Rewrite this title: جوجل ماير حول جذب النساء إلى التكنولوجيا

ستساعدك المقالة التالية: جوجل ماير حول جذب النساء إلى التكنولوجيا

ماريسا ماير هي بلا شك واحدة من أكثر النساء تأثيراً والتي حصلت على لقب “التقني”. بصفتها مهووسة فخورة، أمضت ماير السنوات الاثنتي عشرة الأخيرة في Google، حيث كان دورها الأخير كنائب رئيس قسم Local في Google، مما سمح لها بدفع حدود تطبيقات وتقنيات الهواتف الذكية القائمة على الموقع. ومع ذلك، لا يقتصر عمل ماير على الابتكار داخل Google فحسب. كما أنها اغتنمت فرصًا متعددة لمناقشة أهمية جذب النساء إلى مجال التكنولوجيا، وكيف يمكن القيام بذلك، وكيف يتقدم العالم نحو هذه الغاية.

في مقابلة أجريت مؤخرًا مع صحيفة هافينغتون بوست ضمن سلسلة “النساء في مجال التكنولوجيا”، اختصرت ماير بعض أفكارها في بعض النقاط الأساسية حول المرأة ومجال التكنولوجيا. كانت ماير منذ فترة طويلة من الأقلية في مجال التكنولوجيا، وعندما انضمت إلى جوجل لأول مرة في عام 1999، كانت الموظفة الوحيدة. أما الآن، فإن وادي السيليكون – وفقًا لماير – يضم حوالي 15% إلى 17% من موظفي التكنولوجيا الإناث.

السبب وراء كون النساء، حتى اليوم، أقلية في هذا المجال هو تقديم ما يعنيه حقًا كونك “مهووسًا”. وفقًا لماير، “إن أهم شيء يمكننا القيام به لزيادة عدد النساء في مجال التكنولوجيا هو إظهار تعدد نماذج القدوة المختلفة”، بدلاً من مجرد فكرة وجود شخص منعزل ذكي للغاية ولكنه غير كفؤ اجتماعيًا يقضي كل وقته في العمل. يوم لعب World of Warcraft. “إن الصورة النمطية لتلك الصورة الكاملة والصارمة للغاية لما يعنيه كونك عالم كمبيوتر تؤذي حقًا فهم الأشخاص وقدرتهم على التعرف على الدور،” صرح ماير.

بالإضافة إلى ذلك، تشعر ماير أنه سيكون هناك زيادة طبيعية في جاذبية النساء منذ علوم الكمبيوتر، عبر أجهزة الكمبيوتر المنزلية والأجهزة اللوحية وغيرها smartphones، أصبحت جزءًا حيويًا متزايدًا من حياتنا اليومية. “عندما تستخدم هذه الأشياء كل يوم، ينتابك الفضول لمعرفة كيفية صنعها. […] أعتقد أن هذا سيثير الفضول ويحفز المزيد من النساء على علوم الكمبيوتر والمجالات التقنية.

[Sources include: The Huffington Post]