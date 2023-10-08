Rewrite this title: جوجل وياهو يقدمان مزايدة على Hulu هذا الأسبوع

ستساعدك المقالة التالية: جوجل وياهو يقدمان مزايدة على Hulu هذا الأسبوع

أبلغنا لأول مرة عن قيام Google بتقديم عرض Hulu مرة أخرى في شهر يوليو، وتكهننا بهذه الاحتمالات منذ شهر يونيو. وبينما لم يتم نشر التفاصيل الدقيقة لعرض Google، أشارت صحيفة وول ستريت جورنال إلى أن Google رسميًا جزء من حرب العطاءات التي ستنتهي هذا الأسبوع. ومن المقرر تقديم العروض النهائية بحلول يوم الاربعاء.

في ذلك الوقت سنرى كيف سيتغير المشهد. ومن بين مقدمي العروض المحتملين جوجل، وياهو، AmazonوDirectTV، وشركات أخرى – بما في ذلك Microsoft و Apple – تم ربطها كمزايدين صامتين محتملين. إذا استخدم محرك بحث أو مجموعة إعلانية صورية Hulu، فقد يغير ذلك المشهد بشكل كبير.

يُنظر إلى شركة ياهو على أنها المرشح الأكثر ترجيحًا؛ لقد بدأوا المزايدة عندما ذهبوا إلى Hulu (المملوكة حاليًا لشركة Comcast وNewsCorp وDisney) وقدموا عرضًا غير مرغوب فيه. منذ ذلك الوقت، فتحت Hulu الباب أمام أي مشترين محتملين. ومن المتوقع أن تتراوح العطاءات من 500 مليون دولار إلى 2 مليار دولار (الولايات المتحدة)، اعتمادًا على صفقات الترخيص التي تأتي جنبًا إلى جنب مع شراء الموقع.

بالنسبة لشركة Google، يعد الترخيص أكبر نقطة بيع؛ سيسمح لهم بالدفع YouTube مزيد من التقدم وسيمنحهم مصدرًا إضافيًا للإيرادات يعتمد على الفيديو للتمهيد. ومع ذلك، تركز ياهو على الترفيه والأخبار التلفزيونية، وبالتالي ستكون مشتريًا بديهيًا. وباعتبارها شركة إعلانات بارزة، تتمتع Yahoo أيضًا بالكثير لتكسبه من مساحة الويب الإضافية عالية الوضوح. لكل من يقوم بالإعلان على YouTube أو Hulu، أو عبر Yahoo، هذه صفقة يجب الانتباه إليها.

[Sources include: The Wall Street Journal & PC Mag]