Rewrite this title: جوجل يلتقط رقميا أكثر من ألف لوحة

ستساعدك المقالة التالية: جوجل يلتقط رقميا أكثر من ألف لوحة

كان هناك العديد من لصوص الفن المشهورين عبر التاريخ. سرق فينتشنزو بيروجيا لوحة الموناليزا في عام 1911، وسرق مارتن كاهيل لوحات بقيمة ملايين الدولارات في غارة واحدة، والآن تمكن جوجل من الاستيلاء على آلاف الأعمال الفنية الشهيرة. وبطبيعة الحال، ووفقًا لروح جوجل، فإن هذه السرقة تكاد تكون رقمية بالكامل بطبيعتها، وذلك باستخدام تقنية Google Street View لعرض محتويات المتاحف الفنية الشهيرة بدقة عالية بشكل مذهل.

الجوجل إعلان حول الموضوع يحكي قصة كيف بدأ المشروع. تشتهر شركة Google بـ “20% من الوقت” – وهو جزء من يوم عمل كل موظف يتم حجزه لهذا الموظف للعمل في مشاريع Google المبتكرة الخاصة به، بدون حدود بشكل أساسي. قرر العديد من موظفي Google الذين لديهم ولع خاص بالفن تجميع وقتهم معًا في محاولة لجلب الفن الشهير إلى المستخدمين بتفاصيل لم يسبق لها مثيل.

كان هناك العديد من التقنيات الحالية التي كانت مثالية للمشروع، بما في ذلك Google App Engine وPicasa وStreet View. ومع ذلك، كانت هذه العناصر أيضًا محدودة جدًا. على سبيل المثال، لا يمكن استخدام ميزة “Street View” في الداخل – على الأقل حتى يتم إعادة برمجتها بالكامل بواسطة موظفي Google خلال وقتهم الذي يبلغ 20%.

بمجرد تعزيز التكنولوجيا، تمكن الفريق من إنشاء مجموعة صور تضم أكثر من 1000 لوحة لأكثر من 400 فنان، جميعها مأخوذة من أعمال موجودة في 17 متحفًا من أشهر المتاحف في العالم. يمكنك أيضًا القيام بجولة افتراضية باستخدام تحسينات التجوّل الافتراضي. ومع ذلك، فإن الميزة الأكثر إثارة للإعجاب هي الدقة العالية للصور بشكل مذهل، والتي تتيح للمستخدمين رؤية التفاصيل وصولاً إلى مستوى حركة فرشاة الرسم. سيتمكن المتحمسون أيضًا من إنشاء “المفضلات” الخاصة بهم من خلال إنشاء مجموعة على الموقع.

المشروع الآن مباشر، ويمكن مشاهدته على www.googleartproject.com.