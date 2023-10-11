Rewrite this title: جوجل للتنافس ضد Apple مرة أخرى؟

ستساعدك المقالة التالية: جوجل للتنافس ضد Apple مرة أخرى؟

هل تستعد شركة جوجل لإطلاق حاسوبها اللوحي الذي سيفعل ذلك؟ اصعد ضد Apple اى باد؟ أعني ألا يكفي أن تقوم Google بإصدار هاتفها الذكي الخاص بها؟ لأنه من مظهره، ربما تقوم Google بالفعل باختبار منتج جديد – جهاز كمبيوتر لوحي على وجه الدقة.

في الآونة الأخيرة، تم رصد صور لجهاز كمبيوتر لوحي في موقع مشاريع الكروم. كانت الصور المذكورة توضح كيف ستبدو واجهة مستخدم Chrome OS على جهاز كمبيوتر لوحي. أثار هذا بعض مواقع أخبار التكنولوجيا للتكهن بأن Google ربما تبحث في إمكانية إطلاق جهاز كمبيوتر لوحي خاص بها يعتمد على Chrome.

الأمر هو أن موقع Chromium Projects لا يتم تشغيله بواسطة Google. وذكر الموقع بوضوح أن الصور المعروضة كانت لمفهوم واجهة مستخدم Chrome OS قيد التطوير ولا تزال عرضة للتغيير.

ومع ذلك، من المثير للاهتمام رؤية تلك الصور بالإضافة إلى بعض المقتطفات من المعلومات حول الكمبيوتر اللوحي الذي يعمل بنظام التشغيل Google Chrome. تتضمن بعض المفاهيم قيد التطوير والتي تشير إلى احتمال تصنيع جهاز كمبيوتر لوحي يعمل بنظام Chrome ما يلي:

تفاعل لوحة المفاتيح مع الشاشة: تقسيم مثبت، متصل بالتركيز

قاذفات بمثابة تراكب، وتوفير اللمس أو البحث كوسيلة للوصول إلى مواقع الويب

يتم تشغيل الإجراءات السياقية عبر المكوث

تكبير واجهة المستخدم لعلامات تبويب متعددة

علامات التبويب المعروضة على طول جانب الشاشة

إنشاء متصفحات متعددة على الشاشة باستخدام المشغل

لذا، هل تخطط Google لتولي الأمر Apple iPad من خلال إطلاق جهاز الكمبيوتر اللوحي الخاص به ليتوافق مع إصدار نظام التشغيل Chrome؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فمن الأفضل أن تقوم Google ببعض الخطوات Apple يكتسب ببطء دعم بعض تجار الكتب الإلكترونية على الرغم من ردود الفعل السلبية التي تلقاها جهاز iPad بعد إطلاقه. على الرغم من أن المحتوى لا يمثل مشكلة حقيقية بالنسبة لـ Google إذا قررت إطلاق جهاز كمبيوتر لوحي يعمل أيضًا كقارئ للكتب الإلكترونية بسبب مشروع Google Books.

lmc