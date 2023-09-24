Rewrite this title: جوجل قيد المحاكمة: تقدم ادعاءات مكافحة الاحتكار

ستساعدك المقالة التالية: جوجل قيد المحاكمة: تقدم ادعاءات مكافحة الاحتكار

في تطور مهم في قضيتين قضائيتين ضد شركة جوجل ضد الاحتكار، رفضت المحكمة الجزئية الأمريكية لمقاطعة كولومبيا بعض المطالبات بينما سمحت لآخرين بالمضي قدماً في المحاكمة.

وتتهم الدعاوى القضائية، التي رفعتها وزارة العدل الأمريكية (DOJ) والمدعون العامون في 38 ولاية، جوجل بممارسات مناهضة للمنافسة تنتهك المادة 2 من قانون شيرمان.

وأعلنت شركة جوجل انتصارها الجزئي، حيث رفضت المحكمة الادعاءات المتعلقة بتصميم بحث جوجل.

كينت ووكر، رئيس الشؤون العالمية في Google والمدير القانوني الأول، استجاب لقرار المحكمة:

“نحن نقدر دراسة المحكمة المتأنية وقرارها برفض الدعاوى المتعلقة بتصميم بحث Google… ونتطلع إلى أن نظهر أمام المحكمة أن الترويج لخدماتنا وتوزيعها يعد أمرًا قانونيًا ومعززًا للمنافسة.”

الاستمرار في المحاكمة

من الأمور الأساسية في معركة مكافحة الاحتكار اتفاقيات التوزيع الخاصة بشركة Google والتي تجعل محرك البحث الخاص بها هو المحرك الافتراضي في المتصفحات مثل Appleأجهزة Safari وAndroid.

يزعم المدعون العامون أن اتفاقيات Google تضر بمقدمي الخدمات المتخصصة (SVPs) بطريقتين رئيسيتين:

أولاً، يزعمون أن Google قد حدت من ظهور نواب SVP على صفحة نتائج محرك البحث الخاصة بها، مما يجعل من الصعب على المستخدمين العثور على المحتوى الخاص بهم والوصول إليه. ثانيًا، طلبت Google من النواب الأولين للرئيس تقديم بياناتهم ومحتواهم إلى Google بشروط لا تقل تفضيلاً عما توفره Google للشركات الأخرى. وهذا يضع نواب نائب الرئيس في وضع غير مؤاتٍ مقارنةً بشركاء Google.

في قاضي المقاطعة أميت ميهتا تقرير مكون من 60 صفحةواعتبر أن هناك ما يكفي من الخلافات الواقعية حول ما إذا كانت هذه الممارسة مناهضة للمنافسة وإقصائية. ويقول إن القضايا يجب أن تذهب إلى المحاكمة لمزيد من الفحص.

فيما يتعلق بادعاءات عدم تفضيل Google لمواقع البحث المتخصصة، كتب ميهتا:

“ببساطة، لا يوجد دليل مسجل على حدوث ضرر مناهض للمنافسة في الأسواق ذات الصلة ناتج عن معاملة Google لنواب الرؤساء الأولين.”

ظلت الادعاءات حول توجيه Google لأموال الإعلانات على شبكة البحث من خلال تقييد وصول المنافسين إلى Android قائمة.

نظرة فاحصة على الادعاءات

ورفضت المحكمة محاولة جوجل لتجنب المحاكمة بشأن الاتهامات المركزية.

تركز هذه على عقود Google الحصرية مع مطوري متصفحات الويب والشركات المصنعة للمعدات الأصلية (OEMs) لأجهزة Android.

تؤكد وزارة العدل والمدعون العامون بالولاية أن صفقات Google مع مطوري متصفحات الويب، مثل Apple وتضمن الشركات المصنعة لأجهزة Mozilla وAndroid أن Google هو محرك البحث الافتراضي عبر أجهزة متعددة.

ويقولون إن هذه الممارسة تخنق المنافسة، وهو ما تنفيه جوجل.

ويجادل المدعون بأن الحالة الافتراضية تؤثر على استخدام محرك البحث، بينما تؤكد جوجل أنه يمكن للمستخدمين تغيير محرك البحث الافتراضي على أجهزتهم.

وحكم القاضي ميهتا بأن الخلافات حول حقائق هذه الادعاءات تتطلب محاكمة لحلها.

أتطلع قدما

يمكن لنتيجة هذه الإجراءات أن تعيد تشكيل سوق الإعلان الرقمي، حيث تتحدى هذه الدعاوى القضائية الهيمنة الاحتكارية التي تمتلكها شركة جوجل في مجال البحث والإعلان عبر الإنترنت.

ويمثل قرار المحكمة بالمضي قدماً في المحاكمة علامة فارقة في المعركة القانونية المستمرة حول هيمنة جوجل على السوق.