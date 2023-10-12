Rewrite this title: جوجل كروم يغزو مايكروسوفت إنترنت إكسبلورر

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جوجل مدونة الكروم أعلنت للتو عن Chrome Frame، وهو مكون إضافي مفتوح المصدر يمكّن Internet Explorer من تشغيل HTML5 وتقنيات الويب المتقدمة الأخرى. يعد Chrome Frame أيضًا خطوة على أصابع Microsoft قليلاً، نظرًا لأنه يعد أيضًا وسيلة لـ Google لمنح مستخدمي IE المخلصين طعم Google Chrome.

وفقًا لمنشور على مدونة Chromium، تم تطوير Google Chrome Frame لمساعدة كل من المستخدمين ومطوري الويب. بالنسبة للمطورين، سيمكنهم إطار Google Chrome من تطوير تطبيقات سريعة وأكثر ثراءً مثل Google Wave.

بالإضافة إلى ذلك، تكتشف Google أيضًا عدم كفاية برنامج Internet Explorer لاعتماد تقنيات الإنترنت الجديدة مثل عرض HTML5 وJavascript. ومن هنا جاءت الحاجة إلى مكون إضافي لـ IE من شأنه أن يحقق كل ذلك. تعمل Google على جعل ذلك ممكنًا في IE دون الحاجة إلى ترميز أو اختبار إضافي لإصدارات المتصفح المختلفة.

إذا كنت مطورًا، فيمكنك بسهولة تنفيذ إطار Google Chrome عن طريق إضافة السطر التالي إلى أكواد HTML الخاصة بموقعك.

سيؤدي هذا السطر تلقائيًا إلى تشغيل IE لاستخدام محرك العرض المستند إلى Webkit الخاص بـ Google Chrome. بويا!

بالنسبة لمستخدمي IE، فإن تثبيت Google Chrome Frame يمكّنهم من الاستمتاع بتطبيقات الويب بسرعة أكبر تشبه الطريقة التي يختبرونها بها عند استخدام Google Chrome.

السبب الآخر بالطبع وراء ابتكار Google لإطار Google Chrome هو إعداد مستخدمي IE وإقناعهم باستخدام Google Wave المبني على HTML5. تحتاج Google إلى مستخدمي IE هؤلاء، ولكن يبدو أن إقناعهم باستخدام Google Chrome عبر IE أصعب من إقناعهم بتثبيت المكون الإضافي Google Chrome Frame.

أثار إعلان جوجل ردود فعل من مختلف المدونين في جميع أنحاء العالم com.searchosphere وقد نقلنا بعضًا منها أدناه:

فيليب لانسن تم تدوينه قال إن Google Chrome Frame “قد يدفع Microsoft بشكل أكبر نحو تنفيذ Canvas في IE محليًا، فقط لتجنب دفع المطورين إلى دفع مكون Google الإضافي للمستخدمين.”

غاريت روجرز زد نت “تتساءل عن مدى حماسة Microsoft إذا قامت Google بجعل محرك العرض Google Chrome هو المحرك الافتراضي في IE.”

أتساءل ما مدى حماسة Microsoft إذا قامت Google بجعل محرك عرض Google Chrome هو المحرك الافتراضي في Internet Explorer؟

كلينت بولتون ساعة جوجل يعتقد أن هذه القصة ربما تحتوي على ما هو أكثر مما يظهر على السطح والذي لم نره بعد. ويشتبه أيضًا في أن Chrome Frame سيكون محددًا كبيرًا لمدى اعتماد Wave من قبل ملايين العمال الذين عالقون في استخدام IE 6 بسبب لوائح الشركة.

آدم أوسترو ماشابل يعتقد أن هذا من المحتمل أن يؤدي إلى تسريع زوال IE6، وعدم مهاجمة Microsoft بمهارة في هذه العملية.