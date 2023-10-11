Rewrite this title: جوجل يسلط الضوء على إجابات للبحث والأحداث الواقعية

ستساعدك المقالة التالية: جوجل يسلط الضوء على إجابات للبحث والأحداث الواقعية

في محاولة لجعل نتائج البحث أكثر صلةتقدم Google ميزتين جديدتين تعتمدان فعليًا على اثنين من منتجاتها التجريبية – Google Squared وRich Snippets. هاتان الميزتان الجديدتان هما – تسليط الضوء على الإجابات في نتائج البحث والمقتطفات المنسقة للأحداث.

يتيح تمييز الإجابات للمستخدمين الحصول على المعلومات التي يحتاجون إليها بسرعة فقط عن طريق عرض الإجابات المحتملة لأسئلتهم في نتائج البحث بإجابات واقعية. ما تفعله مقتطفات بحث Google هو تحديد النص ذي الصلة بالخط العريض أو تمييزه في نتيجة البحث التي تحتوي على إجابات بسيطة لاستعلامات البحث الواقعية البسيطة. وهذا من شأنه أن يمنح المستخدمين فكرة عما إذا كان ينبغي عليهم النقر فوق الارتباط الموجود في نتائج البحث بناءً على ما إذا كان النص المميز يجيب بالفعل على استفساراتهم.

الميزة الجديدة الأخرى التي تقدمها Google لها علاقة بالمقتطفات المنسقة. يتعلق هذا بشكل أكبر بمشرفي المواقع الذين يقومون بتزويد صفحات الويب الخاصة بهم ببيانات منظمة من خلال تنسيق قياسي مشروح.

حتى الآن، تشتمل المقتطفات المنسقة على معلومات أكثر تفصيلاً عندما تحتوي نتائج البحث على مراجعات وأشخاص. والآن، ستحتوي هذه المقتطفات المنسقة أيضًا على بيانات منظمة تحتوي على روابط لأحداث محددة – أسمائها وتواريخها ومواقعها.

مثل ميزة تمييز الإجابات، تهدف المقتطفات المنسقة للحدث أيضًا إلى مساعدة المستخدمين على تحديد الرابط المعين في نتائج البحث الذي يستحق نقراتهم من خلال تحديد الأحداث الصحيحة التي يبحث عنها المستخدمون بالفعل.

بالطبع لكي تعمل المقتطفات المنسقة للأحداث، يجب أن يبدأ هذا من نهاية مشرفي المواقع. يجب على مشرفي المواقع ترميز محتوى موقعهم بشكل صحيح لتحديد المقتطفات المنسقة للأحداث. تحتوي مدونة مشرفي المواقع من Google على بعض منها معلومات حول كيفية القيام بذلك.