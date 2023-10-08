Rewrite this title: جوجل AdSense يحصل على تحديث السياسة

ستساعدك المقالة التالية: جوجل AdSense يحصل على تحديث السياسة

تعتبر إساءة استخدام AdSense، سواء شئت أم أبيت، جزءًا من اللعبة. تفعل Google الكثير لمواجهة هذا الانتهاك، بما في ذلك مراقبة شبكة AdSense، وإعطاء مطرقة الحظر لأي مخالفين واضحين، والمتابعة مع أي شخص ارتكب خطأً بسيطًا. بالإضافة إلى ذلك، قامت Google بتحديث سياسة AdSense الخاصة بها لمنع بعض الانتهاكات التي قد تكون أو لا تكون مقصودة.

كانت هذه الانتهاكات تحدث نتيجة لدمج محتوى AdSense في أحد المواقع. يعد iframe طريقة لإنشاء التعليمات البرمجية الخاصة بك، فبدلاً من وجود محتوى على الصفحة الحالية، فإنه يقوم بإنشاء نافذة افتراضية لموقع آخر عبر الإنترنت. يتم استخدام iframe عادةً لاستيراد الميزات المضمنة – مثل عناصر موقع الويب أو التقارير أو الواجهة الأمامية لقاعدة البيانات – إلى بيئة علامة تجارية مختلفة. ومع ذلك، مع AdSense، كانت إطارات iframe تخدم غرضًا مختلفًا.

تعترف Google بوجود بعض الاستخدامات المشروعة لإطارات iframe لبرنامج AdSense، ولكن غالبية ما يحدث كان زائدًا عن الحاجة، ومعيبًا، ومتكررًا. وأنا لا أكون زائدة عن الحاجة هناك فحسب، بل إن الكود يحتوي في الواقع على شكلين من التكرار. المشكلة الأولى هي أن إطار iframe ليس ضروريًا. لقد كان ذلك مفيدًا سابقًا في تحميل الموقع بسرعة أكبر، ولكن التغييرات التي تم إجراؤها على كود AdSense في وقت سابق من هذا العام جعلت هذا التكتيك غير ضروري. ثانيًا، يتم اقتطاع جزء كبير من رمز AdSense المعروض في إطارات iniframe بشكل غير صحيح، مما يؤدي إلى محتوى محجوب جزئيًا – وفي بعض الأحيان يتم النقر عليه بشكل خاطئ. وثالثًا، تم أحيانًا استخدام تكتيك iframe بشكل ضار لإنشاء تكرار لعرض الإعلان من خلال عرض المحتوى في مواقع خارج الموقع المعتمد – وأحيانًا دون موافقة مشرف الموقع الذي كان يعرض الإعلانات.

صرحت Google بأنها ستوافق على أي استخدامات لإطارات iframe لغرض مشروع على أساس كل حالة على حدة.

[via Search Engine Land]