Rewrite this title: جوجل: يجب أن تكون البيانات المنظمة فريدة لكل صفحة

ستساعدك المقالة التالية: جوجل: يجب أن تكون البيانات المنظمة فريدة لكل صفحة

يقول جون مولر من Google إنه يجب تجنب نسخ نفس البيانات المنظمة على صفحات متعددة من موقع الويب.

إذا كانت الصفحة بحاجة إلى أن تحتوي على بيانات منظمة على الإطلاق، فيجب أن تكون فريدة لتلك الصفحة المحددة.

جاءت هذه النصيحة خلال ساعات عمل مركز مشرفي المواقع في Google يتسكع حيث تم طرح السؤال التالي على مولر:

“هل يمكن استخدام مراجعة الخدمة على صفحة واحدة فقط أم يمكن مشاركتها على صفحات متعددة تتعلق بنفس الفرع؟ أطلب هذا لأن لدينا مراجعات لفروع معينة وقد تم ترميزها. ومع ذلك، لدينا أيضًا صفحات فرعية تعتبر عامة نوعًا ما ونقوم بترميزها أيضًا.

نظرًا لأنه يتم ترميز مراجعات الخدمة على صفحة باستخدام بيانات منظمة، فقد اتبع مولر منهجًا عامًا عند الإجابة على هذا السؤال.

بدلاً من معالجة مراجعات الخدمة على وجه التحديد، أوصى مولر بأفضل الممارسات التالية لجميع البيانات المنظمة:

“لذلك، بشكل عام، يجب أن تكون البيانات المنظمة الموجودة على موقع الويب، أو على الصفحة، خاصة بتلك الصفحة المحددة. ولا ينبغي أن تقول شيئًا مثل “حسنًا، هذه مراجعة لأعمالنا بشكل عام، وبالتالي سنضعها على جميع صفحات موقعنا على الويب.”

بدلاً من ذلك، ينبغي أن يكون محددًا حقًا للموضوع الأساسي لتلك الصفحة. لذا، من وجهة النظر هذه، أخجل عمومًا من خلط المراجعات ومطابقتها، ومحاولة تجميع مجموعة من المراجعات المجمعة التي تعتمد على ما ترغب في عرضه على موقع الويب. لذلك لا ينبغي أن يكون الأمر مثل الشهادات. يجب أن تكون في الواقع مراجعات.

لم يبذل مولر قصارى جهده لشرح ما يمكن أن يحدث عندما يتم اكتشاف بيانات منظمة مكررة على موقع ما، ولكن لا يمكن للمرء إلا أن يفترض أنه سيتم التعامل معها بنفس الطريقة مثل أي محتوى مكرر آخر.

ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر بالمحتوى الأساسي للصفحة، فمن الأفضل عادةً تجنب تكرار أي شيء بغض النظر عما إذا كان قد تم ترميزه باستخدام بيانات منظمة أم لا.