Rewrite this title: جوجل +1 يأتي إلى البحث عن المنتجات

ستساعدك المقالة التالية: جوجل +1 يأتي إلى البحث عن المنتجات

لقد علمنا أن Google كانت تحاول نشر زر 1+ الخاص بها في أكبر عدد ممكن من أسطح الاتصال. إن البدء بمشرفي المواقع هو مجرد بداية – لذا فإن إصدار وظيفة 1+ في عمليات البحث عن المنتجات وزر 1+ المدمج في صفحات المنتج ليس مفاجئًا. ومع ذلك، إليك بعض التفاصيل حول الإصدار.

الوظائف المضمنة مشابهة جدًا لتلك الموجودة في برنامج SERP الخاص بك للصفحات العادية؛ يمكن للمستخدمين إجراء 1+ للمنتجات المختلفة وسيرى أصدقاؤهم نتيجة تم الترويج لها تشير إلى من شاركها. علاوة على ذلك، من المحتمل أن يكون هذا عامل تصنيف للمنتجات نفسها. ولكن لجعل هذه الوظيفة ممكنة، لم تتمكن Google من الاعتماد على مشرفي المواقع. نظرًا لأن Google Product Search يجمع جميع المنتجات المتطابقة في صفحة واحدة ثم يقدم خيارات وعروض أسعار وتقييمات لمختلف البائعين، فلا يوجد “مشرف موقع” لإضافة زر 1+. لقد قامت Google بذلك من أجلك. يمكنك الآن العثور على زر 1+ في أي صفحة منتج.

سيتمكن جميع المستخدمين من رؤية زر 1+ هذا، على الرغم من أنه سيتعين عليك تسجيل الدخول إلى حساب Google الخاص بك لاستخدامه. ومع ذلك، سيتمكن أولئك الذين اشتركوا في تجربة 1+ لنتائج البحث من إجراء 1+ مباشرةً من صفحة البحث عن المنتج (بدلاً من الدخول إلى المنتج نفسه). سيعمل إجراء 1+ كطبقة إضافية من التوصيات تتجاوز مراجعات المنتج وسيوفر عنصرًا مخصصًا استنادًا إلى شبكة الاتصال الخاصة بك.

[via the Google Commerce Blog]