Rewrite this title: جوجل: لا توجد خطط لتسريع جمع البيانات لعناصر الويب الحيوية الأساسية

ستساعدك المقالة التالية: جوجل: لا توجد خطط لتسريع جمع البيانات لعناصر الويب الحيوية الأساسية

تستغرق أدوات اختبار مؤشرات أداء الويب الأساسية من Google 28 يومًا لجمع البيانات الميدانية المجمعة، ومن المحتمل ألا يتغير ذلك في أي وقت قريب.

صرح بذلك جون مولر، محامي بحث Google، أثناء جلسة Hangout الخاصة بـ Search Central SEO المسجلة في 5 مارس.

سأل فاهان بيتروسيان، مدير تكنولوجيا المعلومات في Search Engine Journal، مولر عن هذا الأمر مع الإشارة إلى التحديات التي تخلقها نافذة الـ 28 يومًا للمطورين ومُحسني محركات البحث.

عند إجراء تغيير على موقع ما لتحسين مؤشرات أداء الويب الأساسية، فسوف يستغرق الأمر 28 يومًا على الأقل قبل أن تلتقط أدوات اختبار Google هذا التغيير.

من غير المرجح أن تصبح فترة الـ 28 يومًا أصغر من أي وقت مضى، وفقًا لرد مولر الذي يمكنك قراءته أدناه.

جون مولر من Google يتحدث عن البيانات الحيوية للويب الأساسية

يشك مولر في أن عملية جمع بيانات Core Web Vitals ستتغير عما هي عليه الآن.

“لا أعرف. أشك في ذلك، لأن البيانات التي نعرضها في Search Console تعتمد على بيانات تقرير تجربة مستخدم Chrome والتي تم تجميعها خلال تلك الأيام الثمانية والعشرين. إذن هذا هو السبب الرئيسي للتأخير هناك. لا يعني ذلك أن Search Console بطيئة في معالجة تلك البيانات أو أي شيء من هذا القبيل. إنها الطريقة التي يتم بها جمع البيانات وتجميعها، فهي تستغرق وقتًا فقط.”

ليس في نية Google تحليل بيانات “مؤشرات أداء الويب الأساسية” والإبلاغ عنها في الوقت الفعلي. تمثل النتائج بيانات مجمعة، لأن Google تريد التأكد من أن الموقع يوفر باستمرار تجربة جيدة للمستخدم على مدى فترة ممتدة.

إذا أراد مطورو محركات البحث والمطورون الحصول على البيانات بشكل أسرع، فإن مولر يوصي بإجراء اختباراتهم الخاصة باستخدام أدوات الطرف الثالث أو واجهة برمجة التطبيقات PageSpeed ​​Insights API.

“لذا فإن ما أوصي به عادةً عندما يسأل الناس عن هذا النوع من الأشياء حيث يكون الأمر مثل، “أريد أن أعرف مبكرًا متى ينكسر شيء ما،” هو التأكد من إجراء اختباراتك الخاصة على جانبك، بالتوازي نوعًا ما مع احتياجاتك المهمة. الصفحات. وهناك مجموعة من أدوات الطرف الثالث التي تقوم بذلك نيابةً عنك تلقائيًا.

يمكنك أيضًا استخدام Page Speed ​​Insights API مباشرة واختيار عينة صغيرة من صفحاتك المهمة واختبارها كل يوم. وبهذه الطريقة يمكنك معرفة ما إذا كان هناك أي تراجعات في أي من الإعدادات التي قمت بها بسرعة إلى حد ما.

ويشير مولر إلى أن البيانات المخبرية التي تقدمها أدوات الطرف الثالث ليست هي نفس البيانات الميدانية، وهو ما تقدمه جوجل.

“من الواضح أن الاختبار المعملي ليس مثل البيانات الميدانية. لذلك هناك القليل من الفرق هناك. ولكن إذا رأيت أن نتائج اختبار مختبر البيانات مستقرة لفترة من الوقت، ثم أصبحت فجأة غريبة حقًا، فهذا مؤشر قوي على حدوث عطل ما في تخطيطك أو في صفحاتك في مكان ما.

يعترف مولر بأن الطريقة التي تجمع بها Google البيانات تجعل الأمور أكثر صعوبة بالنسبة للأشخاص، كما أن قياس التحول التراكمي في التخطيط (CLS) أمر صعب بشكل خاص.

إذا شعر خبراء تحسين محركات البحث أن حسابات Google غير منطقية، فإن مولر يشجعهم على التواصل مع فريق Chrome مباشرة.

“إنه يجعل الأمور أكثر صعوبة. لا يعني ذلك أننا نحاول جعل الأمور أكثر صعوبة، بل هي الطريقة التي يتم بها جمع هذه البيانات في Chrome. يستغرق الأمر وقتا فقط ليتم تجميعها.

أعتقد أن التحول التراكمي في التخطيط يكون في بعض الأحيان أمرًا صعبًا في تفسيره ومعرفة سبب حدوث المشكلات هناك بالضبط.

أعتقد أنه بالنسبة للأشياء التي تشعر فيها أن الحسابات تتم بطريقة غير منطقية، سأتواصل أيضًا مع فريق Chrome. أعتقد أن آني سوليفان بشكل خاص تعمل على تحسين جانب التحول في التخطيط التراكمي للأشياء. وتأكد فقط من أنهم يرون هذا النوع من الأمثلة.

وإذا صادفت شيئًا تقول فيه: “أوه، هذا غير منطقي على الإطلاق”، فتأكد من أنهم يعرفون ذلك. لا يتعلق الأمر كثيرًا بأننا من جانب بحث Google سنحاول البحث ومحاولة معرفة ما يحدث بالضبط مع تلك النتيجة، ولكننا نحتاج نوعًا ما إلى الاعتماد على النتيجة من جانب Chrome.

وأخيرًا، يذكر مولر خبراء تحسين محركات البحث بأن Google تخطط لتحديث مؤشرات الويب الأساسية مرة واحدة سنويًا تقريبًا.

على الرغم من أن التحول التراكمي في التخطيط يعد أحد أهم العناصر الحيوية للويب هذا العام، على سبيل المثال، فقد لا يكون واحدًا في العام المقبل إذا قررت Google أنه ليس ضروريًا لتوفير تجربة مستخدم جيدة.

“وهدفنا من خلال مؤشرات أداء الويب الأساسية وتجربة الصفحة بشكل عام هو تحديثها بمرور الوقت. لذلك أعتقد أننا أعلنا أننا أردنا تحديثها ربما مرة واحدة سنويًا وإعلام الأشخاص مسبقًا بما يحدث.

لذلك أتوقع أن يتحسن ذلك بمرور الوقت. ولكن من المهم أيضًا الحصول على تعليقاتك والتأكد من أنهم على علم بهذه الحالات الغريبة.

استمع إلى المناقشة الكاملة حول “مؤشرات أداء الويب الأساسية” في الفيديو أدناه: