Rewrite this title: جوجل وعلاقتها مع كبار المسئولين الاقتصاديين

ستساعدك المقالة التالية: جوجل وعلاقتها مع كبار المسئولين الاقتصاديين

يناقش مارتن سبليت من Google، وباري شوارتز من Rusty Brick، الخرافات المحيطة بعلاقة Google بمجتمع تحسين محركات البحث (SEO).

غالبًا ما تقابل Google فكرة أنها تحجب الحقيقة عن مُحسّنات محرّكات البحث، أو أن هناك معنى آخر وراء ما تقوله الشركة علنًا.

يقول سبليت وهو يشرح جانب Google من الأشياء: “لا صحة لأي من الخرافات”.

من بين مواضيع المناقشة في هذه الحلقة من SEO Mythbusting هي:

ماذا يعني ذلك “يعتمد”.

مقتطفات مميزة تسرق حركة المرور

الشفافية

ماذا يعني “أفضل موقع ممكن”.

كبار المسئولين الاقتصاديين التواء كلمات جوجل

و اكثر

فيما يلي ملخص سريع لكل سؤال وإجابة، بالإضافة إلى الطابع الزمني المقابل له في الفيديو.

على ماذا يعتمد “الأمر يعتمد”؟ (0:00)

“الأمر يعتمد على ذلك” هو رد Google على الكثير من الأسئلة التي يطرحها مجتمع تحسين محركات البحث (SEO).

عندما سئل عما يعتمد عليه “الأمر يعتمد”، أدرج سبليت العوامل التالية:

هل هو موقع جديد؟

هل يخضع الموقع لعملية نقل؟

هل حدث تغيير في بنية URL؟

كيف يبدو إعداد خادم الموقع؟

ما مدى سرعة الموقع؟

كيف يبدو محتوى الموقع؟

هل محتوى الموقع يواجه الكثير من المنافسة؟

هل هناك محتوى مكرر على الموقع؟

يقول سبليت: “يعتمد الأمر على أشياء كثيرة مختلفة”. “لأنه، كما قد تكتشف، فإن العملية برمتها من جانبنا، والبنية التحتية بأكملها من جانبنا، كبيرة جدًا وواسعة ومعقدة.”

المقتطفات المميزة والناشرون وGoogle (2:03)

تعد المقتطفات المميزة مصدرًا للخلاف بين الناشرين وGoogle

يعترض بعض الناشرين على حقيقة أن Google ستعرض، في بعض الأحيان، قدرًا كبيرًا من المعلومات في المقتطفات المميزة بحيث لا يضطر الباحثون إلى النقر فوقها للوصول إلى صفحة الويب.

يقترح سبليت أن تقديم مثل هذه المعلومات التفصيلية في نتائج البحث يمكن أن يؤدي إلى المزيد من الزيارات المؤهلة.

علاوة على ذلك، يتابع سبليت قائلاً إن هذه الشكاوى تأتي عادةً من أشخاص لا يكون محتواهم رائعًا.

“هناك أجزاء وأجزاء يمكننا سحبها للمستخدم، ولكن ليس لدى المستخدم أي حافز للذهاب إلى هناك فعليًا.”

في نهاية المطاف، تريد جوجل ربط الأشخاص والناشرين معًا، مع الحد من مقدار “حركة المرور الزومبي” المرسلة إلى مواقع الويب.

القليل جدًا من الشفافية، الكثير من الشفافية؟ (5:03)

يقول سبليت إنه من الصعب على Google الحفاظ على التوازن بين الشفافية القليلة جدًا والشفافية الزائدة.

من ناحية، إذا لم يكن Google شفافًا بدرجة كافية، فإن مُحسنات محركات البحث (SEO) ستشكو من عدم وجود معلومات كافية.

من ناحية أخرى، إذا كانت جوجل شفافة للغاية، فيمكن أن يسيء مُحسنو محركات البحث إما فهم ما يقال أو إخراجه من سياقه.

على الرغم من هذه التحديات، تعتزم جوجل مضاعفة الشفافية وتوفير أكبر قدر ممكن من المعلومات لمحركات البحث ومالكي المواقع.

إرسال الملاحظات (7:00)

يتمنى سبليت أن يستخدم المزيد من الأشخاص زر “إرسال تعليقات” الذي يظهر في نتائج البحث.

عندما يستخدم الأشخاص زر إرسال التعليقات، يتلقى Google تقريرًا يحتوي على بيانات نوعية حول ما يريده الباحثون.

مشاركة التعليقات على Twitter يقول سبليت إن هذا لا يذهب إلى أبعد من ذلك، لأنه يُنظر إليه على أنه مجرد رأي شخص واحد.

عدم استخدام بيانات Android أو Chrome للترتيب (7:56)

غالبًا ما يسأل مُحسنو محركات البحث Google عن سبب عدم استخدام بيانات النقر لتصنيف نتائج البحث.

يقول سبليت: “إنها مصدر صاخب للغاية كمصدر للبيانات”.

على الرغم من أن جوجل ذكرت عدة مرات أن التصنيفات لا تتأثر بسلوك المستخدم، إلا أن هناك كبار المسئولين الاقتصاديين ومالكي المواقع الذين اختاروا عدم تصديق ذلك.

عندما سئل لماذا لا يصدق الناس جوجل، أجاب سبليت:

“إنه تحيز تأكيدي جزئيًا. يحب الناس سماع الأشياء التي تؤكد فرضيتهم. هذا تماما مثل علم النفس.

ومن ناحية أخرى، ربما يكون هذا الشعور أو التصور هو ما نحاول إخفاء الحقيقة…

عندما أقول لا، نحن لا نستخدمها للتصنيف، أعني ذلك بالضبط.

AMP وأهم القصص الدائرية (9:15)

يثير شوارتز نقطة حول عدم ثقة مُحسّنات محرّكات البحث في Google بعد أن زعمت الشركة مرارًا وتكرارًا أن AMP ليس عامل تصنيف.

من الناحية الفنية، لا يعد AMP عامل تصنيف لنتائج البحث.

على الرغم من أن AMP تحصل على مقالات موضوعة في قائمة أهم الأخبار، وهي أعلى من الروابط الزرقاء العضوية.

يشعر مُحسنو محركات البحث أن Google مخادعة قائلة إن AMP ليس عامل تصنيف عندما تظهر المقالات في أعلى نتائج البحث.

المزيد عن تواصل Google مع مجتمع تحسين محركات البحث (11:52)

إن دور Google في مجتمع تحسين محركات البحث (SEO) لا يتمثل في أن يكون خصمًا. بل هو إرسال حركة المرور إلى صفحات عالية الجودة ونشر أكبر قدر ممكن من المعلومات.

يقول سبليت إنه يستمتع بالحديث مع مجتمع تحسين محركات البحث (SEO) حتى يصل إلى حد تحريف كلماته. ويؤكد للجميع أنه لا يوجد معنى خفي وراء ردوده.

لماذا لا يريد مارتن سبليت أن يعرف عن التصنيف؟ (16:02)

يقول سبليت إنه لا يعرف الكثير عن كيفية عمل تصنيفات البحث، ويريد الاحتفاظ بها بهذه الطريقة.

عندما سئل عن السبب، قال سبليت إنه يعتقد أن ذلك يساعد موظفي Google على تمثيل مجتمع تحسين محركات البحث بشكل أفضل إذا كان لديهم الحد الأدنى من المعرفة بالتصنيفات.

“أفضل موقع ويب ممكن” واختبار المستخدم (17:04)

كثيرًا ما تطلب Google من الأشخاص إنشاء “أفضل موقع ويب ممكن” – ولكن ماذا يعني ذلك بالضبط؟

يقول سبليت إن الأولويات تختلف باختلاف الموقع الإلكتروني ومن هو الجمهور.

يقترح سبليت أنه يجب على الشركات إجراء المزيد من اختبارات المستخدم لفهم أولوياتها بشكل أفضل.

“أود أن أرى المزيد من الشركات تقوم باختبارات المستخدم. كما هو الحال في محاولة فهم من هم المستخدمين لديك، ثم إجراء محادثة معهم فعليًا.

لأن ما أعتقد أنه أفضل محتوى للمستخدمين قد لا يكون ما يعتقده المستخدمون هو أفضل محتوى لهم.

هذه حقيقة رأيتها في جميع الشركات التي عملت فيها. لقد تعلمت الشركات التي أجرت اختبارات المستخدم الكثير من مجرد إجراء محادثة مدتها خمس دقائق مع بعض المستخدمين.

للمزيد عن علاقة جوجل بمجتمع تحسين محركات البحث، شاهد الفيديو الكامل أدناه: