Rewrite this title: جوجل: لا داعي للقلق بشأن استخدام جافا سكريبت

ستساعدك المقالة التالية: جوجل: لا داعي للقلق بشأن استخدام جافا سكريبت

تقول جوجل إنه لا داعي للقلق بشأن جافا سكريبت عندما يتعلق الأمر بالبحث، حيث لا يوجد شيء مختلف جوهريًا عنها مقارنة بالمحتوى الثابت.

تمت مناقشة ذلك في أحدث حلقة من البودكاست Search Off the Record، والذي يضم مارتن سبليت من Google، وجون مولر، وغاري إليس، ودانييل وايسبيرج.

يطرح مولر موضوع إنشاء موقع ويب باستخدام منشئ موقع ثابت، مما يؤدي إلى إدراك أنه وسبليت يستخدمان نفس الأداة التي تسمى Hugo.

من أجل البساطة، يستخدم Hugo لغة Markdown لإنشاء الصفحات، ولكن هذا يأتي مع قيود عدم القدرة على استخدام HTML لأشياء مثل العلامات nofollow وعمليات إعادة التوجيه.

يقوم مولر ببناء موقع شخصي يتطلب عمليات إعادة التوجيه، والطريقة الوحيدة التي يمكنه تنفيذها في Hugo هي باستخدام JavaScript.

ثم سأل سبليت، خبير جافا سكريبت المقيم في Google، عما إذا كان هناك أي سبب للقلق بشأن استخدام JS.

يقول سبليت إنه لا يوجد سبب للقلق، ويشرح السبب:

“لا، لا داعي للقلق بشأن ذلك…

السؤال الذي غالبًا ما أطرحه أيضًا مع JavaScript هو ما إذا كنا نتعامل مع محتوى JavaScript بشكل مختلف. لدينا تعليقات توضيحية للمحتوى – ما نعتقد أنه محور المقالة أو ما نعتقد أنه محتوى على الجانب والأشياء.

لكن على حد علمي، وبقدر ما أستطيع رؤيته، فإننا نزحف إلى الصفحة ثم نضع المحتوى في المستند في فهرسنا، ثم نعرض الصفحة، ثم نكمل المحتوى من DOM.

هذا كل شيء. لا يوجد فرق جوهري بين المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة JavaScript والمحتوى الثابت، باستثناء عندما تكون هناك حالات حافة، ولا يمكننا رؤية المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة JavaScript.”

يشير سبليت إلى “حالات الحافة” دون الخوض في التفاصيل حول ماهيتها. على الرغم من أن Google قد ناقشت في الماضي كيف يمكن أن تواجه المواقع مشكلات تحسين محركات البحث عند استخدام JavaScript.

الشيء الرئيسي الذي يجب تجنبه هو استخدام JavaScript بطريقة تجبر المستخدمين على التفاعل مع عنصر على الصفحة لعرض المحتوى.

أحد الأمثلة الأساسية على ذلك هو إخفاء المحتوى خلف زر يجب على المستخدمين النقر عليه لعرض المحتوى.

وهذه مشكلة، فيما يتعلق بتحسين محركات البحث، لأن Googlebot لا يتفاعل مع أي شيء عندما يزحف إلى صفحات الويب.

إذا كان المحتوى مخفيًا خلف عنصر JavaScript والذي يتعين على المستخدمين النقر عليه أو النقر عليه، فلن يتمكن Google من رؤيته ببساطة. ولذلك لا يمكن استخدام المحتوى لفهم الصفحة وترتيبها في البحث.

يجب على مالكي المواقع الذين يعتزمون استخدام JavaScript بهذه الطريقة كخيار تصميمي التأكد من أن المحتوى المخفي ليس ضروريًا لفهم موضوع الصفحة.

إذا لم تكن متأكدًا مما إذا كانت JavaScript تمنع Google من رؤية المحتوى الموجود على صفحاتك، فهناك طريقة سهلة لمعرفة ذلك.

استخدم أداة الجلب مثل Google في Search Console للحصول على فكرة عما يستطيع Googlebot رؤيته عندما يزحف إلى موقعك.

إذا كانت أداة الجلب مثل Google قادرة على عرض كل المحتوى المهم، فأنت في مأمن. لا داعي للقلق، كما يقول سبليت.

هذا مجرد واحد من العديد من المواضيع التي تمت مناقشتها في البودكاست. استمع إلى الحلقة الكاملة أدناه.