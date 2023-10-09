Rewrite this title: جوجل يساعد في رسم خريطة السودان

ستساعدك المقالة التالية: جوجل يساعد في رسم خريطة السودان

لا شك أن جمهورية جنوب السودان، الدولة التي ستولد رسمياً في يوليو/تموز من هذا العام، أمامها طريق صعب. وإلى جانب النضالات الرامية إلى إقامة دولة جديدة مستقرة، يتعين على البلاد أن تواجه ظلال ماضيها، وهو ما يعني تلبية احتياجاتها الكبيرة من البنية التحتية، والمساعدات الإنسانية، وغير ذلك الكثير. ستكون هذه الصعوبات صعبة، ولكن أدوات مثل مصمم خرائط Google قد تجعل المسار أسهل قليلاً.

وفي إنشاء بنية تحتية فعالة وتوزيع المساعدات الإنسانية، فإن أحد التحديات التي تواجهها المنطقة هو الافتقار إلى الخرائط الحديثة. للمساعدة في معالجة هذه المشكلة، دخل فريق مصمم خرائط Google في شراكة مع عدد من المجموعات، بما في ذلك البنك الدولي ويونوسات، للمساعدة في تثقيف السودانيين حول كيفية استخدام أداة مصمم الخرائط. يسمح مصمم الخرائط للمستخدمين بإجراء الإضافات أو التصحيحات الخاصة بهم على الخرائط المحلية والخرائط الإقليمية، مما يسمح بقدر أكبر من الدقة والقدرة على التكيف مقارنة بتلك الخرائط.

تم تعليم الحاضرين في هذا الحدث، والذي ضم العديد من المقيمين السابقين في جنوب السودان، كيفية استخدام مصمم الخرائط وقاموا بشكل جماعي بإجراء عدة مئات من التعديلات. ستخضع هذه التعديلات، كالمعتاد، لعملية موافقة في Google، ولكن بمجرد قبولها ستكون مرئية في كل من خرائط Google وGoogle Earth. وسيعود المستخدمون المتعلمون بدورهم إلى مجتمعاتهم الأصلية ويطلبون المساعدة من الآخرين، ليصبحوا معلمين في مشروع رسم الخرائط هذا.

ولمساعدة جمهورية جنوب السودان بشكل أكبر في رسم خرائط دقيقة ومستقلة إلى حد كبير، قدمت Google أيضًا صورًا جديدة عبر الأقمار الصناعية للمنطقة. ويشمل ذلك إجمالي 125 ألف كيلومتر مربع (حوالي 50 ألف ميل مربع)، ويغطي العديد من المناطق ذات الأولوية التي أعلنتها الأمم المتحدة.

[via the Official Google Blog]