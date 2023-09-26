Rewrite this title: جوجل: “من الصعب وصف موقع بأنه موثوق بعد 30 مقالة”

ستساعدك المقالة التالية: جوجل: “من الصعب وصف موقع بأنه موثوق بعد 30 مقالة”

سيتطلب بناء السلطة مع Google أكثر من مجرد نشر موقع يحتوي على 30 صفحة فقط، كما ينصح محامي البحث جون مولر.

وهذا صحيح بشكل خاص إذا توقف الموقع عن نشر محتوى جديد لفترة من الوقت.

يقول مولر هذا ردًا على موضوع على موقع Reddit يسأل عن سبب عدم فهرسة المقالات الجديدة لموقع “موثوق”.

يشير الملصق الأصلي (OP) للموضوع إلى أنهم نشروا أكثر من 30 مقالة على موقعهم، ويعتقدون أنها موثوقة بسبب الروابط التي يتلقاها.

بعد توقف دام ثلاثة أشهر بين نشر المقالات الجديدة، لا يقوم Google بفهرسة المحتوى الجديد بالسرعة التي كان يفعلها في الماضي.

يسأل OP عن سبب عدم فهرسة بعض عناوين URL حتى بعد الإرسال اليدوي.

يرد مولر بتنبيه فظ لـ OP، قائلًا إنه من الصعب على Google رؤية موقعهم كمرجع يحتوي على بضع عشرات من المقالات فقط.

جوجل جون مولر على المواقع الموثوقة

يبدأ مولر رده بتوضيح أنه لا يوجد خطأ في أنظمة فهرسة Google في الوقت الحالي.

تحدث أخطاء الفهرسة من وقت لآخر، ولكن هذه ليست المشكلة في هذه الحالة.

بل إن هذه حالة انتقائية لشركة Google فيما يتعلق بما تقوم بفهرسته.

نظرًا لوجود عدد قليل نسبيًا من المقالات في الموقع، بالإضافة إلى حقيقة أنه لم ينشر محتوى جديدًا منذ عدة أشهر، سيكون Google أكثر انتقادًا بشأن ما يقوم بفهرسته عندما يبدأ الموقع في النشر مرة أخرى.

“لا أرى أي خلل في الطريقة التي تقوم بها Google بفهرسة الأشياء في الوقت الحالي. أرى أننا ننتقد ما نختاره لفهرسته، كما ينبغي لأي محرك بحث.

من الصعب حقًا وصف موقع بأنه موثوق بعد 30 مقالة، وخاصة إذا توقفت عن النشر لفترة من الوقت، أستطيع أن أرى كيف يمكن أن يكون Google أكثر تحفظًا فيما يتعلق بفهرسة المزيد.

قد تتحسن الفهرسة بمرور الوقت عندما يرى Google أن الموقع لديه ما يقدمه للباحثين أكثر من 30 صفحة من المحتوى.

بخلاف الاستمرار في نشر محتوى جديد، لا يوجد شيء يمكن لـ OP القيام به لتحريك العملية بشكل أسرع.

“بمرور الوقت، عندما نرى أن موقعك هو أكثر من مجرد “30 مشاركة جيدة”، وبدلاً من ذلك شيء نحرص على إرسال أكبر عدد ممكن من المستخدمين إليه، ستتحسن الفهرسة.

هذا ليس شيئًا يمكنك دفعه عبر الوسائل التقنية، كما أنه ليس ضغطة الزر قبل الفهرسة هي التي تجعل موقعك هو الأفضل من نوعه على الإطلاق.

ويختتم مولر رده بتشجيع البروتوكول الاختياري على استهداف أهداف أعلى في جميع النواحي.

في هذه الأيام، لا يكفي أن يكون الموقع بنفس جودة المواقع الأخرى على الويب. يجب أن يكون أفضل بكثير.

“إن جعل موقعك “جيدًا/سيئًا مثل الآخرين” ليس أمرًا مقنعًا – يجب عليك حقًا أن تهدف إلى تحقيق أهداف أعلى بكثير، ليس فقط فيما يتعلق بالنص الموجود على صفحاتك، ولكن فيما يتعلق بكل شيء عبر موقعك، وتضمينه في بقية العالم/الويب.”

هناك نوعان من الوجبات الرئيسية من هذا التبادل.

الأول هو أنه من غير المرجح أن يُنظر إلى الموقع باعتباره مرجعًا يحتوي على 30 صفحة فقط.

والسبب الثاني هو أن Google قد تبطئ عملية فهرسة أحد المواقع بعد أن تعرف مكان توافق الموقع مع بقية الويب.

من الطبيعي أن تتقلب أنماط فهرسة Google، وحتى الإرسال اليدوي لن يضمن فهرسة الصفحة.

مصدر: رديت