الرئيسية ذات المطابقة التامة كانت أقل أهمية.

ربما يكون من الآمن أن نقول إنه لا يزال من أفضل الممارسات كتابة محتوى يتعلق بالموضوع ويسهل فهمه، تمامًا كما كان الحال دائمًا. لذلك، إذا كان استخدام كلمة رئيسية أمرًا مهمًا لفهم موضوع المحتوى، فمن المنطقي الاستمرار في استخدامها.

شاهد فيديو جون مولر وهو يجيب إذا كانت تأثيرات BERT تحتاج إلى كلمات رئيسية ذات مطابقة تامة