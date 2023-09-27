Rewrite this title: جوجل يقوم بتحديث أهم الأخبار الدائرية

ستساعدك المقالة التالية: جوجل يقوم بتحديث أهم الأخبار الدائرية

تستعرض Google جميع التغييرات القادمة إلى قائمة أهم الأخبار في نتائج البحث عندما يتم طرح تحديث تجربة الصفحة في منتصف شهر يونيو.

تتم مشاركة المعلومات على Google Search Central YouTube القناة كجزء من سلسلة مقاطع الفيديو الخاصة بها.

من المعروف منذ أشهر أن Google تخطط لإزالة AMP كشرط للحصول على محتوى مميز في قائمة أهم الأخبار. لا يزال من المقرر حدوث ذلك كجزء من تحديث خوارزمية تجربة الصفحة.

يناقش هذا الشرح الأخير من Google التفاصيل الأكثر تفصيلاً ويجيب على أي أسئلة عالقة قد تكون لدى مالكي الموقع قبل إطلاق التحديث.

التغييرات القادمة إلى AMP وأهم الأخبار

عندما تطلق Google تحديث تجربة الصفحة في منتصف شهر يونيو، لن تكون صفحات AMP ضرورية لتضمينها في أهم الأخبار.

بالإضافة إلى ذلك، تؤكد Google أنه سيتم إيقاف رمز AMP وستتم إزالة تفاعل التمرير من عارض AMP.

كان التمرير عبر القصص في عارض AMP ممكنًا لأنه يتم تحميل الصفحات على الفور من ذاكرة التخزين المؤقت لـ AMP.

عند إضافة أنواع أخرى من الصفحات إلى قائمة أهم الأخبار، لن يتمكن Google بعد ذلك من ضمان التحميل الفوري. لتوفير تجربة مثالية للباحثين، سيتعين على Google التخلص من الضرب.

من الممكن لمالكي المواقع نقل التحميل الفوري لصفحات AMP إلى أنواع أخرى من الصفحات من خلالها التبادلات الموقعة.

تتيح التبادلات الموقعة إمكانية الجلب المسبق للمواقع بأمان وأمان. ويمكن استخدامها أيضًا على مواقع AMP التي ستسمح للصفحات بالاحتفاظ بعناوين URL الأصلية الخاصة بها.

إليك المزيد حول ما تعنيه إزالة صفحات AMP من دائرة أهم القصص بالنسبة إلى مُحسّنات محرّكات البحث ومالكي المواقع.

ماذا يعني هذا بالنسبة لأصحاب الموقع؟

عندما تقوم Google بإزالة AMP كشرط لأهم الأخبار، سيصبح المحتوى غير المؤهل سابقًا مؤهلاً للتضمين.

حتى الآن، تم أخذ الصفحات التي تم إنشاؤها باستخدام AMP HTML فقط في الاعتبار لهذا القسم. وبما أن جوجل ستفتحه لجميع صفحات الويب، فإن تلك المواقع المحدودة ستصبح أكثر قدرة على المنافسة.

تشارك Google هذه النصائح الثلاث للحفاظ على القدرة التنافسية في أهم الأخبار:

نشر المحتوى ذي الصلة.

حافظ على مؤشرات أداء الويب الأساسية ونتائج تجربة الصفحة الجيدة.

اتبع إرشادات جوجل.

إذا لم تكن قد قمت بذلك بالفعل، فقد يكون الوقت مناسبًا للتحقق من مدى أداء صفحاتك فيما يتعلق بتجربة الصفحة.

تحقق من تقرير تجربة الصفحة في Search Console، والذي يحتوي على معلومات حول ما يواجهه المستخدمون الفعليون عند تحميل موقعك.

ستتمكن في التقرير من رؤية أي عناوين URL محددة بها مشكلات تحتاج إلى معالجة.

إذا كان المحتوى الخاص بك معروضًا حاليًا في أهم الأخبار، فاستمر في التركيز على نشر نفس المحتوى عالي الجودة.

علاوة على ذلك، انتبه إلى أي مشكلات تتعلق بتجربة الصفحة في Search Console ومن المحتمل أن يكون أدائك جيدًا في أهم الأخبار بعد التحديث كما هو الحال اليوم.

وأخيرًا، تنصح Google مالكي المواقع بأن استخدام البيانات المنظمة الخاصة بالمقالة يظل شرطًا للتضمين في أهم الأخبار.

يتضمن ذلك إضافة بضعة أسطر من العلامات التي تتيح لـ Google معرفة معلومات مهمة حول المقالة مثل المؤلف والناشر وتاريخ النشر وما إلى ذلك.

لمزيد من التفاصيل، شاهد الفيديو الكامل أدناه: