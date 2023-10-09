Rewrite this title: جوجل مقابل Apple: معركة المجلة الرقمية

ستساعدك المقالة التالية: جوجل مقابل Apple: معركة المجلة الرقمية

تلعب الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية العديد من الأدوار. إنها منصات إنتاجية، وأنظمة ملاحة GPS، وأجهزة ألعاب، و- المزيد والمزيد هذه الأيام – مجلة متنقلة. في كل فئة من هذه الفئات الرئيسية، عملاقي عالم الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية (Apple وGoogle) يجب أن يناضلوا من أجل العملاء من خلال توفير الواجهة الأكثر سهولة في الاستخدام. لدى كلا الشركتين خطط مهمة لمستقبل ميزات قراءة المجلات والصحف الخاصة بهما.

بحسب تقرير من وول ستريت جورنال، تجري Google محادثات حول نظام كامل للتنافس معه Appleمتجر iTunes (الذي يتضمن خيارات شراء المجلات والصحف)، بينما Apple يخططون لتجديد متجرهم بمجموعة كبيرة من الميزات الجديدة.

تشير المصادر الداخلية التي تفضل عدم الكشف عن هويتها إلى أن لدى Google كشكًا للجرائد الإلكترونية قيد التنفيذ، حيث ترأس المشروع ستيفاني تيلينيوس، نائب الرئيس للتجارة الإلكترونية في Google. ويبدو أن الجهود الحالية تتمحور حول تجنيد الشركات الكبرى، مثل وول ستريت جورنال، وتايم وورنر، وشركة هيرست. لدى Google بعض الميزات المثيرة لتقدمها، على الأقل إذا كان أي شيء من الشائعات صحيحًا. وفقًا لمصادرنا المجهولة، ستأخذ Google أقل من ذلك بكثير Appleسيوفر تخفيض 30% الخاص برسوم المبيعات ميزات الاشتراك، وقد يكون على استعداد لمشاركة بعض بيانات المستخدم مع شركات النشر.

تسمح أجهزة Android حاليًا للناشرين بإعداد أنظمة الاشتراك الخاصة بهم من خلال السوق، لكن Google تأمل في إنشاء طريقة موحدة للمستخدمين للوصول إلى هذا النوع من المحتوى – وجلب بعض اللاعبين الرئيسيين الجدد في العملية من خلال جعل التوزيع أسهل بكثير.

في هذه الأثناء، Apple تعالج شكاوى كل من المستخدمين والناشرين في وسيلة النشر المطبوعة على الأجهزة اللوحية التي تم إنشاؤها بالفعل. في الأشهر المقبلة، يمكننا أيضًا أن نتوقع رؤية إضافة ميزات الاشتراك وتمكين مشاركة معلومات العملاء للناشرين.