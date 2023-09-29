Rewrite this title: جوجل كروم يبدأ في تحذير المستخدمين من النماذج غير الآمنة

ستساعدك المقالة التالية: جوجل كروم يبدأ في تحذير المستخدمين من النماذج غير الآمنة

أعلنت Google أن Chrome 86 سيبدأ في اتخاذ إجراءات صارمة ضد النماذج التي يتم إرسالها عبر بروتوكول HTTP غير الآمن. ويتم حث الناشرين على مراجعة مواقعهم والتأكد من نقل جميع النماذج عبر بروتوكول HTTPS الآمن.

ربما لا تزال بعض المواقع التي تم ترحيلها إلى HTTPS تحتوي على نماذج يتم إرسالها عبر بروتوكول HTTP غير الآمن.

إذا كانت هذه النماذج مرتبطة بتوليد العملاء المحتملين، فقد يؤدي ذلك إلى أرباح أقل.

تحذيرات نموذج Chrome 86 غير الآمن

من المقرر إصدار Chrome 86 في 6 أكتوبر 2020. ومن المقرر إصدار إصدار تجريبي في الأسبوع الذي يبدأ في 3 سبتمبر.

لقطة شاشة لجدول إصدار Chrome

وفقا لجوجل:

“سيُجري Chrome التغييرات التالية للإبلاغ عن المخاطر المرتبطة بإرسال النماذج المختلطة…”

الهدف هو تنبيه المستخدمين بأنهم يرسلون المعلومات بطريقة قد تؤدي إلى عرضها من قبل أطراف ثالثة غير مصرح بها.

على الرغم من أن ميزة الملء التلقائي في Chrome لن تعمل في النماذج غير الآمنة، إلا أن وظيفة الملء التلقائي ستظل تعمل مع كلمات المرور.

ستبدأ Google في عرض التحذير التالي لأي شخص يقوم بملء نموذج غير آمن:

صورة مقربة لتحذير نموذج Chrome 86 غير الآمن

هذه لقطة شاشة قريبة لتحذير في نموذج

الصورة أعلاه هي لقطة شاشة للتحذير الذي سيعرضه Google. القسم الذي يحتوي على كلمة “مثال” فيه هو نموذج.

فيما يلي لقطة شاشة للنموذج بأكمله:

المستخدمون الذين يتجاهلون التحذير الأول ثم يحاولون إرسال النموذج سيتلقون تحذيرًا نهائيًا يمنعهم من إرسال النموذج ما لم يتخذوا إجراءً لتمكين الإرسال:

تصعيد التحذيرات

تعتبر هذه التحذيرات الجديدة بمثابة تصعيد للتحذيرات الموجودة بالفعل. في السابق، كان Chrome يعرض رمز القفل المكسور في شريط عناوين المتصفح.

ينتقل Chrome الآن إلى التحذير والحظر الفعلي لإرسال النموذج.

أداة للعثور على عناصر الصفحة غير الآمنة

توجد حاليًا أداة مفيدة لتحديد المحتوى المختلط الآمن/غير الآمن. الأداة تسمى “القفل المفقود”.

سيؤدي القفل المفقود إلى فحص الموقع بأكمله بحثًا عن أصول الصفحة غير الآمنة. كل ما عليك فعله هو إدخال عنوان URL الخاص بك والجلوس بينما تقوم الأداة بكل العمل.

هذا ما يبحث عنه “القفل المفقود”:

“عندما يزحف Missing Padlock إلى موقعك، فإنه يبحث عن الصور وملفات الصوت والفيديو والإطارات وملفات CSS وملفات JavaScript والنماذج.”

يمكنك العثور على الأداة على MissingPadlock.com

سيعمل Google Chrome 86 على تعطيل عمل المواقع ذات النماذج غير الآمنة. لا يزال أمام الناشرين أكثر من شهر لإصلاح مواقعهم.

يعد العثور على محتوى غير آمن وإصلاحه أمرًا بسيطًا نسبيًا.

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حماية مستخدمي Google Chrome من النماذج غير الآمنة