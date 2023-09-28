Rewrite this title: جوجل متهمة بالممارسات المناهضة للمنافسة في تقرير حكومي

ستساعدك المقالة التالية: جوجل متهمة بالممارسات المناهضة للمنافسة في تقرير حكومي

أصدرت اللجنة الفرعية لمكافحة الاحتكار بمجلس النواب تقريرًا مكونًا من 450 صفحة اتهمت Google بخلق هيمنتها على السوق من خلال السلوك المناهض للمنافسة. ويقدم التقرير اقتراحات حول كيفية إيقاف جوجل واستعادة المزيد من المنافسة، بما في ذلك في نتائج البحث.

تقرير يدعي أن جوجل لديها احتكار

إن قسم التقرير الذي يركز على Google يتهم Google بشكل مباشر بالاحتكار في الجملة الأولى.

“تحتكر Google أسواق البحث العام عبر الإنترنت والإعلانات على شبكة البحث.”

ثم يوضح الاستراتيجيات التي يقول إن جوجل استخدمتها لتحقيق هذا الاحتكار والتمسك به.

ويؤكد التقرير أن جوجل تحتفظ بالاحتكار من خلال الإعدادات الافتراضية للمتصفح والجهاز المحمول التي تمنح جوجل الأفضلية على المنافسين، مما يجبر الشركات المصنعة للهواتف على جعل تطبيقات جوجل هي الإعدادات الافتراضية بالإضافة إلى استخدام عمليات الاستحواذ كوسيلة لتحقيق الهيمنة على السوق.

ويزعم التقرير أيضًا أن احتكار جوجل يسمح لشركة جوجل بفرض منتجاتها وخدماتها على المستخدمين، ويضع الشركات التي تحتاج إلى حركة المرور في وضع غير مؤاتٍ، ويزاحم المنافسين في القطاعات التي تتنافس فيها جوجل.

جوجل متهمة بالتكتيكات المناهضة للمنافسة

ويتهم التقرير جوجل بالحفاظ على هيمنتها باستخدام أساليب مضادة للمنافسة.

ومن بين التكتيكات التي اتهمت جوجل باستخدامها ما يلي:

الاستخدام غير العادل لمحتوى الطرف الثالث للاستفادة من “العروض الرأسية الرديئة” الخاصة بها.

فرض عقوبات على القطاعات المتنافسة لصالح قطاعات Google.

حشو نتائج البحث بالإعلانات لدفع النتائج العضوية إلى الأسفل

مما يجعل من الصعب على المستخدمين التمييز بين الإعلانات والنتائج العضوية

دفع نتائج البحث العضوية للأسفل باستخدام محتواها الخاص.

وفقا للتقرير:

“لقد شبه العديد من المشاركين في السوق شركة جوجل بحارس البوابة الذي يبتز المستخدمين للوصول إلى قناة التوزيع المهمة الخاصة بها، حتى عندما تعرض صفحة البحث الخاصة بها للمستخدمين نتائج أقل صلة”.

تشير المستندات إلى أن Google استخدمت Android لفرض هيمنتها

قامت اللجنة الفرعية بمجلس النواب بمراجعة المستندات التي زعمت أنها أظهرت أن Google طلبت من شركات الهاتف المحمول منح Google الأفضلية كوسيلة لتصنيع الهيمنة على السوق وإبعاد المنافسين.

وأكد التقرير أن هيمنة جوجل على الهاتف المحمول لم تتحقق عن طريق الجدارة ولكن من خلال استخدام المتطلبات القسرية.

وفقا للتقرير:

“استخدمت Google القيود التعاقدية والأحكام الحصرية لتوسيع احتكار Google للبحث من سطح المكتب إلى الهاتف المحمول.

تظهر الوثائق أن جوجل طلبت من الشركات المصنعة للهواتف الذكية التثبيت المسبق وإعطاء الحالة الافتراضية لتطبيقات جوجل الخاصة، مما يعيق المنافسين في البحث وكذلك في أسواق التطبيقات الأخرى.

ومع انتقال نشاط البحث الآن من الهاتف المحمول إلى الصوت، تشير المقابلات التي أجرتها جهات خارجية إلى أن جوجل تبحث مرة أخرى عن طرق للحفاظ على احتكارها لنقاط الوصول إلى البحث من خلال مجموعة مماثلة من الممارسات.

جوجل متهمة باستخدام عمليات الاستحواذ لخلق الاحتكار

وكمثال على نشاط جوجل المناهض للمنافسة، استشهد التقرير بخرائط جوجل. وقالت إن الهيمنة على خرائط جوجل قد تحققت من خلال “عملية استحواذ غير تنافسية”.

التقرير الذي حقق فيه أيضا Apple, Amazon و Facebookواتهم جميع المنظمات (بما في ذلك جوجل) باستخدام عمليات الاندماج والاستحواذ كجزء من استراتيجية لوقف أو منع المنافسين وبناء مركز مهيمن.

“الشركات التي حققت فيها اللجنة الفرعية تدين بجزء من هيمنتها لعمليات الاندماج والاستحواذ. قامت العديد من المنصات ببناء خطوط أعمال كاملة من خلال عمليات الاستحواذ، بينما استخدم البعض الآخر عمليات الاستحواذ في اللحظات الحاسمة لتحييد التهديدات التنافسية.

اقتراحات اللجنة الفرعية بمجلس النواب لاستعادة المنافسة

واقترح تقرير اللجنة الفرعية بمجلس النواب حلولاً لاستعادة المنافسة ومنع الشركات الرقمية من فرض هيمنتها على السوق.

“• الفصل الهيكلي والحظر على بعض المنصات المهيمنة من تشغيل خطوط أعمال متجاورة؛

• متطلبات عدم التمييز، ومنع المنصات المهيمنة من الانخراط في التفضيل الذاتي، ومطالبتها بتقديم شروط متساوية للمنتجات والخدمات المتساوية؛

• الحظر المفترض ضد عمليات الاندماج والاستحواذ المستقبلية من قبل المنصات المهيمنة.

• ملاذ آمن لناشري الأخبار من أجل حماية الصحافة الحرة والمتنوعة. و

• حظر إساءة استخدام القوة التفاوضية المتفوقة، وحظر المنصات المهيمنة من الانخراط في ممارسات التعاقد المستمدة من وضعها المهيمن في السوق، والمطالبة بحماية الإجراءات القانونية الواجبة للأفراد والشركات التي تعتمد على المنصات المهيمنة.

كما اقترح تقرير اللجنة الفرعية بمجلس النواب ما يلي:

تعزيز قوانين مكافحة الاحتكار

إحياء إنفاذ مكافحة الاحتكار

الحد من تضارب المصالح من خلال عمليات الفصل الهيكلي الشاملة وقيود مجال الأعمال

تطبيق قواعد لمنع التمييز والمحسوبية والتفضيل الذاتي

تقليل قوة السوق من خلال افتراضات الاندماج

ويوصي موظفو اللجنة الفرعية بأن ينظر الكونجرس في تغيير الافتراضات الخاصة بعمليات الاستحواذ المستقبلية من قبل المنصات المهيمنة. وبموجب هذا التغيير، فإن أي استحواذ من قبل منصة مهيمنة سيُفترض أنه مخالف للمنافسة ما لم تتمكن الأطراف المندمجة من إثبات أن الصفقة ضرورية لخدمة المصلحة العامة وأن فوائد مماثلة لا يمكن تحقيقها من خلال النمو والتوسع الداخليين.

ويوصي موظفو اللجنة الفرعية بأن ينظر الكونجرس في تغيير الافتراضات الخاصة بعمليات الاستحواذ المستقبلية من قبل المنصات المهيمنة. وبموجب هذا التغيير، فإن أي استحواذ من قبل منصة مهيمنة سيُفترض أنه مخالف للمنافسة ما لم تتمكن الأطراف المندمجة من إثبات أن الصفقة ضرورية لخدمة المصلحة العامة وأن فوائد مماثلة لا يمكن تحقيقها من خلال النمو والتوسع الداخليين. حظر إساءة استخدام السلطة التفاوضية العليا والمطالبة بالإجراءات القانونية الواجبة

وفي غياب منصة بديلة، ليس أمام المستخدمين خيار سوى الاستجابة لمطالب المنصة بالدفع سواء في شكل دولارات أو بيانات.

قد تؤثر النتائج على Google SERPs

وكان تأثير التقرير هو اقتراح تغييرات مستقبلية على القوانين وكذلك كيفية التعامل مع عمليات الاندماج والاستحواذ. الهدف من هذه التغييرات هو استعادة المنافسة.

قد تؤثر بعض التغييرات على كيفية ظهور بحث Google في المستقبل.

على سبيل المثال، يجوز للكونغرس تنفيذ قواعد تحظر تغييرات التصميم التي تفضل منصة البحث وتستبعد المنافسين، بغض النظر عما إذا كان التغيير يفيد المستخدمين أم لا.

“توصي اللجنة الفرعية بأن ينظر الكونجرس فيما إذا كان إجراء تغيير في التصميم يستبعد المنافسين أو يقوض المنافسة بطريقة أخرى يجب أن يشكل انتهاكًا للمادة 2، بغض النظر عما إذا كان تغيير التصميم يمكن تبريره باعتباره تحسينًا للمستهلكين.”

تتعلق الإشارة إلى القسم 2 بقواعد حظر “التفضيل الذاتي” و”المحسوبية” وهو الأمر الذي اتهمت Google بفعله في نتائج البحث حيث فضلت قطاعاتها الخاصة.

إذا أدى التقرير إلى قوانين ولوائح جديدة، فقد تجد جوجل نفسها مضطرة إلى تغيير نتائج البحث لصالحها بشكل أقل.

الاقتباس

دراسة المنافسة في الأسواق الرقمية (PDF)