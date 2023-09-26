Rewrite this title: جوجل: لست بحاجة إلى أن تكون سلطة للتصنيف

ستساعدك المقالة التالية: جوجل: لست بحاجة إلى أن تكون سلطة للتصنيف

ليس من الضروري أن يُنظر إلى جميع مواقع الويب على أنها مصادر موثوقة حتى تحصل على تصنيف جيد في نتائج البحث، كما يقول جون مولر، منسق البحث في Google.

جاء ذلك خلال جلسة Hangout لساعات عمل مكتب Google Search Central SEO المسجلة في 10 ديسمبر.

انضم بريان هارنيش إلى البث المباشر لطرح سؤال متابعة على مولر بخصوص تعليق أدلى به على Reddit حول سلطة الموقع.

وقال مولر إنه من الصعب وصف موقع بأنه موثوق بعد نشر 30 مقالة حول موضوع معين.

في هذه الحالة، يتساءل هارنيش عن كيفية نظر Google مواقع الويب ذات الصفحة الواحدة.

يؤدي هذا إلى إضافة مولر المزيد من السياق إلى البيان الذي أدلى به على Reddit، قائلاً إنه ليس من الضروري أن يضع كل موقع ويب نفسه كسلطة.

اقرأ رد مولر الكامل في القسم أدناه.

جوجل جون مولر على هيئة الموقع

وفيما يتعلق بمواقع الويب ذات الصفحة الواحدة، يقول مولر إنه من الممكن إنشاء مواقع جيدة.

تعليقه حول الحاجة إلى أكثر من 30 صفحة حتى يُنظر إليه على أنه مرجع كان في إشارة إلى موضوعات مهمة وعالية المستوى.

على سبيل المثال، لا يمكن لموقع ويب أن ينشر 30 مقالة حول حالة طبية فقط ويُنظر إليه على أنه يتمتع بنفس السلطة التي يتمتع بها الطبيب.

يقول مولر:

“أعتقد أنه يمكنك إنشاء مواقع جيدة مكونة من صفحة واحدة. لذا، من وجهة النظر هذه، لست قلقًا جدًا بشأن ذلك.

أعتقد أن منشور Reddit، بقدر ما أتذكر، كان شيئًا على غرار ما يلي: “لقد قمت بإنشاء 30 مشاركة مدونة، وهي جيدة حقًا، وبالتالي يجب أن يكون موقع الويب الخاص بي موثوقًا”.

ومن وجهة نظري، فإن قيامك بإنشاء 30 مشاركة مدونة لا يجعل موقع الويب الخاص بك موثوقًا تلقائيًا.

وخاصة بالنسبة للموضوعات العليا أو الأكثر أهمية، فهو أمر لا يمكنك فيه إنشاء 30 مشاركة مدونة حول موضوع طبي ثم تقول: “أنا طبيب، لقد كتبت 30 مقالًا”. لذلك كان هذا هو الاتجاه الذي كنت أتجه إليه هناك.

لا تحتاج معظم المواقع إلى الاهتمام بكونها سلطة. لا يزال بإمكانهم وضع المحتوى هناك وترتيبه في نتائج البحث.

يعطي مولر مثالاً لشركة صغيرة تبيع منتجًا أو خدمة. لا تحتاج الشركة إلى أن تكون السلطة الأولى في مجالها حتى يتمكن العملاء من العثور على منتجاتها.

“وبالنسبة للعديد من مواقع الويب، لا يعني ذلك أنك تحتاج إلى أن يُنظر إليك على أنك صاحب سلطة. أنت تضع المحتوى الخاص بك هناك بشكل أساسي. إذا كنت شركة صغيرة فأنت تبيع شيئًا ما. لا تحتاج إلى أن تكون سلطة.

وخاصة الأشياء التي تكون فيها مواقع الويب ذات الصفحة الواحدة غالبًا ما تركز بشدة على هذا الشيء الوحيد ولا تحتاج إلى أن تكون مرجعًا للقيام بذلك الشيء الواحد.

لبيع كتاب إلكتروني، لا أعرف، أو لتقديم معلومات حول ساعات العمل لشركة ما. إنها مجرد معلومات.

ومن وجهة النظر هذه، فإن امتلاك موقع ويب مكون من صفحة واحدة، أعتقد أنه أمر جيد تمامًا.

ويواصل مولر قائلاً إن موقع الويب المكون من صفحة واحدة يعد نقطة انطلاق جيدة، ولكنه يمكن دائمًا أن ينمو من هناك.

فكر في كيفية إضافة المزيد من الصفحات إلى الموقع في المستقبل حتى لا يعلق في مكان تتم فيه إضافة محتوى جديد إلى الصفحة الواحدة.

“فيما يتعلق بالبدء بموقع ويب مكون من صفحة واحدة، أعتقد أن هذا أمر جيد، ولكنني سأفكر في المكان الذي تريد الانتقال إليه من هناك في مرحلة ما.

ربما تريد إنشاء المزيد من الصفحات ومحاولة إيجاد طريقة لا تحشر نفسك في الزاوية بالقول، حسنًا، يجب أن أضع كل شيء في صفحة واحدة طوال الوقت. بل توسع عندما ترى أنه مناسب.

استمع إلى رد مولر الكامل في الفيديو أدناه: