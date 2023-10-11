Rewrite this title: جوجل يتتبع اتجاهات الانفلونزا في 121 مدينة أمريكية

ستساعدك المقالة التالية: جوجل يتتبع اتجاهات الانفلونزا في 121 مدينة أمريكية

ونحن نعلم جميعا الآن مدى سوء سلالة الأنفلونزا التي ضربت العالم في العام الماضي. وإذا كان لتحذير مركز السيطرة على الأمراض أن يتحقق، فقد نشهد ارتفاعًا ثانيًا في نشاط الأنفلونزا في أي وقت هذا العام. يستند مركز السيطرة على الأمراض في تحذيره بالطبع إلى حدث مماثل وقع في عام 1957. لذا، للاستعداد لهذا الحدث أو أي ضربة أخرى للأنفلونزا، قامت جوجل مطلق سراحه تقديرات الانفلونزا من 121 مدينة في الولايات المتحدة

يتم إجراء تقديرات مستوى الأنفلونزا في المدينة بواسطة Google بالتشاور مع مسؤولي الصحة العامة. ومن خلال هذه المبادرة، تأمل Google في مساعدة الأشخاص على فهم مدى انتشار الأنفلونزا.

استندت تقديرات Google الخاصة بالإنفلونزا إلى تتبع شعبية العديد من استعلامات بحث Google. ومن خلال استعلامات البحث هذه، يستطيع Google تقدير مستويات الأنفلونزا في الوقت الفعلي. يتم تحديث الاتجاهات يوميًا ويمكنها أيضًا اكتشاف العلامات المبكرة لنشاط الأنفلونزا. على الرغم من عدم التحقق من صحتها بعد من قبل السلطات الأمريكية، إلا أن تقديرات الأنفلونزا يمكن الاعتماد عليها إلى حد ما، إن لم تكن أكثر فائدة من أنظمة مراقبة الأنفلونزا التقليدية التي عادة ما يستغرق جمعها ومعالجتها أيامًا أو أسابيع. بالإضافة إلى ذلك، تم إنشاء تقديرات Google بنفس الطريقة التي تم بها إعداد التقديرات الوطنية للولايات المتحدة.

لذا، نأمل أن تساعد هذه الأداة في تخفيف تأثير ضربة الأنفلونزا المستقبلية.