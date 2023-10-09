Rewrite this title: جوجل كروم لإضافة تحذير تنزيل البرامج الضارة

ستساعدك المقالة التالية: جوجل كروم لإضافة تحذير تنزيل البرامج الضارة

إذا كانت رسائل البريد الإلكتروني التي أتلقاها من جدتي الموجودة (على الرغم من عدم قدرتها على السفر) في لندن وخسرت كل أموالها، أو أخي الأصغر (مدرب شخصي) الذي يريد مني التحقق من موقع يبيع حقائب اليد المدربة، أو الرسالة التي بها خطأ إملائي الرسائل التي أتلقاها من مدير سابق يطلب مني فقط التحقق من صورة على تصيد URL، فإن الأشخاص يكونون عرضة جدًا للتحسس على الويب. في حين أن المستخدمين ذوي الخبرة يمكنهم عادةً التعرف على مواقع الاحتيال أو الفيروسات أو التصيد الاحتيالي، إلا أن العديد من مستخدمي الويب ما زالوا يتعلمون بالطريقة الصعبة. ولجعل هذه العملية أقل إيلامًا، سيضيف الإصدار القادم من Google Chrome تحذيرًا بشأن التنزيلات الضارة.

إن مفهوم هذا الشكل الجديد من الحماية من البرامج الضارة بسيط. عندما تحاول تنزيل ملف، يقوم Google بفحص عنوان URL الخاص به مقابل قائمة المواقع الضارة التي تم اكتشافها من خلال واجهة برمجة التطبيقات للتصفح الآمن من Google. إذا كان هناك تطابق، فإن Google تعطي تحذيرًا للمستخدمين تفيد بأن الملف يبدو ضارًا، وتسأل المستخدم عما إذا كان يريد مواصلة التنزيل أم لا. منذ أن تم تطوير واجهة برمجة تطبيقات التصفح الآمن على مدار السنوات الخمس الماضية، أصبحت قائمة مواقع الويب الضارة واسعة النطاق.

لم تصدر Google تاريخًا محددًا للوقت الذي سيتم فيه تفعيل تحذير تنزيل البرامج الضارة، ولكنها تعتزم التنفيذ على “الإصدار الثابت” التالي. نظرًا لدورة إصدار Chrome التي تستغرق ستة أسابيع، فهذا يعني أننا على بعد شهر تقريبًا من هذه الطبقة الإضافية من الحماية – على افتراض أن كل شيء يسير وفقًا للخطة. يمكن للمستخدمين المتحمسين لتجربة هذه الميزة مبكرًا التطلع إلى قنوات إصدار Chrome وChromium التجريبية، حيث بدأت “المرحلة التجريبية على نطاق صغير”. تُذكِّر Google أيضًا مشرفي المواقع المعنيين بأنه يمكن الاعتراض على أي تقارير عن محتوى ضار من خلال أدوات مشرفي المواقع من Google.

[via the Chromium Blog]