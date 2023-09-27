Rewrite this title: جوجل: لا توجد ميزة تحسين محركات البحث (SEO) للاستضافة المخصصة

ستساعدك المقالة التالية: جوجل: لا توجد ميزة تحسين محركات البحث (SEO) للاستضافة المخصصة

يؤكد جون مولر من Google أن استضافة الويب المخصصة لا تتمتع بميزة تحسين محركات البحث (SEO) مقارنة بالاستضافة المشتركة.

جاء ذلك في الإصدار الأخير من سلسلة Ask Googlebot بتاريخ YouTube.

يتناول الفيديو سؤالاً من مالك موقع أعمال صغير يتطلع إلى خفض التكاليف من خلال استضافة موقعه على الويب على خادم مشترك.

تعد الاستضافة المخصصة أكثر تكلفة لأنها مصممة لسرعات أعلى للصفحة. وهذا بدوره يؤدي إلى ميزة الترتيب في نتائج بحث Google.

إذا كانت ميزانية شركة صغيرة تحتوي فقط على مساحة للاستضافة المشتركة، فهل لا يزال هذا مقبولًا وفقًا لمعايير Google؟

إليكم ما يقوله مولر.

الاستضافة المشتركة مقابل الاستضافة المخصصة لتحسين محركات البحث

تشير الاستضافة المشتركة إلى الإعداد حيث تتم استضافة مواقع ويب متعددة على نفس الخادم أو على نفس عنوان IP.

البديل هو الاستضافة المخصصة، وهي عندما يتم تخصيص خادم أو عنوان IP لموقع ويب واحد.

تعد الاستضافة المشتركة إعدادًا شائعًا وهي مهمة للويب نظرًا لوجود عدد محدود من عناوين IP المتاحة.

من الصعب معرفة كيفية استضافة موقع الويب من الخارج. يمكن أن يكون على خادم واحد، أو مجموعة من الخوادم، أو مركز بيانات واحد، أو حتى مراكز بيانات متعددة.

وفيما يتعلق بالاستضافة المشتركة وتصنيفات البحث، يقول مولر:

“إن استخدام الاستضافة المشتركة أمر جيد تمامًا ولا يؤثر سلبًا على موقعك في بحث Google.”

يضيف مولر أن هناك شيئًا واحدًا يجب الانتباه إليه في الاستضافة المشتركة، وهو التحميل الزائد على الخوادم بعدد كبير جدًا من مواقع الويب.

عندما يتم تحميل خادم مشترك بشكل زائد، يمكن أن يصبح بطيئًا، على الرغم من أن الشيء نفسه يمكن أن يحدث مع الاستضافة المخصصة.

يؤدي موقع الويب المستضاف على خادم بطيء إلى تجربة مستخدم سيئة ويمكن أن يجعل من الصعب على Google الزحف إليه.

ومع ذلك، يؤكد مولر على أن الاستضافة المخصصة ليست أسرع تلقائيًا من الاستضافة المشتركة، كما أن الاستضافة المشتركة ليست أبطأ بشكل افتراضي.

“فقط للتوضيح، الخادم المخصص ليس سريعًا دائمًا، والخادم المشترك ليس بطيئًا تلقائيًا.”

وأخيرًا، يدحض مولر الأسطورة القائلة بأن تصنيفات موقع الويب يمكن أن تتأثر من خلال استضافته على نفس الخادم مثل مواقع الويب “السيئة”.

ليس هناك حقيقة لهذه النظرية.

“هناك مخاوف أخرى نسمعها أحيانًا وهي احتمال وجود مواقع ويب سيئة أخرى مستضافة على نفس الخادم. يطلق مُحسنو محركات البحث أحيانًا على هذا اسم “خادم في منطقة سيئة”.

هذا ليس شيئا يدعو للقلق. من الناحية العملية، يراقب موفرو الاستضافة الأكثر استخدامًا هذا الأمر بأنفسهم.

هناك عمومًا مجموعة واسعة من مواقع الويب المستضافة على الاستضافة المشتركة، بما في ذلك بعض المواقع الرائعة وبعض المواقع السيئة أيضًا. بالنسبة إلى Google، يعد هذا أمرًا جيدًا ولا يمثل مشكلة. نحن نتعامل مع كل موقع على أساس مزاياه الخاصة وليس على أساس جيرانه الافتراضيين.

باختصار، بقدر ما يتعلق الأمر بـ Google، فإن استخدام الاستضافة المشتركة أمر مقبول تمامًا. ليست هناك حاجة للانتقال إلى استضافة مخصصة أو عنوان IP مخصص لأسباب تحسين محركات البحث.

شاهد الفيديو الكامل أدناه.