Rewrite this title: جوجل قلصت صفحة نتائج البحث الخاصة بها

ستساعدك المقالة التالية: جوجل قلصت صفحة نتائج البحث الخاصة بها

بصراحة لم ألاحظ الفرق إلا عندما قرأت منه ماشابل أن Google قد غيرت الطريقة التي تعرض بها نتائج البحث. كالعادة، لم أتمكن من العثور على أي إعلان حول هذا الأمر في مدونة Google الرسمية. لذا، فأنا أعتبر أن هذا يعني أن Google ربما لا تزال تعمل على حل بعض مكامن الخلل المتعلقة بهذا “التحسين”.

إذن، ما هي التغييرات؟ هناك ثلاثة أشياء “غير ملحوظة” في الواقع. أولاً، الأمر الذي كان من المفترض أن يكون واضحًا تمامًا بالنسبة لي هو شعار Google المصغر في أعلى الصفحة. ثم توجد الآن أيضًا مسافة كبيرة بين مربع البحث والصف الأول من صفحة نتائج البحث.

أما بالنسبة لنتائج البحث نفسها، فقد تم الآن وضع مسافة بادئة لها ولكن التغيير الأكثر أهمية كان إزالة مؤشر حجم الصفحة. يمنحك هذا المؤشر فكرة عن المدة التي سيستغرقها تحميل الصفحة. كما قام جوجل بإزالة كلمة “صفحات” من رابط “الصفحات المشابهة” السابق.

هل كان هناك أي تحسن في سرعة التحميل؟ ليس لدينا طريقة لنقولها الآن. ولكن يمكن أن يكون أسرع أو أبطأ. ربما إذا كنت مراقبًا حريصًا كلما استخدمت بحث Google، فربما يمكنك بسهولة معرفة ما إذا كان هناك أي تغيير في سرعة تحميل نتائج البحث أو لا شيء على الإطلاق.

إذن، هل لديك أي فكرة عن سبب إجراء Google لهذه التغييرات؟ هل هو لأغراض جمالية؟ توليد الإيرادات أم ماذا؟ هل يعجبك المظهر الجديد لصفحة نتائج بحث Google؟ أنا شخصياً أفضّل المظهر القديم أو ربما أستطيع أن أتعلم كيف أحب هذا المظهر الجديد بمجرد أن أعتاد عليه.