Rewrite this title: جوجل وعطلة IP الجديدة

ستساعدك المقالة التالية: جوجل وعطلة IP الجديدة

الإنترنت، على الرغم من تقديمه لهذا النوع من البساطة الخارجية التي تسمح لجدتي بالتواصل معي وإرسال رسائل بريد إلكتروني لي (تسألني عما إذا كنت آكل خضرواتي ومتى أخطط للزواج)، إلا أنها آلية معقدة للغاية مليئة بالأجزاء المتحركة . إحدى التقنيات المهمة وراء الوصول إلى الإنترنت هي “بروتوكول الإنترنت”. بروتوكول الإنترنت، المعروف أكثر باسم IP، هو المكان الذي نحصل منه على عناوين IP. من المحتمل أن أولئك الذين لديهم خبرة في تصحيح أخطاء الشبكة ومشكلات الاتصال يعرفون بالفعل المشكلات التي تنشأ عن تسجيل العناوين بشكل غير صحيح، في حين أن أولئك الذين يركزون أكثر على الجانب التحليلي للويب يعرفون أن عنوان IP هو الطريقة التي يتم بها وضع علامة على المستخدمين بكل تلك المنطقة المثيرة ومعلومات الاتصال. ومع ذلك، تواجه عناوين IP مشكلة كبيرة: فهي تنفد.

ومع ذلك، تتعاون Google مع العديد من الشركات الأخرى في محاولة لحل هذه المشكلة. سيتم الحل بفضل الانتقال إلى IPv6 (من IPv4، الذي يدير إطاره الأساسي عالم الويب على مدار الثلاثين عامًا الماضية). في حين أن IPv4 يتميز بتشفير 32 بت فقط، فإن IPv6 هو 128 بت، مما يضاعف عدد العناوين المحتملة بشكل كبير. بالطبع، IPv6، على الرغم من استخدامه من قبل جزء صغير من مستخدمي الإنترنت ودعمه بالفعل بواسطة Google، لم يتم اختباره على نطاق واسع. وهذا صحيح بشكل خاص على نطاق واسع، وهذا هو السبب أعلنت جوجل على مدونتها الرسمية أنهم سينضمون إليه في “اليوم العالمي لـ IPv6.”

ستكون هذه “العطلة” وقتًا تجتمع فيه العديد من الشركات الكبرى – بما في ذلك Google وYahoo و Facebook – سيحولون خوادم الموقع الرئيسية الخاصة بهم إلى IPv6. بالإضافة إلى زيادة الوعي، من المفترض أن يساعد هذا النشر واسع النطاق أيضًا في حل أي مكامن الخلل التي تنشأ في تحول IP. وتأمل جوجل أن تساعد هذه التجربة في “تمهيد الطريق” لتحول تكنولوجي عالمي.