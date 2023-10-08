Rewrite this title: جوجل يسقط أرشيف الصحف

ستساعدك المقالة التالية: جوجل يسقط أرشيف الصحف

الأخبار المطبوعة ميتة. لا جريمة، انها مجرد نوع من الموت. مثل الزومبي، لا يزال يتجول على أمل تناول القراء وإقناع الناس بالإعلان، لكن الغالبية العظمى من اهتمام القراء يذهب الآن إلى الموارد المتاحة عبر الإنترنت والتي يمكن الوصول إليها بشكل أكبر وأكثر حرية بشكل ملحوظ. في محاولة للجمع بين العالمين ومنح المحتوى المطبوع القليل من شريان الحياة، تقدم Google خدمة لمسح الصحف رقميًا وإتاحتها عبر الإنترنت. يبدو أن Google تعترف بحالة الطباعة غير الميتة؛ لقد أسقطوا المشروع.

كان الهدف من المشروع هو مساعدة المجموعات الإخبارية المختلفة ذات الأحجام المختلفة على إتاحة محتواها عبر الإنترنت، وهو ما كان بمثابة نعمة حقيقية للعديد من الناشرين. وشمل ذلك مشروع بوسطن فينيكس، الذي ذكر أحد ممثليه أن مشروع جوجل كان صفقة جيدة، “وأصغر بشكل خاص”. [news groups] مثلنا، الذين لم يتمكنوا من تحمل عشرات أو مئات الآلاف من الدولارات التي كانت ستكلفها عملية مسح أرشيفاتنا وفهرستها رقميًا. لكن بوسطن فينيكس، بالإضافة إلى العديد من الناشرين الآخرين، تلقت أخبار التخلي عن جوجل في 20 مايو.

استمر المشروع في الفترة من سبتمبر 2008 إلى مايو 2011، وسيظل كل المحتوى الذي تم فحصه متاحًا في أرشيف أخبار Google. ومع ذلك، لن يتم فحص أي أوراق إضافية جديدة نظرًا لأن جوجل تحاول التركيز على “المشروعات الأحدث التي تساعد الصناعة”. في هذه الحالة، يعني هذا على وجه التحديد Google One Pass، الذي تم تصميمه لمساعدة ناشري المواد المطبوعة في توزيع المحتوى الخاص بهم عبر الإنترنت على مستخدمي الأجهزة اللوحية (على الرغم من أن المحتوى متاح بشكل عام على أجهزة الكمبيوتر، smartphonesوغيرها من الأجهزة أيضًا). ومع ذلك، لدى Google بعض الأخبار الجيدة لناشري المطبوعات الذين كانوا يستخدمون أرشيفات الأخبار: سيتم الآن إصدار كل المحتوى الذي تم فحصه، بدون قيود، مجانًا. صفقة جيدة للمجموعات المطبوعة؟ حسنًا، من الصعب التفكير في أي شيء على أنه صفقة جيدة عندما تبدأ حالة تيبس الموت.

[via CNET]