Rewrite this title: جوجل مجبرة على تعديل الاقتراحات الفورية في إيطاليا

ستساعدك المقالة التالية: جوجل مجبرة على تعديل الاقتراحات الفورية في إيطاليا

تحدثت بالأمس عن المعركة القانونية التي خسرتها شركة جوجل في سويسرا. يفرض هذا الإجراء القانوني على Google Street View إجراء الكثير من التحرير اليدوي بحيث لا يكون استمرار التقسيم السويسري لهذا المشروع ممكنًا. ومع ذلك، فهي مجرد واحدة من المعارك القانونية العديدة التي تخوضها شركة جوجل في جميع أنحاء أوروبا. حدثت خسارة كبيرة أخرى في الخامس من أبريل عندما أُمرت Google بفرض رقابة على محتوى اقتراحات البحث الفوري على Google.

بالنسبة لأولئك الذين لم يهتموا بتطوير Google خلال الأشهر القليلة الماضية، فإن Instant هي ميزة HTML 5 التي تمنحك “النتائج قبل الكتابة”. عندما تكتب الكلمات القليلة الأولى فقط من الاستعلام، سينظر Google إلى العبارات المرتبطة التي يتم البحث عنها بشكل متكرر وسيقدم هذه النتائج على صفحتك على الفور. جاءت المشكلة في إيطاليا من شخص لم يكن سعيدًا باقتراحات الإكمال التلقائي على اسمه – مما يعني أنه كان رجلاً محتالاً.

وقررت المحكمة الإيطالية أن جوجل كانت مسؤولة عن أي اتهامات تشهيرية، حتى لو كانت غير مباشرة، حيث يُنظر إلى نتائج الإكمال التلقائي على أنها محتوى تم إنشاؤه بواسطة جوجل، “وإن كان ذلك من خلال وسائل آلية”. ودعمًا لهذه القضية، أثبت الفريق القانوني للمدعي أن Google تقوم بمراقبة نتائجها في حالات أخرى، بما في ذلك عندما يتم تضمين مواد مكتوبة أو مسيئة.

لا يلزم أمر المحكمة هذا شركة Google بالبدء في مراقبة الاقتراحات الفورية لكل اسم محتمل، ولكنه يفتح الباب أمام إجراءات قانونية مماثلة. قد يعني هذا طريقًا طويلًا ومزعجًا للشركة ما لم يتم تنفيذ أداة آلية لتقديم الشكاوى أو حل مماثل.

[via ZD Net]