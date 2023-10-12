Rewrite this title: جوجل يعطل التعليق في أخبار جوجل

ستساعدك المقالة التالية: جوجل يعطل التعليق في أخبار جوجل

قامت Google بتعطيل ميزة أخبار Google التي تسمح للشخصيات الواردة في العناصر الإخبارية بالتعليق على القصص الإخبارية. عندما تم الإعلان عن ذلك منذ وقت ليس ببعيد، لم تتمكن وسائل الإعلام من فهم الفكرة وراءه. على الرغم من أنها تلقت تغطية إعلامية لبراعتها، إلا أن الشخصيات لم تعجبها تمامًا، على الأقل بناءً على الاستخدام المنخفض للميزة المذكورة.

ولذلك، ربما أدركت جوجل أن هذا جهد غير مجدي لجعل خدمة أخبار جوجل الخاصة بهم تفاعلية واجتماعية قدر الإمكان، ثم تم إلغاء تنشيطها في وقت ما في شهر مايو. وعلى عكس التغطية التي حصلت عليها عند إطلاقها، قامت جوجل بتعطيل الميزة بهدوء قدر الإمكان.

نقلا عن بيان جوجل الرسمي ، وحدة فك ترميز الوسائط التقارير:

“إننا نقوم دائمًا بتجربة طرق لجعل أخبار Google أكثر فائدة، ويعني هذا أحيانًا أنه يتعين علينا إعادة تقييم جهودنا للتأكد من أننا نركز على الميزات التي تحقق أقصى استفادة لمستخدمينا.”

ما الخطأ الذي يمكن أن يحدث في هذه الميزة؟ إذا أرادت جوجل الحصول على التعليقات، كان ينبغي عليها الحصول على تعليقات من المستخدمين بدلاً من الشخصيات الواردة في الأخبار. إذا ظهرت صورتك في أحد عناصر الأخبار التي يتم عرضها على أخبار Google، فهل ستزعج نفسك بالتعليق على عنصر الأخبار الموجود على الموقع نفسه؟