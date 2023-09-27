Rewrite this title: جوجل: مطالبات النقر الصفري مضللة

ستساعدك المقالة التالية: جوجل: مطالبات النقر الصفري مضللة

نشرت Google مقالًا يهدف إلى دحض ادعاءات SparkToro بأن 35% فقط من عمليات البحث أدت إلى نقرة. تناقض جوجل هذه التأكيدات مع حقائق حول السياق الحقيقي لعمليات البحث اليوم، مشيرة إلى أن النتائج المتعلقة بعمليات البحث بدون نقرات مضللة.

الحقيقة المزعجة التي ربما لم تكن SparkToro على علم بها هي أنه بدلاً من “سرقة” الزيارات إلى مواقع الويب، قامت Google سنويًا بزيادة عدد الزوار الذين ترسلهم إلى مواقع الويب.

تدعي SparkToro أن عدد النقرات الأقل يذهب إلى مواقع الويب. شاركت Google أنها زادت عدد زوار مواقع الويب كل عام.

“إننا نرسل مليارات الزيارات إلى مواقع الويب كل يوم، كما أن عدد الزيارات التي نرسلها إلى الويب المفتوح يتزايد كل عام منذ إنشاء بحث Google لأول مرة.

…لقد رأينا أنه مع قيامنا بتقديم المزيد من هذه الميزات على مدار العقدين الماضيين، زادت أيضًا حركة المرور التي نوجهها إلى الويب – مما يوضح أن هذا مفيد لكل من المستهلكين والشركات.

ردود فعل متباينة في مجتمع البحث والتسويق

إن ادعاءات SparkToro بأن Google ترسل نسبة أقل من الزوار إلى مواقع الويب كل عام تتعارض مع حقيقة أن Google ترسل المزيد من الزوار إلى مواقع الويب كل عام.

لكن مجتمع التسويق عبر البحث منقسم في رد فعله على “الحقائق” التي قدمتها جوجل.

خبير التسويق عبر البحث أمون جونز (@آمون_جونز) علق على Facebook:

“عادةً ما تكون Google أفضل بكثير من هذا في مجال تدوير BS. أشعر بخيبة أمل.

لا يوجد في هذه المقالة بأي حال من الأحوال ما ينكر أو يتعارض مع الملاحظة الصحيحة التي مفادها أنه على الرغم من زيادة حركة البحث بشكل عام، بما في ذلك الزيارات الخارجية، فقد عملت Google باستمرار بلا كلل على الاستيلاء على حصة أكبر منها وامتلاكها، وعملت بنشاط على اتخاذ تدابير متعددة للحصول على نسبة متزايدة من أي وقت مضى نسبة من عمليات البحث لا تترك Google أو الممتلكات المملوكة لشركة Google أبدًا.

هذه المقالة الواضحة بشكل مثير للسخرية، في محاولتها التحول من الأعداد التناسبية إلى الأعداد المطلقة كما لو أننا لن نلاحظ، هي بصراحة متعالية، ومهينة للغاية.

قال عضو آخر في مجتمع البحث إنه من ضمن نطاق احتمال عدم وجود نقرات أن يرسل Google المزيد من الزوار كل عام، ولكن ليس من الصحيح القول بأن Google “تسرق” حركة المرور.

حسنا صفر نقرات. لا يمكننا مناقشة البيانات وما تتضمنه وما لا تتضمنه لأننا لن نرى البيانات أبدًا. قد يكون صحيحًا أن عدد النقرات 0 قد ارتفع وأن عدد النقرات على مواقع الويب قد ارتفع. ليس استنتاجًا صحيحًا أن Google “يسرق” حركة المرور – فقط سلوك الباحث هو الذي يتغير

– ريان جونز (@RyanJones) 24 مارس 2021

ادعاءات SparkToro مضللة

وصفت Google ادعاءات SparkToro Zero Click بأنها مضللة:

“لوضع الأمور في نصابها الصحيح، أردنا تقديم سياق مهم حول هذا الادعاء المضلل.”

مشاكل كبيرة في “أبحاث” SparkToro

أحدثت SparkToro ضجة في عام 2019 من خلال دراسة بحثية تزعم أن أقل من 50% من عمليات البحث أدت إلى نقرة وتم الترويج للفكرة من صناعة البحث وصولاً إلى قاعات الكونجرس حيث تم تقديمها كدليل ضد Google.

لكن كانت هناك مشاكل كثيرة في تقرير 2019.

وكان أحد العيوب العديدة هو أن البيانات تحتوي على عمليات بحث في تطبيق Google لا يتم تتبعها، وبالتالي لم يتمكنوا من معرفة ما إذا تم النقر على نتيجة البحث أم لا.

هناك المزيد من العيوب ولكني سأضعها جانبًا الآن لأنني أريد تسليط الضوء على ما قاله إحصائي محترف حول تلك الادعاءات السابقة لأن العيوب التي أشارت إليها في تقرير 2019 قد تنتقل إلى أحدث أبحاث SparkToro.

وفقًا للإحصائية المحترفة جنيفر هود، توصل بحث SparkToro لعام 2019 إلى نتيجة خاطئة (هل لدينا الرياضيات لفك تشفير خوارزميات Google حقًا؟).

وأشارت إلى أن بحث SparkToro لعام 2019 عانى من.

انحياز التوفر هو تحيز معرفي يؤدي إلى الاعتقاد بأن شيئًا ما يمثل معظم الأشياء في حين أنه في الواقع محدود النطاق.

موقع على شبكة الإنترنت حول التحيزات المختلفة يقدم هذا التعريف للتحيز التوفر:

“تشويه ينشأ عن استخدام المعلومات المتوفرة بسهولة أكبر، بدلاً من المعلومات الأكثر تمثيلاً بالضرورة.”

هذا ما قاله الإحصائي المحترف عن نتائج SparkToro لعام 2019 حول ما يسمى بنتائج بحث Zero Click:

“يقول راند إنه يقدر أن بيانات Jumpshot تحتوي على “ما يتراوح بين 2-6% من إجمالي عدد أجهزة تصفح الإنترنت المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المكتبية في الولايات المتحدة، والمعروفة أيضًا باسم حجم العينة ذي الأهمية الإحصائية…” سيكون راند على حق بشأن الأهمية الإحصائية إذا كان كانت بيانات Jumpshot عبارة عن عينة عشوائية وممثلة لجميع عمليات البحث على Google.

مما أمكنني العثور عليه، [Jumpshot] حصدت جميع بياناتهم من المستخدمين الذين استخدموا مضاد الفيروسات Avast… من المحتمل أن تختلف هذه المجموعة من المستخدمين وبياناتهم عن جميع مستخدمي Google.

وهذا يعني أن العينة التي توفرها Jumpshot ليست عشوائية ومن المحتمل ألا تكون ممثلة بدرجة كافية – وهو خطأ كلاسيكي في أخذ العينات يُشار إليه عادةً باسم “تحيز التوفر”.

قد يؤثر هذا التحيز نفسه على البحث الحالي لعام 2021 لأنه لا يمثل عينة عشوائية حقيقية لأنه يمثل بيانات من “لوحة الملكية الخاصة بموقع مماثل والتي تضم عشرات الملايين من المستخدمين الذين قاموا بتثبيت” تطبيقاتهم (وفقًا لـ الأسئلة الشائعة الخاصة بالويب حول أصول بياناتهم).

الإحصائيات بدون سياق تمثل مشكلة

هناك مشكلة أخرى أثارها الإحصائي في بحث 2019 والتي ابتليت بها أيضًا أبحاث 2021 وهي الافتقار إلى السياق.

إحدى المشاكل التي أشارت إليها في بحث SparkToro للنقرات الصفرية لعام 2019 هي الافتقار إلى السياق.

“ينبغي دائمًا التعامل مع الإحصائيات التي لا تحتوي على سياق مع حبة ملح.

ولهذا السبب يوجد خبراء تحليلات لطرح الأسئلة وإعطاء السياق. ما هي أنواع الأسئلة التي يطرحها الناس، وكيف تغيرت هذه الأسئلة؟

إنها تشير إلى أنواع عمليات البحث التي تؤدي إلى عدم وجود نقرات وتسأل عما إذا كان هناك سبب مشروع لعدم النقر.

ومن الأمثلة على ذلك عمليات البحث عن رقم هاتف أو كلمات أغنية. هذه هي عمليات البحث وإذا كانت هذه السياقات هي الأشياء التي تتغير لأن المزيد من الأشخاص يعتمدون على الأجهزة المحمولة، فإن الاستنتاج القائل بأن Google يسرق النقرات لا يمكن أن يصمد.

وهذه واحدة من العديد من المشكلات في بحثي 2019 و2021 اللذين أطلقت عليهما Google اسم “.”

يشكك مجتمع تحسين محركات البحث (SEO) في صحة بحث SparkToro Zero Click

ليست شركة جوجل وحدها هي التي أزاحت الستار جانبًا عن البحث. ووقف أعضاء مجتمع البحث للتشكيك في الأمر أيضًا.

شكك جلين غابي في البحث على وجه التحديد لأنه يفتقر إلى السياق، وهو ما وجده الإحصائي مشكلة في البحث السابق.

وآمل أيضًا أن تعتقد أن هذا الموضوع دقيق ويحتاج إلى سياق. أعتقد أنه من المستحيل النظر إلى مستوى أعلى مثل هذا مع شيء معقد مثل البحث ونقول بشكل قاطع أن X٪ من عمليات البحث تتم بدون نقرة. مرة أخرى، هناك الكثير من عمليات البحث عن المعلومات السريعة بدون نية النقر.

– جلين غابي (@ جلينجابي) 22 مارس 2021

اختلف راند فيشكين.

هذا الموضوع دقيق للغاية بحيث لا يقدم تفاصيل. من الصعب تصديق أنك لا توافق على ذلك… السياق *ضروري*. النية ضخمة. لذا أعتقد أننا يجب أن نتفق على أن نختلف. 🙂

– جلين غابي (@ جلينجابي) 22 مارس 2021

جوجل تدعو SparkToro إلى أن تقريرها مضلل ويفتقر إلى السياق

كان أحد الانتقادات التي أثارتها Google في تقرير SparkToro هو الافتقار إلى السياق. أثار المؤلف (منسق بحث Google داني سوليفان) أيضًا مشكلة أن الأشخاص يستخدمون البحث بشكل مختلف عما كانوا عليه في الماضي ويمكن أن يؤدي ذلك إلى استعلامات بحث تتطلب إجابة فورية ولكنها لا تحتاج إلى نقرة.

وإليكم ما نشرته جوجل:

“…يعتمد هذا الادعاء على منهجية معيبة تسيء فهم كيفية استخدام الأشخاص للبحث.

في الواقع، يرسل بحث Google مليارات النقرات إلى مواقع الويب كل يوم، ونحن نرسل المزيد من الزيارات إلى الويب المفتوح كل عام منذ إنشاء Google لأول مرة.

وبعيدًا عن مجرد حركة المرور، نقوم أيضًا بربط الأشخاص بالأنشطة التجارية بمجموعة متنوعة من الطرق من خلال البحث، مثل تمكين مكالمة هاتفية لنشاط تجاري.”

هذا الجزء الأخير هو نقطة مهمة. يستخدم الأشخاص البحث للتواصل مع الأنشطة التجارية بطرق تتجاوز مجرد النقر للوصول إلى موقع ويب، مثل الاتصال عبر مكالمة هاتفية.

يمكن القول إنه كان ينبغي تصفية عمليات البحث المتعلقة بالهاتف. ولكن عندما سأله جلين غابي عن تصفية عمليات البحث المشروعة عن المعلومات، أكد راند فيشكين على عدم تصفية السياق.

أختلف بشدة مع:

“من المستحيل النظر إلى رقم عالي المستوى كهذا مع شيء معقد مثل البحث والقول بشكل قاطع أن X% من عمليات البحث تتم بدون نقرة.”

في الواقع، أود أن أقول إن الطريقة *الوحيدة* لتحديد نسبة عمليات البحث التي تتم بدون نقرة هي دون أي تصفية.

– راند فيشكين (@randfish) 22 مارس 2021

تقدم Google أربعة أمثلة للسياق

قدم داني سوليفان من Google كأمثلة أربعة سياقات توضح لماذا لا يؤدي البحث إلى نقرة.

يعيد الناس صياغة استفساراتهم

يبحث الناس عن حقائق سريعة

يتواصل الأشخاص مع الأعمال التجارية مباشرةً

يتنقل الأشخاص مباشرةً إلى التطبيقات

وأوضح داني كذلك كيف تقوم Google بربط المستخدمين بمواقع الويب والمنتجات والأنشطة التجارية:

“على مر السنين، عملنا على تحسين بحث Google باستمرار من خلال تصميم ميزات مفيدة وطرحها لمساعدة الأشخاص في العثور بسرعة على ما يبحثون عنه، بما في ذلك الخرائط ومقاطع الفيديو وروابط المنتجات والخدمات التي يمكنك شراؤها مباشرة ورحلات الطيران و خيارات الفندق ومعلومات الأعمال المحلية مثل ساعات العمل وخدمات التوصيل.

ومن خلال القيام بذلك، قمنا بزيادة فرصة وصول مواقع الويب إلى الأشخاص بشكل كبير. في الواقع، صفحة نتائج البحث لدينا، التي كانت تعرض 10 روابط زرقاء، تعرض الآن في المتوسط ​​26 رابطًا لمواقع الويب في صفحة نتائج بحث واحدة على الهاتف المحمول.

مجتمع البحث منقسم ولكنه يتفق عمومًا مع Google

كان الرد على دحض Google بالإجماع إلى حد ما في الاتفاق مع Google.

غرد ريان جونز:

ما قام داني بتدوينه منطقي جدًا. لقد تطور الأشخاص لاستخدام البحث بعدة طرق لا تؤدي إلى الانتقال إلى صفحة ويب. وهذا ليس بالأمر السيئ.

– ريان جونز (@RyanJones) 24 مارس 2021

يشكك آخرون في منهجية SparkToro:

تخيل لو لم يكشف منظم الاستطلاع عن منهجيته في جمع الإجابات، أو عدد الإجابات التي جمعها، أو الأسئلة التي طرحها.

يمكن أن يكون على حق؟ بالتأكيد!

هل جميع استطلاعات الرأي لديها القدرة على أن تكون خاطئة؟ قطعاً!

ولكن هناك سبب يجعلنا نقدر بعض استطلاعات الرأي.

– بن كوك (@ بنيامين كوك) 24 مارس 2021

المزيد من الإشارة أقل ضوضاء

لقد ابتليت شبكة الإنترنت بفخ النقرات وتقليد المعلومات. لقد وقعت صناعة تحسين محركات البحث (SEO) ضحية لهذه الاتجاهات أيضًا. لقد كانت دراسات ارتباط نتائج البحث مع النتائج المشكوك فيها سمة من سمات مجتمع تحسين محركات البحث (SEO) لسنوات عديدة.

بدأ مجتمع البحث في الوقوف ضد هذا النوع من المعلومات المضللة.

اقتباسات

يرسل بحث Google المزيد من الزيارات إلى الويب المفتوح كل عام

هل لدينا الرياضيات لفك تشفير خوارزميات Google حقًا؟