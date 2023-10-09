Rewrite this title: جوجل كروم ينمو إلى 10% من حصة السوق

ستساعدك المقالة التالية: جوجل كروم ينمو إلى 10% من حصة السوق

أحد أكثر الأشياء المفيدة لـ Google في امتلاك متصفح الإنترنت الخاص بها هو أنه يمكنها اختيار محرك البحث الافتراضي الخاص بك. لا يُنظر إلى هذا على أنه سطحي تمامًا – فبعد كل شيء، كانت Microsoft تفعل الشيء نفسه مع Internet Explorer لسنوات. ومع ذلك، في حين يشهد متصفح Google معدل نمو مذهل، يبدو أن Internet Explorer يواجه صعوبات.

بحسب تقرير من عامل الأخبار، لقد وصل Google Chrome إلى نسبة عشرة بالمائة من حصة السوق. ويكتسب هذا أهمية حقيقية عندما تدرك أنه تم إصداره قبل عامين فقط، وأنه لم يكن لديه سوى 4.6% من السوق في هذا الوقت من العام الماضي.

إن النظر إلى هذين العامين يظهر لنا أيضًا الكثير حول كيفية أداء متصفح Microsoft. لقد كانت هي اللاعب المهيمن لسنوات عديدة، ورغم أنها لا تزال كذلك، فمن المؤكد أن أرقامها مؤلمة. قبل عامين، كانت مايكروسوفت تمتلك أكثر من ثلثي السوق. وبحلول نهاية عام 2009، تضاءلت هذه النسبة إلى 62%، ثم انخفضت الآن إلى 57%.

والسبب هو مجموعة كبيرة من العوامل. في حين يشير البعض إلى Chrome باعتباره المجموعة الرئيسية التي تجذب سكان IE، فإن هذا ليس هو الحال على الأرجح. بدلاً من ذلك، ينتقل العديد من المستخدمين من IE إلى Firefox — ومن Firefox إلى Chrome. ونتيجة لذلك، أصبح كل من Firefox وIE في تراجع؛ شهد متصفح Firefox انخفاضًا بنسبة 2% تقريبًا منذ بداية عام 2010. بالإضافة إلى ذلك، يأتي جزء كبير من اضمحلال شركة Microsoft من Appleسفاري. وذلك لأن Safari يُستخدم كمتصفح بارز للهواتف المحمولة، بما في ذلك أجهزة iPhone وiPad (مع توقع إصدار إصدارات جديدة من المتصفح في الأشهر المقبلة).

ليس هناك شك في أن Google كانت تروج لمتصفح Chrome، وذلك باستخدام العديد من خصائص الويب الخاصة به لنشر الخبر. ومع استمرار تسارع معدل النمو، ليس هناك شك في أنهم نجحوا. والسؤال الذي يبقى مطروحا هو متى سيبلغ نموهم ذروته.