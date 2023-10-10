Rewrite this title: جوجل فايبر تتأخر عن إعلان كبير

ستساعدك المقالة التالية: جوجل فايبر تتأخر عن إعلان كبير

تعد تجربة “الألياف” من Google مفهومًا بسيطًا إلى حد ما: تريد الشركة أن تقدم للمجتمعات المحظوظة أسرع إمكانية وصول إلى الإنترنت حتى الآن والتي تم تصميمها للوصول الحديث. تم الإعلان عن سرعة الاتصال البالغة جيجابت في الثانية، وهو معدل يسمح بتنزيل ما يقرب من 125 ميجابايت في الثانية، في فبراير، إلى جانب دعوة المجتمعات للتقدم للبرنامج.

ومع ذلك، في حين كان من المتوقع اختيار مكان (أو مواقع) للتجربة بحلول نهاية العام، وهو أمر حديث تحديث مدونة جوجل أخبرنا أن الإعلان يجب أن ينتظر حتى أوائل عام 2011. والسبب المذكور لم يكن الافتقار إلى التكنولوجيا أو الموارد – ولكن فائض الاهتمام، حيث تقدم أكثر من 1100 مجتمع مختلف بطلب للحصول على وضع Google خنزير غينيا المرغوب فيه.

بالطبع، مع معدلات وصول أسرع 100 مرة من الاتصالات عالية السرعة الحالية، و”شبكة وصول مفتوحة” تسمح بالاتصالات من خلال أي مزود خدمة إنترنت مهتم، والأسعار المتوقع أن تكون تنافسية مع أسعار DSL/الكابلات الحالية، فلا عجب أن يحدث ذلك العديد من المجالات مهتمة. وتضمنت قائمة المجتمعات المتحمسة مدينة توبيكا بولاية كانساس، والتي أعادت تسمية نفسها لفترة وجيزة (وبشكل غير رسمي) باسم “جوجل، كانساس”. حظيت هذه الحيلة المسلية باهتمام كافٍ من عملاق محركات البحث حتى أصبحت بمثابة الجملة النهائية لإحدى مقالب Google الشهيرة في يوم كذبة أبريل.

إن تحذير Google بالصبر أثناء اتخاذ القرار كان مصحوبًا أيضًا بإعلان آخر: نائب الرئيس الجديد لخدمات الوصول، ميلو ميدين، ينضم إلى فريق Google.

وفي الوقت نفسه، بذلت Google جهدًا كبيرًا في تطوير التقنية اللازمة لنشر الألياف على نطاق واسع. أولاً، أنشأت الشركة أليافًا بسعة 1 جيجابت في حرم Google نفسه. ثم قاموا بفتح شبكة في مرحلة مبكرة لـ 850 منزلًا في جامعة ستانفورد. ليس هناك ما يشير إلى أنه ستكون هناك أي مشاكل في توفير الاتصال نفسه، بمجرد أن تتمكن Google من تحديد مكان القيام بذلك.