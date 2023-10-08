Rewrite this title: جوجل وصن مايكروسيستمز: عدم الشراء المكلف

ستساعدك المقالة التالية: جوجل وصن مايكروسيستمز: عدم الشراء المكلف

لقد تجاهلت Google بعض عمليات الشراء المحتملة التي، كما أثبت التاريخ، لم يكن من المفترض أن تفوتها على الإطلاق. Facebook، على سبيل المثال؟ وبينما حققت جوجل بعض النجاح الكبير في بعض عمليات الشراء، مثل AdMob وAndroid، يبدو أن “شراء المزيد” يجب أن يكون القاعدة الأساسية للشركة. أحد الخيارات التي قد تكلفهم المليارات هو عدم شراء شركة Sun Microsystems.

كانت الشمس ستكلف جوجل مبالغ كبيرة. هذا هو 7.4 مليار دولار على وجه الدقة. لكن هذه التكلفة كانت ستمنح Google حقوقًا لمجموعة مهمة جدًا من التكنولوجيا: جافا. يتم استخدام لغة البرمجة، خاصة في قطاعاتها الأكثر انفتاحًا، على نطاق واسع بواسطة Google – والحصول على الحقوق من شأنه أن يزيد من القدرة على المناورة بينما، كما تعلمون، يمنع رفع دعوى قضائية ضخمة من المالك الحالي لشركة Sun.

أوراكل، التي اشترت شركة صن مايكروسيستمز بينما لم تفعل جوجل ذلك، بصدد رفع دعوى قضائية ضد جوجل. وبينما كانت القضية مستمرة منذ أقل من عام بقليل، أصبح النطاق الدقيق واضحًا عندما حاولت جوجل رفع القضية “مختومة” (منعًا نشر سجلات القضية وجلسات الاستماع علنًا). وردت أوراكل بالقول إن المعلومات شيء يجب أن يعرفه الجمهور، خاصة وأن الأرقام التي كانت أوراكل تسعى للحصول عليها في الأضرار وصلت إلى المليارات.

لا، لم يكن ذلك خطأ مطبعي. هذا كبير ولامع في المقدمة هناك. لذا، في حين أن شركة Sun Microsystems كانت ستكلف Google المليارات، يبدو أن عدم اتخاذ القرار قد يؤدي في النهاية إلى نفس التكلفة تقريبًا. الفرق هو أن Google يتعين عليها الآن أن تكافح من خلال قضايا الترخيص المستقبلية، والقضية القضائية نفسها، وما زالوا لا يمتلكون القوة الكاملة للتكنولوجيا المتاحة لهم.

ربما لم تقم Google بعملية الشراء لأن عملية الشراء بقيمة 7.4 مليار دولار لم يكن من الممكن السماح بها بعد جلسة الاستماع الحتمية لمكافحة الاحتكار. على أية حال، يبدو أن عدم امتلاك شركة Sun Microsystems يكلف نفس تكلفة شرائها.

[sources include: ZDNet]