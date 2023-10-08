Rewrite this title: جوجل للبحث الاجتماعي؛ التحديث المفقود

ستساعدك المقالة التالية: جوجل للبحث الاجتماعي؛ التحديث المفقود

هل يمكنك أن تتخيل أن هناك تغييرًا في Google يسبق Panda، (والتجسيدات اللاحقة) لزر 1+، وتحديثات خوارزمية الإسناد، ولم يلاحظه سوى عدد قليل من الأشخاص، إن وجد، في عالم تحسين محركات البحث (SEO)؟ أعني أنه يثير سؤالاً تافهًا رائعًا، أليس كذلك؟ ليس بقدر المتعة؛ ما علاقة كاريكاتير آرتشي بالتاريخ المبكر للبحث؟. لكنها رائعة على أية حال.

مرحبًا يا عصابة… لم يتم الدردشة منذ وقت طويل! ديف هنا… كاتب SEJ المفقود منذ فترة طويلة ومهووس البحث في كل مكان. هل يمكننا التحدث أم ماذا؟

17 فبراير 2011; اليوم الذي تغير فيه كل شيء

أولاً، معذرة منكم ممن يعرفون صراخي وهذياني حول هذا الموضوع. من غير المحتمل أننا سنغطي الكثير من الأخبار الجديدة لمجموعات الدعم الداعم (SOSG) الخاصة بي (لا، هذا ليس كلامًا سيئًا، إنه كذلك؛ حسنًا؟). إنه ببساطة يحتاج إلى تكراره لجمهور أكبر.

أولئك الذين ما زالوا يتساءلون عما تتحدث عنه هذه الغجرية المجنونة، امشوا معي…

على مر السنين، شهدنا العديد من التغييرات في Google والتي كان لها بعض الآثار المثيرة للاهتمام، إن لم تكن بعيدة المدى، بالنسبة لمُحسِّن البحث الدقيق. من الغريب أنني لم أقم بتحسين محرك البحث مطلقًا. ما الأمر في ذلك؟ على أية حال، تضيع مرة أخرى. لقد شهدنا صعود التخصيص (والتدفق العام)، وتوقيت QDF (الاستعلام يستحق نضارة)، نجد طريقنا من خلال التوطين الأعمق والجنون العام فيما نسميه البحث الشامل. القائمة تنمو باستمرار على ما يبدو خلال السنوات القليلة الماضية.

في كثير من الأحيان خلال هذه التطورات، لم تكن أنواع تحسين محركات البحث (SEO) تدرك دائمًا القيمة فورًا. على الأقل على الرغم من أن البعض قد أدرك ذلك وبشكل عام شكل من أشكال الوعي في وقت قصير.

أعني، هذه هي مجموعة الأشخاص الذين عادة ما يصبحون عقليين قليلاً في كل مرة يتم فيها تحديث PageRank لشريط Google toob… (مثل هذا)؛

بواها ها ها…. تنهد… آسف، لم أستطع مساعدة نفسي. تتحرك على طول.

ما حدث منذ حوالي 4 أشهر، على الرغم من أنه جدير بالملاحظة للغاية، فقد مر دون أن يلاحظه أحد تقريبًا أو على الأقل، تحت رادار أولئك الذين يغطون الصناعة.

تحديث بحث Google الاجتماعي لعام 2011

بداية، أليس من المستغرب أن يمر هذا الأمر دون أن يلاحظه أحد إلى حد كبير؟ في وقت لاحق، لا. إذا أخذنا في الاعتبار أنه في عام 2008، ألقينا نظرة خاطفة على عمل الرسم البياني الاجتماعي في Google وفي نهاية المطاف ملفات تعريف المستخدمين، والتي بدا قليلون مهتمين بها، إذن لا. إذا أخذنا في الاعتبار الجنون الذي ينجم عن الكرات اللامعة مثل زر 1+، فحسنًا، نعم… هل يعطي وقفة واحدة ليقول WTF؟

وفي ملاحظة جانبية، اقترح البعض أن مُحسّنات محرّكات البحث تحب فكرة أن يكون لـ 1+ وزن تصنيفي لأنه… حسنًا… ثم يمكنهم التلاعب بها. قصة أخرى… سنعود إليها.

إليك النسخة المختصرة لما حدث (آخر جوجل هنا);

حسنًا، يبدو هذا غير ملحوظ على السطح، أليس كذلك؟ لا. وهذا شيء مهم إلى حد ما في عالم البحث.

الآن، بعض الملاحظات المثيرة للاهتمام؛

حسابات Google آخذة في الارتفاع (فكر في Android)

انها تسحب من الرسم البياني الاجتماعي

إنه شكل آخر من أشكال التخصيص

لا نهاية حول ردود الفعل الصريحة إشكالية

يستخدم الاتصالات الأولية والثانوية

يقوم بإعادة ترتيب قوائم (البحث).

قبض على هذا الأخير؟ إنه يعيد ترتيب القوائم في SERP. يتذكر أي شخص كان موجودًا لفترة كافية كيف لعابنا على الاختصارات الجديدة للصفحة الأولى عندما اكتسبت القطاعات المختلفة مكانة بارزة (المعروفة أيضًا باسم SERPs العالمية). وهذا لا يختلف.

ينظر…. تم تسجيل الخروج هذا؛

ويتم تسجيل الدخول هذا؛

رائع. لدينا طريقة جديدة للتصنيف ولا يتحدث عنها مُحسنو محركات البحث؟ هل تعلم أن هناك بضعة آلاف من المقالات الغريبة على الزر 1+ (الذي لا يعيد ترتيب أي شيء) ولكن خارج ol Rand (الذي اكتشفت مؤخرا على ما يبدو) ولكم حقًا (مع أني كان مهووسًا بعض الشيء بـ ROFL) لم يكن هناك سوى القليل جدًا في هذا الشأن؟

استشارة الكرة البلورية

ما أستمر في سماعه هو التعليقات التي حسابات جوجل ليست في كل مكان. هاه. آخر مرة تأكدت من أنها آخذة في الارتفاع، يعود الفضل جزئيًا إلى مستخدمي Android الذين يحتاجون إليها وإلى خدمات أخرى (فكر أيضًا). وفي الواقع، يعمل إجراء 1+ بنفس الطريقة. ومن الغريب أنني كنت أسمع ذلك كحجة حول البحث الشخصي. الآن؟ لا يدرك مُحسنو محركات البحث (SEO) ما يفعله التخصيص في الصناعة فحسب، بل يشعرون بالإحباط في العديد من الدوائر بسبب التدفق الذي يسببه.

هذا كله يتعلق بالنظر إلى المستقبل. إننا نشهد (على مدى السنوات القليلة الماضية) تطورًا في البحث والذي من المؤكد أنه سيستمر لسنوات قادمة. لقد بدأ الأمر بالبحث في الوقت الفعلي وخرج عن نطاق السيطرة منذ ذلك الحين. كان لدى Google هدف معلن يتمثل في التخصيص الأعمق لسنوات عديدة. واحدة من المشاكل كانت دائما القضايا المتأصلة مع ردود الفعل الضمنية / الصريحة.

يعد الرسم البياني الاجتماعي وسيلة فعالة جدًا للحصول على تخصيص أعمق يتجاوز الإشارات التقليدية ويتوافق بشكل جيد مع الطريقة التي ينمو بها الويب. باختصار؛ يبدو الأمر معقولا.

وبغض النظر عن مدى القيمة التي تراها فيه الآن، فهذا تطور مهم في Google. هل تعرضت للضرب من قبل الباندا؟ ثم ربما كان من الممكن أن يمنع ذلك الاهتمام الشديد بتطور البحث. لا تسقط الكرة مرة أخرى.

بعض غذاء للفكر

حسنًا، ما يكفي من التجول. لقد أردت ببساطة استغلال قاعات SEJ المقدسة لمحاولة نشر الخبر للمرة الأخيرة في هذا الشأن. بعض الأفكار قبل أن أذهب….

ضع في اعتبارك ما إذا كنت تريد معدلات النقر إلى الظهور المحسنة التي لا توفرها الصورة فقط (لجذب العين) ولكن هذه الحقيقة أوصى بها أحد الأشخاص في دائرتك

لديهم فهم جيد لدائرتك الاجتماعية (انظر هنا)؛ من المحتمل أنهم لم يفعلوا ذلك من أجل المتعة فقط، أليس كذلك؟

لقد اهتم جوجل منذ فترة طويلة بالتنميط الاجتماعي، المعروف في ذلك الوقت باسم “رتبة الصديق”. لقد كانت خريطة الطريق أمامنا طوال الوقت، إذا كنتم تنظرون.

وماذا عن الغزوة الأخيرة؟ جوجل بلس. يبدو من المؤكد أن ما رأيناه في السنوات القليلة الماضية يتحرك في اتجاه منسق. أستطيع أن أرى العديد من الطرق التي يمكن من خلالها لتحديث البحث الاجتماعي هذا أن يعمل بشكل جيد مع Google Plus. ضع في اعتبارك الحقيقة البسيطة المتمثلة في أن الملفات الشخصية في Google قد تم تضمينها الآن في Plus. لقد رثت ذلك في الأصل كانوا بحاجة إلى إدارة أفضل، وهو ما يبدو أنه يحدث الآن.

النقطة المهمة هي أن هذه رؤية رئيسية للمكان الذي من المحتمل أن يتجه إليه البحث والتواصل الاجتماعي. إذا كنت، مثل الكثيرين، لم تنظر حقًا إلى هذا… فقد حان الوقت حقًا للقيام بذلك.

إذا لم تفعل…. قد تجد نفسك خارج الحلقة في المستقبل القريب الحقيقي