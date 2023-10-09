Rewrite this title: جوجل لإعادة إدخال البحث الصيني

ستساعدك المقالة التالية: جوجل لإعادة إدخال البحث الصيني

ومن بين المنشورات الشائعة على مدونة Google الرسمية في العام الماضي، كان ثاني أكثر المنشورات زيارةً هو موقف Google من عمليات البحث في الصين. ناقش هذا الإدخال القرار الصعب الذي اتخذته شركة Google في ديسمبر من عام 2009 عندما تم إطلاق سلسلة من الهجمات الإلكترونية على خدمات Google. ورغم أن جوجل تواجه في كثير من الأحيان تهديدات إلكترونية، إلا أن هذه التهديدات كانت مختلفة: إذ يبدو أنها تستهدف نشطاء حقوق الإنسان في الصين. وكانت النتيجة النهائية بالنسبة لشركة جوجل هي رفض فرض الرقابة على نتائج محرك البحث الخاص بها (كما كانت الحال منذ تأسيس Google.cn في عام 2006)، وهو ما يعني حتماً عدم قدرتها على العمل في الصين.

كانت الردود على ذلك مثيرة للجدل ولكنها إيجابية في الغالب، حيث رأى الكثيرون أن قرار جوجل يمثل دفاعًا عن حقوق الإنسان وحرية التعبير. ومع ذلك، فإن توقف العمليات الصينية لم يدم. وفق السجلتعمل Google بالفعل على خطط لإعادة دخول سوق البحث الصيني. يأتي هذا الاستنتاج من تصريحات أدلى بها باتريك بيشيت، المدير المالي لشركة جوجل، والذي قال لصحيفة التايمز إن التحول بعيدًا عن الصين لم يكن المقصود منه أبدًا أن يكون عملاً من أعمال التخلي الكامل، ولكن كان يُنظر إلى التحديات باعتبارها عقبة على الطريق. وقال بيشيت: “يبلغ عدد سكان الصين 1.2 مليار نسمة”. “أن تقول جوجل: “سنعيش في مهمتنا ولكن لن نخدم 1.2 مليار شخص” – فهذا لا ينجح.” بالإضافة إلى ذلك، يقول بيشيت: “الصين تريد جوجل”.

وبطبيعة الحال، سرعان ما يفتح هذا جدلاً ساخنًا حول حرية التعبير والرقابة الحالية التي تفرضها الحكومة الصينية. فمن ناحية، يمكن اعتبار العمل مع مجموعة يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها مقيدة وسلطوية بمثابة تمكين لتلك المجموعة. ومن ناحية أخرى، فإن البقاء خارج السوق قد يعيق قدرة الشعب الصيني على العثور على المعلومات العالمية ذات الصلة. وكأحد الأمثلة، يستشهد بيشيت بحقيقة أنه لن تكون هناك نتيجة واحدة لـ “جائزة نوبل للسلام” في أي مكان على محركات البحث الحالية في الصين.