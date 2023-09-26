Rewrite this title: جوجل والحق في النسيان

ستساعدك المقالة التالية: جوجل والحق في النسيان

هل سبق لك أن بحثت عن نفسك في جوجل ووجدت معلومات غير صحيحة أو قديمة؟

قد يكون تاريخًا قديمًا، ولم يعد يعكس هويتك اليوم، لكنه لا يزال يظهر بشكل بارز في نتائج بحث Google.

الجميع يرتكب أخطاء. هل يجب معاقبة الشخص على هذا الخطأ بعد سنوات أو عقود بسبب المواقع المفهرسة على محركات البحث مثل جوجل؟

تدعم العديد من الدول، بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي، حماية “الحق في النسيان”. (رتبف)

إنها قدرة الشخص على طلب صفحات Google deindex التي تشير إلى اسمه أو إلى أحداث محددة تتعلق به.

لا تزال المعلومات موجودة على المواقع الأصلية، ولكنها لن تظهر في فهرس Google، وبالتالي تقل احتمالية رؤيتها.

ونشرت جوجل مؤخرًا مقطع فيديو لتذكير الأشخاص بهذا القانون، إلى جانب تعليمات خطوة بخطوة توضح كيفية طلب إزالة المحتوى بموجب حق النسيان.

إليك المزيد حول RTBF، بالإضافة إلى أبرز النقاط في فيديو Google.

ما الذي يشكل “الحق في النسيان؟”

تختلف القوانين الدقيقة لكل دولة تدعم RTBF، ولكن المفهوم هو أنه يمكن إزالة المعلومات الشخصية عن شخص ما من نتائج البحث في ظل ظروف معينة.

على سبيل المثال، يرتكب شخص ما جريمة، ثم تتم إدانته، ويقضي مدة عقوبته. وبعد بضعة عقود، أرادوا التقدم للحصول على وظيفة، لكن البحث على الإنترنت يظهر اعتقالهم. يقوم صاحب العمل بتمرير الموظف المحتمل على الرغم من أنه عاش حياة قانونية منذ ذلك الحين.

هناك تعارض بين الحق في الخصوصية وحرية التعبير. في عام 2014، وضع قاض في الاتحاد الأوروبي سابقة عندما أراد محامٍ إسباني إلغاء فهرسة مواقع الويب التي تشير إلى دين سابق، وفقًا لـ جامعة ولاية تينيسي الوسطى.

هناك العديد من الأسباب التي قد تجعل الشخص يرغب في إزالة صفحات البحث بما في ذلك الفضيحة، أو الإحراج، أو الأحكام السيئة، وما إلى ذلك، أو أي شيء يمكن أن يعيقه عن التمتع بحياة طبيعية.

لدى المملكة المتحدة قانون إعادة تأهيل المجرمين الذي ينص على أنه لا ينبغي النظر في الإدانات الجنائية بعد إطار زمني محدد لظروف مثل التوظيف والتأمين. في الولايات المتحدة، تتمتع الشفافية والحق في حرية التعبير بقواعد عليا، ولكن في الولايات المتحدة الاتحاد الأوروبي RTBF هو حق من حقوق الإنسان.

يتم استخدام المعايير التالية لتحديد ما إذا كان الطلب مؤهلاً للحصول على RBTF:

هل المعلومات دقيقة؟

هل المعلومات غير كافية؟

هل المعلومات غير ذات صلة؟

هل المعلومات مبالغ فيها؟

هل هناك مصلحة عامة في إتاحة المعلومات؟

كيفية إزالة المعلومات

إذا كنت في بلد يسمح بـ RTBF، فيمكن لأي شخص أن يطلب من Google إزالة صفحات معينة لاستعلام بحث محدد، مثل الاسم. وهذا لا يعني أن الصفحات لن تظهر لاستعلامات بحث أخرى.

لا تعترف الولايات المتحدة بـ “الحق في النسيان” لأنه يتعارض مع حقوق التعديل الأول وحرية التعبير.

لا يمكن لأي شخص التقدم بطلب للإزالة إذا قام بإنشاء المحتوى. إذا قام شخص ما بإنشاء موقع ويب أو حساب على إحدى وسائل التواصل الاجتماعي، فيمكنه إجراء تغييرات على إعداد الأمان أو إزالة موقع الويب. يجب أن يكون الموقع تابعًا لجهة أخرى مثل مؤسسة إخبارية.

الخطوة الأولى هي الزيارة g.co/legal واختر بحث جوجل. يجب عليك تقديم دليل على أنك الشخص المعني بالصفحات.

تحقق من المعلومات الشخصية و”الحق في النسيان” لمعرفة سبب الإزالة. املأ جميع المعلومات المطلوبة بما في ذلك عنوان موقع الويب والمعلومات الشخصية واستعلامات البحث المحددة. كلما توفرت معلومات أكثر، كان من الأفضل لشركة Google أن تقرر ذلك.

ترسل لك Google بريدًا إلكترونيًا يؤكد تلقيها الطلب ثم تبدأ عملية اتخاذ القرار. العملية ليست تلقائية ويقوم مراجع واحد على الأقل بمراجعة الطلب، ولكن مقدار الوقت الذي يستغرقه اتخاذ القرار يعتمد على الطلب.

المشكلة الأكبر هي كيفية تأثير الطلب على المصلحة العامة مقابل حقوق الخصوصية. على سبيل المثال، إذا أرادت شخصية عامة كبيرة متورطة في فضيحة ما إزالة مواقع الويب، فستكون النتيجة سلبية بسبب المصلحة العامة والمعلومات.

تشمل العوامل الأخرى ما يلي:

دور في الحياة العامة

من أين تأتي المعلومات

كم عمرها؟

مشاكل خصوصية

إذا تمت الموافقة على الطلب، فستتم إزالة عناوين URL من البلدان المعنية فقط. إذا طلب شخص من الاتحاد الأوروبي إزالة عناوين URL، فإن Google تزيلها من قوائم دول الاتحاد الأوروبي، ولكن ليس الولايات المتحدة أو البلدان الأخرى.

إذا تم رفض الطلب، فيمكن للشخص تقديم طلب إلى قسم خصوصية البيانات في الدولة.

إساءة استخدام RBTF

إدارة السمعة هي عمل تجاري كبير ولا يستخدم الجميع RTBF كما ينبغي. وكانت هناك محاولات من البعض لتقديم طلبات متعددة من زوايا مختلفة لزيادة فرص الموافقة.

حاولت الشركات التي تلقت مراجعات سلبية أيضًا إزالة عناوين URL، لكن هذه محاولات لم تنجح بشكل عام.

ماذا لو كنت في الولايات المتحدة أو دولة أخرى غير أعضاء في RBTF؟

تسمح Google للأشخاص بتقديم طلبات في الولايات المتحدة، ولكن يجب على مقدم الالتماس وصف القانون الذي سيسمح له بإزالة عناوين URL. في الولايات المتحدة، هناك بعض وسائل الحماية لضحايا الإباحية الانتقامية. بشكل عام، ليس هناك الكثير مما يمكن فعله عندما يتعلق الأمر بشطب الصفحات في الشركات غير التابعة لـ RBTF.

لا تزال هذه قضية ساخنة ويستمر المشرعون في مناقشة شرعية خصوصية المعلومات، لذلك من الممكن أن يتغير هذا في المستقبل.