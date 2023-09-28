Rewrite this title: جوجل: لا فائدة من تحسين محركات البحث للإصدارات الصوتية للمشاركات النصية

ستساعدك المقالة التالية: جوجل: لا فائدة من تحسين محركات البحث للإصدارات الصوتية للمشاركات النصية

يقول جون مولر من Google إنه لا توجد فائدة متأصلة لتحسين محركات البحث في إضافة إصدار صوتي لصفحة ويب نصية.

تمت مناقشة هذا الموضوع خلال جلسة Hangout الخاصة بتحسين محركات البحث لمركز بحث Google والتي تم تسجيلها في 12 فبراير.

يتم طرح السؤال التالي على مولر:

“هل تساعد إضافة نسخة صوتية من محتوى الصفحة في البحث بأي شكل من الأشكال؟ بخلاف التحسين الواضح في إمكانية الوصول.

تعد إضافة تسجيل صوتي مصاحب إلى منشور مكتوب أمرًا يفعله المزيد من الناشرين مؤخرًا.

هل يساعد هؤلاء الناشرين في تصنيفات البحث؟

إليكم ما يقوله مولر.

جوجل جون مولر على محتوى الصوت + النص

على عكس الصور والفيديو، لا تفعل Google أي شيء خاص بالمحتوى الصوتي.

لا تتم معالجة المحتوى الصوتي بشكل منفصل بواسطة Google. على الأكثر، قد يُنظر إليه على أنه جزء من محتوى فيديو قد يؤدي إلى مقتطف فيديو.

يقول مولر، على حد علمه، إن إضافة تسجيل صوتي إلى منشور نصي لا يساعد أو يضر التصنيف.

“على حد علمي، نحن لا نفعل أي شيء مع الإصدارات الصوتية للمحتوى. كما أننا لا نعتبر ذلك محتوى مكررًا، لذا لا يعني ذلك أنه يتعين عليك تجنب ذلك.

أعني أن المحتوى المكرر في حد ذاته ليس شيئًا يجب عليك تجنبه حقًا، ولكن حتى إذا كنت تريد تجنب الموقف الذي تقوم فيه فجأة بتصنيف نفس الأشياء مع أجزاء مختلفة من المحتوى، فإن الإصدار الصوتي هو شيء نحن، بقدر ما أعرف، لن حتى معالجة بشكل منفصل.

على الأكثر، قد نرى ذلك كجزء من محتوى الفيديو ونعرضه أيضًا مع مقتطف فيديو. ولكن، في الأساس، لن يساعد ذلك أو ينتقص من التصنيف العام للصفحة.

مولر على وشك الانتقال إلى سؤال آخر عندما يتدخل مُحسّن محركات البحث يُدعى Robb Young ليطلب التوضيح.

ويسأل: أليس إضافة التسجيل الصوتي يفيد في تحسين محركات البحث؟

هل لا تعتبر الصفحة ذات جودة أعلى عندما تحتوي على نص صوتي مقارنة بالنص فقط؟

يظل مولر ثابتًا على الإجابة التي قدمها في الأصل. لا ينظر Google إلى الصفحة على أنها ذات جودة أعلى لأنها تحتوي على أنواع متعددة من المحتوى.

ومع ذلك، قد تكون هناك فوائد غير مباشرة مثل مشاركة الصفحة على نطاق أوسع.

“لا أعتقد أننا سننظر إلى ذلك ونقول: “أوه، هناك أنواع مختلفة من المحتوى هنا، إنها صفحة أفضل بسبب ذلك.”

قد يكون هناك تأثيرات غير مباشرة، مثل إذا وجد المستخدمون هذه الصفحة أكثر فائدة وأوصوا بها أكثر، فهذا شيء يمكن أن يكون له تأثير.

ولكن ليس الأمر أننا ننظر إلى أنواع المحتوى على الصفحة ونقول: “أوه، هناك نوعان مقابل خمسة أنواع، فالنوع الذي يحتوي على خمسة أنواع هو الأفضل.”

وأخيرًا، يضيف مولر أن هناك فوائد مرتبطة بإضافة الصور و/أو الفيديو إلى صفحة الويب لأن أنواع المحتوى هذه يمكن تصنيفها بشكل مستقل.

لا توجد مجموعة منفصلة من تصنيفات البحث للمحتوى الصوتي.

“أعتقد أن الأمر مختلف بعض الشيء بالنسبة للفيديو والصور، حيث يمكن تصنيف الصور والفيديو نفسها بشكل مستقل. كما هو الحال في البحث عن الصور والبحث عن الفيديو، يمكنك الحصول على نفس الجزء من المحتوى الذي يمكنك رؤيته على تلك الأسطح الأخرى. ولكن بالنسبة للصوت، ليس لدينا حقًا بحث صوتي منفصل حيث يمكن تصنيف تلك الصفحة أيضًا.

أقرب ما يمكن أن نصل إليه هو البحث عن البودكاست الذي لدينا، أو شيء مربع واحد للبودكاست، ولكن هذا مرتبط حقًا بنوع محتوى البودكاست حيث يكون لديك خلاصة لمعلومات البودكاست ويمكننا فهرستها بهذه الطريقة. ولكن مجرد وجود الصوت على الصفحة بمفرده، لا أعتقد أن هذا من شأنه أن يغير أي شيء تلقائيًا في أنظمتنا.

استمع إلى السؤال والجواب كاملاً أدناه: