Rewrite this title: جوجل مولر حول تأثير التصنيف على ضعف لغة HTML والتهجئة والقواعد النحوية

ستساعدك المقالة التالية: جوجل مولر حول تأثير التصنيف على ضعف لغة HTML والتهجئة والقواعد النحوية

أجاب جون مولر من Google على سؤال حول تأثير ضعف HTML والتهجئة والنحو على تصنيفات البحث. لقد قدم إجابتين لأن HTML مشكلة فنية والتهجئة والنحو هي مشكلات تتعلق بالجودة يمكن أن تؤثر على تجربة المستخدم.

السؤال:

“هل تتحقق خوارزميات بحث Google من HTML المعطوب أو الأخطاء الإملائية أو النحوية، مع مراعاة ترتيب البحث؟”

بعض الأسئلة لها إجابة واضحة وعادة ما يجيب جون مولر على الفور.

بالنسبة لهذا السؤال، توقف جون مولر للتفكير للحظة قبل الإجابة.

تأثير HTML المكسور على تصنيفات البحث

لقد أجاب أولاً عن HTML المعطل، موضحًا أن HTML يجب أن يكون معطلاً للغاية بحيث لا يستطيع Google فهمه.

مولر:

“هذه مواقف مختلفة نوعًا ما. اه… في الأغلب لا نهتم بـ HTML إذا كانت معطلة أم لا.

لا تحتوي معظم مواقع الويب على HTML صالح وعلينا أن نتعايش معه.

الاستثناءات الرئيسية التي أعرفها فيما يتعلق بـ HTML المعطلة هي ما إذا كانت معطلة بالفعل بطريقة سيئة للغاية، بمعنى أنه إذا لم نتمكن من التعرف على أن الصفحة صديقة للجوال.

أو إذا لم نتمكن من إدراك أن هذا عنوان أو عنوان رئيسي، فمن الواضح أننا لا نستطيع فعل الكثير من الأشياء باستخدام HTML.

هذه هي الحالة الوحيدة هناك وعادة ما تكون هذه الأنواع من الصفحات المعطلة معطلة جدًا في المتصفح أيضًا.

لذا، إذا نظرت إلى الصفحة ولم يتم تحميلها بشكل صحيح، فربما تحتاج إلى إصلاح ذلك.

ومع ذلك، إذا نظرت إلى الصفحة وكانت تبدو طبيعية في المتصفح، فحتى لو كان هناك HTML معطل، فمن المحتمل أن يكون هذا أمرًا جيدًا.”

يعد سوء التهجئة والقواعد النحوية من مشكلات الجودة

بعد ذلك أجاب جون مولر على الجزء الثاني من السؤال الذي تناول سوء الإملاء والنحو في سياق أداء البحث.

ويشير إلى أن القواعد النحوية الضعيفة هي شيء يراه المستخدمون وبالتالي يصبح مشكلة تتعلق بالجودة.

مولر:

“فيما يتعلق بالأخطاء الإملائية، والأخطاء النحوية، أعتقد أن هذا شيء يشبه إلى حد ما المنطقة الرمادية حيث أنه من ناحية علينا أن نكون قادرين على التعرف على محتوى الصفحة.

وإذا لم نتمكن من التعرف على ذلك بسبب وجود الكثير من الأخطاء في الصفحة في النص، فهذا يجعل الأمر أكثر صعوبة.

والجانب الآخر أيضًا هو أننا نحاول العثور على محتوى عالي الجودة حقًا على الويب، وفي بعض الأحيان قد يبدو أن الصفحة تحتوي على محتوى أقل جودة لأنها تحتوي على الكثير من … نوع … الأخطاء النحوية والفنية في النص.

لذلك، هذا شيء من وجهة نظري، إذا كنت على دراية بهذه الأنواع من المشكلات، فسأقوم بإصلاح ذلك.

أود أن أقول تقريبًا … مثل … ربما تكون التدقيق الإملائي والنحوي بالنسبة لمعظم مواقع الويب ذات أولوية أعلى من HTML المعطوب.

ولكن…أعني…من الصعب جدًا المقارنة بينهما لأنهما شيئان مختلفان تمامًا، حيث أن أحدهما يمثل مشكلة فنية (جانب HTML) والآخر يشبه إلى حد كبير مشكلة الجودة وهو شيء يميل المستخدمون إلى رؤيته إنها مثل نوع من الأشياء المختلفة.

تأثير التصنيف على HTML المكسور والتهجئة السيئة والقواعد النحوية الضعيفة

يجب أن تكون لغة HTML سيئة للغاية قبل أن تؤثر على التصنيفات لأنها تجعل من الصعب على Google فهم صفحة الويب لأنه لا يمكنه تحديد عناصر الصفحة مثل العناوين والعناوين أو حتى تحديد مكان المحتوى.

بعض HTML رديئة جدًا لدرجة أن عناصر الصفحة مثل